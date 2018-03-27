Çamaşır Makinalarının Evrimi Sürüyor

Son yıllarda yaşam tarzı eğilimleri hızlı bir şekilde değişiyor. Hayatlarımızı önemli ölçüde değiştiren bu yeniliklerin büyük bir kısmına tanıklık edebilme şansına sahip olduk. Günümüzde tüketiciler, hayatlarındaki gereksiz şeylerden kurtulup, daha bilinçli bir yaşam sürebilmek için hayatın sunduğu güzelliklere daha fazla zaman ayırıyorlar.

Çamaşır makinası evin en önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. En sevdiğiniz tişörtünüze mürekkep bulaştığında ya da tozlu yorganınızı temizlemek istediğinizde tek ihtiyacınız bir çamaşır makinası oluyor.

Çamaşır makinasının tarihi, en eski uygarlıklara dayanıyor. Çamaşır yıkamak için en iyi ve doğru yöntemi bulmaya çalışan insanlar, ilk olarak nehirleri ya da benzer su kaynaklarını tercih ederlerken, daha sonra daha sofistike yollara başvurarak çamaşırhaneleri ve su tanklarını kullanmaya başladılar. Çamaşır yıkama sürecini daha az zahmetli ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilme arzusu, günümüzde tanık olduğumuz etkileyici gelişmelerin ve icatların kapısını açmıştır.

Günümüzde mağazalarda gördüğümüz yeni nesil çamaşır makinaları, kullanıcılarına birçok kullanışlı özellik ve işlev sunuyor. Yarı otomatikten tam otomatiğe, üstten yüklemelilerden önden yüklemelilere kadar çamaşır makinası teknolojilerinde aşamalı bir gelişim süreci yaşandı. Yeni nesil çamaşır makinaları, her tür kumaşı temizleyebilmelerinin yanı sıra tüm çamaşırları yıkama işleminden sonra ilk günkü kadar yeni ve yumuşak şekilde tutabilecek kadar akıllıdır.

Hayallerimize yaklaştıran teknolojiler

Hepimiz boş zamanlarımızı çoğaltmak ya da hayatın sunduğu güzelliklere daha fazla vakit ayırmak istiyoruz. Daha akıllı ev gereçleri sayesinde hayat kolaylaşırken, sevdiklerimizle özgürce daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Gerçek şu ki, akıllı ev gereçlerinin geldiği son nokta bizi hayallerimize çok daha hızlı bir şekilde yaklaştırıyor.

Bugün tüketiciler, cihazlarının hem estetik hem de işlevselliği kusursuz bir şekilde bir araya getirmeleri konusunda oldukça dikkatli davranıyorlar. Tüm ihtiyaçları bir araya getirmeyi başaran tasarıma sahip ürünler, günümüzde en çok arananlar arasında yer alıyor. Kullandığımız tüm cihazlar mutluluğumuzu etkilediği gibi hayatımızı bu yönde daha zengin bir hale getirebiliyor. Bu nedenle, özellikle ev ortamımızı bu anlayışla tasarlanmış ürünlerle dekore etmek giderek daha fazla önem kazanıyor.

Yenilikçi, güvenilir ve kullanıcı dostu – bir çamaşır makinasından daha fazla ne isteyebilirsiniz? Çamaşır odanızın en önemli ögesi haline gelecek bir tasarıma ne dersiniz? LG tarafından son dönemde yapılan araştırma, insanların yüzde 58’inin çamaşır yıkamak için haftada üç saatten fazla zaman harcadığını gösterirken, yüzde 59’luk kesimin çamaşırlarını ayrı ayrı yıkamak için makinalarını üç ya da daha fazla kez kullandıklarını ortaya koyuyor. Başka bir deyişle ortalama bir insan, tüm hayatı boyunca çamaşır yıkayabilmek için tam 384 gün harcıyor.

Devrim niteliğindeki LG TWINWash ™, iki ayrı yükü aynı anda yıkayarak bu süreyi önemli ölçüde kısaltabiliyor. Güçlü ana yıkayıcı, çamaşır yıkama süresini TurboWash ™ 2.0 teknolojisi ile 30 dakikaya kadar azaltırken, çamaşırların büyük kısmını yıkayabiliyor. Tamburun içindeki püskürtücü, çamaşırların üzerine konsantre bir deterjan çözeltisini doğrudan püskürtürken, diğer güçlü yüksek basınç püskürtücüsü, etkili durulama için yüksek sıkma döngüleri sırasında kumaşa nüfuz eden küçük su parçacıklarını püskürtüyor. Aynı zamanda, gizli bir bölmede yer alan LG LG Twinwash Mini™, daha küçük yükler için farklı bir şekilde ayarlanabiliyor. LG LG Twinwash Mini™,aktif giyim, iç çamaşır ve bebek giysileri gibi “özel” yıkama ayarları gerektiren hassas ürünler için ideal kullanıcı deneyimi sunuyor.

Estetik hiç bu kadar önem kazanmamıştı

Fonksiyonelliğin yanı sıra, çamaşır odalarının estetik unsurları da aynı derecede önem taşıyor. Modern paslanmaz çelik ve beyaz renklere sahip LG TWINWash™, bulunduğu odaya lüks bir görünüm katıyor. TWINWash™, gelişmiş tasarımıyla Red Dot Ödülü ve Uluslararası Tasarım Mükemmellik Ödülü kazanmıştır. LG TurboSteam® kurutucu ve LG kurutucu bölmesi, LG TWINWash™ ile kusursuz bir paket oluşturarak, çamaşır odalarını modernize edebilmek için geliştirilmiştir. LG TWINWash ™, aynı zaman diliminde, iki çamaşır makinesinin yaptığı işindaha fazlasını, iki makinanın kapladığı alanın yarısında gerçekleştirebilirken, büyük çamaşır yüküne sahip haneler için ideal bir kullanım imkanı sunuyor.

Son zamanlarda çamaşır makinesi sektörünün müşteri profilinde önemli bir değişikler yaşanıyor. Şirketler, bu müşterilerinin ilgisini çekmek ve onlara daha gelişmiş teknolojiye sahip çamaşır makinaları sunmak için var güçleriyle çalışıyorlar. TWINWASH™ gibi çığır açan çamaşır makinaları, kullanıcıların daha fazla çamaşırı iki farklı bölmeye arırarak, aynı anda ve daha kısa sürede yıkayabilmelerine yardımcı oluyor.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, modern çamaşır makinaları, “Direct Drive” gibi etkili teknolojileri sayesinde her tür lekeyi ve kiri temizleyebiliyorlar. Gelişmiş tasarım, yayılan gürültüyü azaltırken, bu sayede elektrik ve su tüketimi de önemli ölçüde azalıyor.

“LG TWINWash sayesinde kazandığım boş zamanımı nasıl değerlendirebilirim?” diye merak ediyorsanız, neden bunu kendinize ayırıp, hayatı daha güzel kılan şeyleri yapmıyorsunuz?