Avrupa Kupası’na bir de Four Seasons Hotel Bosphorus’ta LG TV’lerin gözünden bakın!

Futbol tutkunları 2016 Avrupa Kupası heyecanını

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta LG OLED TV ve ULTRA HD TV’lerin görüntü kalitesiyle doyasıya yaşayacaklar.

LG Electronics Türkiye, Avrupa Kupası heyecanını ayağınıza getiriyor. Avrupa kupasını yerinde izleme imkanı bulamayan tüm futbolseverler, tribünde omuz omuza durmanın verdiği heyecanı LG TV’lerin eşsiz görüntü kalitesiyle yaşayacaklar. Futbol tutkunları, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus’ta Avrupa Kupası için özel olarak hazırlanmış LG Lounge’larda, LG’nin kusursuz renk ve detayları ile Avrupa Kupası maçlarını izleyebilecekler.

Futbolseverler, Four Seasons Hotel’de bu özel LG Lounge alanlarına kurulacak 105 inç’lik dev ULTRA HD TV ve LG OLED TV’lerle maçları en gerçekçi şekilde takip edebilme imkanına sahip olacaklar. Üstelik turnuvadaki bazı maçların 4K çözünürlükte yayınlanacak olması futbol fanatiklerini daha çok heyecanlandıracak. Four Seasons otel misafirleri ve LG Electronics özel davetlileri bu 4K maçları en ince detayları ile ve kusursuz renklerle Four Seasons Hotel’de bulunan LG Lounge’larda seyredebilecek.

Şehirde kolay ulaşılabilir konumu ile Four Seasons Hotel Bosphorus, Avrupa Kupası süresince LG Lounge’lar ile futbol severlere konforlu bir maç izleme alanı sunuyor olacak. Dileyen misafirler, futbol keyfini Yalı'nın zengin menüsünden seçecekleri sağlıklı atıştırmalıklar ve içeceklerle renklendirebilecekler.

LG OLED TV televizyon teknolojisine sınıf atlatıyor

LG’nin yeni nesil televizyonları sıra dışı tasarımları ve kusursuz görüntü kalitesi ile sizi eşsiz bir deneyim yaşamaya çağırıyor. LG OLED TV, izleyici ekranın tam karşısında olmasa bile, birçok LCD LED TV’nin aksine geniş açı görüşü sayesinde olağan üstü izleme deneyimi yaşatıyor. 4 Renk Piksel (WRGB) teknolojisine sahip LG OLED TV, mevcut TV’lerde kullanılan 3 renge (kırmızı, yeşil, mavi) beyaz pikselleri de ekleyerek en gerçekçi görüntüleri sunuyor. Bağımsız olarak aydınlatılan piksellerin kendi parlaklıklarını kontrol etmeleri sonucu ise sonsuz kontrast oranı meydana geliyor.

8.3 milyon piksel ve Full HD’den dört kat daha fazla çözünürlük sunan LG 4K ULTRA HD TV ise kusursuz detayları ile ev eğlencesinde bir çığır açıyor. Tru-ULTRA HD motoru, görüntü kalitesini zenginleştirerek tüm görüntüleri 4K ULTRA HD kalitesine yakın bir seviyede gösteriyor. 4K 3D+ özelliğe ise izleyicilere göz alıcı bir 3D deneyimi sunuyor.