"LG Home" ("kampanya") 16 Eylül 2021 tarihinde saat 12:00:00 EST'de başlar ve 31 Ekim 2021'de EST ("Kampanya Dönemi") 23:59:59'da sona erer.





Kampanyaya katılmak için bireylerin Animal Crossing the Horizon'da Dream Address (DA-0265-8322-0996) ile LG Home Island'ı ziyaret etmesi veya Fortnite reklam öğesinde ada kodunu (0850-7901-9021) girmesi gerekir.





Katılımcılar tarafından gönderilen içerikler LG Electronics (“LGE”) tarafından rahatsız edici materyaller açısından incelenecek ve taranacaktır.

LGE, eksik bilgi veya yasalarca yasaklanmış herhangi bir içerik (ayrımcı veya karalayıcı nitelikteki ifadeler dahil) veya diğer uygunsuz, saldırgan, alaycı veya aşağılayıcı içerik veya şiddet beyanları içeren girişleri iptal etme veya reddetme hakkına sahiptir.

Bir katılımcının kimliğiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, Sponsor, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, katılımcının kimliğini belirleme hakkını saklı tutar.



Uygunluk



LG Electronics, bir kişinin katılmaya uygunluğunu doğrulama hakkını saklı tutar.





Animal Crossing the Horizon'da “LG Home” adasını turlamak ve kampanyaya katılmak için bireylerin gerçek hesaplarıyla Animal Crossing the Horizon'a giriş yapmaları gerekir. Görevi onaylamak ve oyun sahnesinin ekran görüntüsünü yüklemek için bireyler gerçek hesaplarıyla Facebook, Instagram veya twitter'a giriş yapmalıdır.





Fortnite'ta “LG Sağlıklı Ev” adasını oynamak için kişilerin gerçek hesaplarıyla Fortnite'a giriş yapmaları gerekir. Oyun sahnesinin ekran görüntüsünü paylaşmak için kişiler gerçek hesaplarıyla Facebook, Instagram veya twitter'a giriş yapmalıdır.

Katılımcı sayısı Habitat Kore KSS etkinliği için kullanılacaktır

Animal Crossing'de 'LG Home Island' başvurusu<br><br>

Kişi, Kampanya Dönemi boyunca dilediği zaman etkinliğe katılabilir.

Kişi, Animal Crossing için rehber video aracılığıyla etkinliğin özetini anlayabilir.

Kişi, Animal Crossing the Horizon'da LG Home Island'ı ziyaret ederek, Habitat Korea bölgesindeki çanlarla ekran görüntüsü alarak ve ekran görüntüsünü bireyin Twitter, Instagram veya Facebook hesabına yükleyerek katılabilir.

Zorunlu hashtag: #LGHome

İsteğe bağlı hashtag'ler: #LGHomeInAnimalCrossing #LGHealthyHomeSolutions #LGHomeAppliances #LG

Görseller her bireyin kendi eseri olmalıdır. Aksi takdirde, giriş iptal edilecektir

Fortnite'da "LG Sağlıklı Ev" Başvurusu

Kişi, Kampanya Dönemi boyunca dilediği zaman etkinliğe katılabilir.

Kişi, Fortnite için rehber video aracılığıyla etkinliğin özetini anlayabilir.

Kişi, Fortnite kreatifinde “LG Sağlıklı Ev” adasını oynayarak katılabilir.

Kişi, etkinliğe katılımdan bağımsız olarak #LGHome, #LGHealthyHomeInFortnite,#LGHealthyHomeSolutions #LGHomeAppliances #LG hashtag'leri ile oyun sahnesinin ekran görüntüsünü paylaşmaya teşvik edilir

Giriş Koşulları

Katılımcılar, gönderilen içeriğin yasallığı ve kendilerine sağlanan dijital veriler üzerinde gerekli haklara sahip olmalarının sağlanması konusunda yegane sorumluluk ve sorumluluk taşır.

LGE, herhangi bir zamanda, girişlerin geçerliliğini doğrulama ve bu Hüküm ve Koşullara uygun olmayan bir giriş gönderen veya giriş sürecini kurcalayan herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Hatalar ve eksiklikler LG'nin takdirine bağlı olarak kabul edilebilir. LGE'nin haklarından herhangi birini herhangi bir aşamada uygulamaması, bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez. Eksik, şifresi çözülemeyen veya yanlış girişler nitelikli değildir.

LGE, bir katılımcının aşağıdakilerle ilgili sunum(lar)ını reddetme hakkına sahiptir.: Giriş için yanlış veya diğer kişilerin kişisel bilgilerinin kullanılması. Yinelenen girişler. Kullanıcıya özgün eseri olmayan içerikler. Daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmiş içerikler LGE tarafından belirlendiği üzere aşağıdakileri içeren bir giriş, Müstehcen veya müstehcen; herhangi bir etnik, ırksal, cinsiyet, din, meslek veya yaş grubu için gereksiz yere şiddet içeren veya aşağılayıcı; küfürlü veya pornografik; çıplaklık içerir. Alkol, yasa dışı uyuşturucular, tütün, ateşli silahlar/silahlar (veya yukarıdakilerin herhangi birinin kullanımı). Güvenli olmayan veya tehlikeli görünebilecek faaliyetler Herhangi bir belirli siyasi gündem veya mesaj Müstehcen veya saldırgan materyal; her türlü nefret veya nefret grubu Diğer kişiler veya şirketler hakkında karalama, yanlış beyan veya küçük düşürücü sözler. LGE'nin ilişkilendirmek istediği ve/veya herhangi bir yasayı ihlal ettiği veya etik dışı veya yasa dışı olduğu olumlu görüntüler ve/veya iyi niyetle tutarsız olan mesaj veya görüntülerin iletilmesi. LGE'nin Samsung, Sony, Motorola, HTC, Google, Nokia, Blackberry, Apple vb. gibi diğer rakip markalarının adı veya resimleri. Katılımcıya ait olmayan ticari markalar, logolar veya telif hakkıyla korunan materyal veya izinsiz kullanılan materyal (şirket adları, fotoğraflar, sinema veya televizyon programı klipleri veya ses klipleri, şarkılar, müzik besteleri, şarkı sözleri, eserler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) içeren içerik Web sitelerinde, televizyonda, filmlerde veya diğer ortamlarda yayınlanan sanat eserleri veya resimler) veya telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar, logolar, sözleşme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal eden veya ihlal eden ve lisans hakları, tanıtım veya mahremiyet hakları, manevi haklar veya diğer fikri mülkiyet hakları. Canlı veya ölü herhangi bir kişinin adlarının, amblemlerinin, resimlerinin, fotoğraflarının veya diğer tanımlayıcı unsurların tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanımını içeren içerik. (Her halükarda, talep üzerine Yarışma Kuruluşlarını tatmin edici bir biçimde Yarışma Taraflarına sunulması gereken kanıt) Katılımcılar, bir başvuru göndererek, LGE'nin başka birçok benzer giriş elde edebileceğini ve muhtemelen bu promosyon ve/veya LGE tarafından düzenlenen diğer promosyonlarla bağlantılı benzer materyaller üretebileceğini kabul eder ve onaylar. Ayrıca, katılımcılar, katılımcının herhangi bir girişinin diğer girişlere benzer olabileceğine dair olası tüm iddialardan feragat etmeye tabidir. Gönderilen içerikle ilgili olarak katılımcıya herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmez. LGE, herhangi bir girişin yayınlanmasını garanti etmez LGE, yüklenen ve/veya düzenlenen resimlerin lisanslanması ve telif hakkı sorunları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lisanslama sorunları ve telif hakkıyla ilgili herhangi bir soru ortaya çıkarsa, katılımcıların tavsiye için uygun yerel hukuk hizmetleriyle iletişime geçmeleri önerilir.<br> Bağış Detayları Kampanya bittikten sonra LGE, Habitat Kore aracılığıyla tüm kampanya katılımcıları adına Vietnam, Kenya ve Hindistan'daki imkanları kısıtlı bireylere barınma, temiz içme suyu ve eğitim desteği sağlayacak. Kampanya katılımcılarının sayısı toplanacak ve Habitat KSS faaliyetleri için kullanılacaktır.<br> *ayrıntılar duruma göre değişebilir



Çevrimiçi girişler için LGE, oyun sistemine sürekli, kesintisiz veya güvenli erişimi garanti edemez ve teknik sorunlar veya makul kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle kampanya katılımının kesintiye uğramasından sorumlu değildir.

DESTEK: Bu Kampanya ile ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen lgha_campaign@hsad.co.kr adresinden Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.