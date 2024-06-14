Olağanüstü Renk ve Kontrast ile Üstün Görüntü Kalitesine Sahip LG CineBeam Qube 4K, Neredeyse Tüm İç Mekanları Sinemaya Dönüştürüyor.

LG Electronics (LG), en yeni yaşam tarzı projektörü olan benzersiz LG CineBeam Qube'u (model HU710PB) tanıtıyor. Yeni 4K modeli, kapalı bir alanı hızlı bir şekilde sinema salonuna dönüştürebiliyor ve 360 derece dönebilen kullanışlı bir tutamağa sahip kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. LG'nin projeksiyon çözümü aynı zamanda şık bir iç mekan aksesuarı olarak da hizmet veriyor ve göz alıcı minimalist estetiği odaya modern bir sofistike dokunuş katıyor.

LG CineBeam Qube, mevcut en küçük projektörlerden biri olmasına rağmen, 120 inç boyuta kadar 4K UHD (3.840 x 2.160) çözünürlüklü görüntüler yansıtabilen güçlü bir performans sergiliyor. RGB lazer ışık kaynağı ve LG'nin en son görüntü iyileştirme teknolojileriyle donatılan yeni model, 450.000:1 kontrast oranı ve DCI-P3 renk gamının yüzde 154'ünü kapsayan olağanüstü net ve keskin görüntüler sunuyor.

CineBeam Qube'un renk hassasiyeti, filmlerin ve diğer içeriklerin, her sahneye derinlik ve canlılık katan zengin renkler ve derin siyahlarla, yaratıcılarının amaçladığı gibi görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca LG'nin premium 4K projektörü, her seferinde mükemmel bir izleme deneyimi için görüntü yerleşimini ve boyutunu otomatik olarak optimize eden bir otomatik odaklama özelliğine sahip Otomatik Ekran Ayarı ile birlikte sunuluyor.

LG webOS 6.0 ile çalışan CineBeam Qube, sezgisel kontrol ve Netflix, Disney+, Prime Video ve YouTube gibi çeşitli akış hizmetlerine kolay erişim sağlıyor.* İçerik tüketimi için kullanılmadığında, kullanıcılar projektörün görüntü eşleme işlevini açabiliyor ve mekanlarının ambiyansını geliştiren büyüleyici dijital görüntülerin keyfini çıkarabiliyorlar.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı YS Lee, “Büyük ve küçük alanlar için harika olan LG CineBeam Qube, tüketicilerin yeni bir projeksiyon çözümü seçerken aradıkları tüm özelliklere sahip benzersiz bir yaşam tarzı projektörüdür” dedi ve ekledi “LG'nin yenilenen projektör serisi, olağanüstü uzamsal entegrasyon ve çok yönlülüğün yanı sıra sürükleyici, sinematik izleme deneyimleri sunan, yaşam tarzını zenginleştiren bir dizi cihaz sunu- yor.”

Ziyaretçiler, 9-12 Ocak tarihleri arasında CES standında (#16008, Las Vegas Convention Center) şirketin en son yenilikleriyle birlikte LG CineBeam Qube'u deneyimleyebilirler.

Özellikler:

LG CineBeam Qube (HU710PB) Çözünürlük UHD (3,840 x 2,160) Parlaklık 500 ANSI Lumens Kontrast Oranı 450,000:1 Boyut (G x D x Y) 80 x 135 x 135 mm Ağırlık 1.49 kg Işık Kaynağı Laser (RGB) Projeksiyon Objektifi Ekran Boyu 50 - 120 inches Throw Ratio (Min.) 1.2 HDR HDR 10 Keystone Otomatik Ekran Ayarı Kablosuz Android / iOS Girişler HDMI with eARC / USB Type C

*webOS'ta bulunan birçok akış uygulaması ücretli abonelik gerektirir. Belirli akış uygulamaları için destek ülkeye göre değişebilir.



** Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.