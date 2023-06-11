Enerji Tasarruflu Buzdolabı Seçmenin Püf Noktaları

LG, Enerji Verimli Buzdolabı ve Dondurucular Hakkında Tüketicilerin Bilmesi Gereken Her Şeyi Sıraladı.

Enerji verimliliği yüksek bir buzdolabı ya da dondurucu modeli aramak, bulmak ve satın almak, özellikle Avrupa’da yeni enerji verimliliği derecelendirmesinde yapılan değişikliklerin ardından zor olabilir. Ancak, bir buzdolabına yatırım yaparken en iyi alternatifi seçmek hem gıdalarımızın sağlıklı korunması hem de cüzdanımızın sağlığı açısından oldukça önemli. Bu önemin farkına varan LG Electronics (LG), birden fazla ihtiyacı karşılayan farklı modellerle, enerji verimleri buzdolapları sunuyor.

LG, ürünlerinin mümkün olduğunca enerji verimli olmasını sağlayan yenilikler geliştirirken, aynı zamanda tüketicilerin kişisel kullanımlarına uygun enerji verimli modelleri rahatça seçebilmesi adına buzdolabı seçme klavuzu sunuyor.

Yeni Enerji Verimliliği Ölçümlemesi (İngiltere)

Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye de, 2021'de ev aletleri için enerji verimliliği derecelendirme sistemini değiştirdi. Daha önce A+++'dan D'ye doğru enerji verimliliği oranı düşerek iniyordu, ancak şimdi A'dan G'ye doğru iniyor. Bu, eski bir A+++ buzdolabının artık yeni sistemde yeni bir derecelendirmeye sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, sınıflandırma kriterleri de değiştiğinden, bir cihazın enerji derecelendirmesinin öncekiyle doğrudan ilişkili olmayabileceğini belirtmekte fayda var.

Y eni düzeltilmiş derecelendirme sistemi, tüketicilerin ve profesyonellerin bir ürünün enerji verimliliğini en iyi şekilde anlamalarını desteklemek için revize edildi. Tüketiciler daha sürdürülebilir olmak için çabalarken enerji kullanımını azaltmanın da yollarını arıyor. Bu noktada, üreticiler de önemli ölçüde daha az enerji kullanan ürünler geliştiriyor ve bu nedenle 25 yıldan uzun bir süre önce geliştirilen eski sistem artık geçerliliğini yitirdi.

Yeni sistem, netliği artırıyor ve tüketicilere A'dan G'ye renkli bir ölçekte ortalama enerji tüketimini, etiketlerin üzerinde daha ayrıntılı ürün bilgileri için taranabilecek bir QR koduyla sunuyor. Daha önce A+++ olarak sınıflandırılan çoğu ürün artık C ve daha aşağı enerji tasarruflu model olarak sınıflandırılıyor.

Genel Olarak Enerji Verimliliğini Etkileyen Faktörler

Enerji kullanımını ve verimliliği etkileyen çeşitli faktörler var, ancak genel olarak enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmanın da birçok yolu bulunuyor. Enerji kullanımı söz konusu olduğunda, cihazların enerji tüketimini yönetmek en kolay yollarından biri. Cihaz ne kadar eskiyse, düşük enerji tüketim derecesine sahip olma olasılığı o kadar yüksek. Daha yeni teknoloji, özünde enerji verimliliği olacak şekilde tasarlanmış durumda. Sonuçta, cihaz ne kadar büyükse, daha yüksek miktarda enerji gerektirme olasılığı da o kadar yüksek olduğundan, cihazınızın boyutu da rol oynayan başka bir önemli faktör. Bu nedenle, ev için en iyi buzdolabını seçerken, cihazda ihtiyaç olan gerçekçi alan miktarını göz önünde bulundurmak önemli. Benzer şekilde, ürününüzün marka ve modeli de enerji tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. LG, enerji verimliliğini destekleyen modern teknolojiler geliştirmeye kararlı ve tüm cihazların mümkün olduğunca enerji verimli olmasını sağlıyor.

Evde yaşayan insan sayısından hava koşullarına kadar, ne kadar enerji kullanıldığını etkileyebilecek birçok dış faktör var. Bu hususlar, bir cihazın enerji derecelendirmesine kıyasla önemsiz görünse de, uzun süreli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, açıklanamayan bir nedenle enerji tüketiminin arttığını hissedildiğinde, cihazın kendisi kadar dış etkenleri de göz önünde bulundurmak önemli.

Enerji Verimli Bir Buzdolabı Nasıl Seçilir?

LG, yaşam döngüleri boyunca çevresel etkileri azaltan ürünler geliştirmeye kendini adamış durumda. Bu, güç tüketimini ve bekleme gücünü azaltarak enerji verimliliğini artırmayı da içeriyor. Ancak LG, devam eden yenilik ve araştırmalarıyla bu taahhüdü bir adım öteye taşıyor. LG'nin Instaview Buzdolabı serisi enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olan benzersiz özellikler de sunuyor.

LG'nin InstaView™ buzdolabı serisi, enerji verimliliğini artırmak için geliştirilmiş teknolojinin en iyi örneği olarak kabul ediliyor. Ön kapıdaki cam InstaView™ panel saysinde, buzdolabının içinde tam olarak ne olduğunu kontrol etmek için buzdolabının kapısını açmaya gerek kalmıyor, cam panele iki kez tıklayarak dolabın içi kapağını açmadan görülebiliyor. Bu, soğuk havanın kaçmasına neden olan kapağı açma ihtiyacını azaltıyor ve buzdolabının sıcaklığı yeniden düzenlemek için daha fazla çalışması ve enerji tüketimini artırmasına engel oluyor.

LG buzdolabı kullanıcıları Smart Learner özellikli LG ThinQ™ ile cihazlarını uzaktan çalıştırabiliyor ve izleyebiliyorlar. Anlık bildirimler alarak, yiyeceklerinin bozulma riskini azaltmak için kapının açık bırakılması gibi bir sorun olduğunda bilgilendiriliyorlar. Smart Learner'ın eklenmesiyle tüketiciler, rahat ve özel olarak tasarlanmış kullanımın keyfini çıkarabiliyor. Smart Learner, müşteri kullanım alışkanlıklarına göre cihaz davranışını değiştiriyor. Ürünleri proaktif olarak soğutarak ve düşük güç moduna bırakarak, enerji kullanımı azalıyor ve genel çalıştırma maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlıyor.

Buzdolabının Günlük Enerji Kullanımı Nasıl Azaltılabilir?

Buzdolabının enerji verimliliği derecesi daha düşük olsa bile, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmanın ve enerji kullanımını azaltmanın bazı yolları bulunuyor. Buzdolaplarında enerjiyi en aza indirmek için LG'nin ipuçları şöyle:

1. Buzdolabında saklanan yiyecekler arasında yeterli boşluk olduğundan emin olun, bu, soğuk havanın eşit şekilde dolaşımını sağlar ve genel enerji kullanımınızı azaltır.

2. Normalden daha az yiyecek saklarken, enerji kullanımını azaltmak için sıcaklığı birkaç derece daha yükseğe ayarlamayı düşünün.

3. Dışarı çıkarken, enerji tasarrufu için eko modunu etkinleştirmeyi unutmayın.

4. Toplu pişirilmiş yemeklerinizi dondurmadan önce iyice soğutun, sıcak yiyecekleri dondurucuya koymak sıcaklık artışına neden olur, bu da diğer yiyeceklerin buzunun çözülmesine ve daha yüksek enerji kullanımına neden olur.

5. Toplu olarak pişirilmiş yemeklerinizi hava geçirmez, fırına dayanıklı kaplarda saklayın. Bu, kokuların yayılmasını durduracak ve dondurucu soğutmayı iyileştirecektir.

6. Buzdolabının sıcaklığını gereğinden düşük ayarlamayın.

7. Havalandırma için cihazın dışında boşluk bırakın.

Daha fazla bilgi için; https://www.lg.com/tr/instaview-door-in-door

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.