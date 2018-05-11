Daha kaliteli bir aile hayatı için, daha fazla LG!

Geçmişten günümüze teknolojinin aile hayatını olumsuz etkilediğine dair yaygın bir inanış bulunuyor. Hatta bu sebeple bazı ülkelerde tüm teknolojik aletler 24 saat boyunca kapatılarak bir nevi teknoloji detoksu uygulanıyor. Teknolojiden uzak geçirilen bu zamanların aile içi iletişime katkı sağladığı, teknoloji kullanımının azalmasıyla ilişkilerin düzelebileceği düşünülüyor. Ancak yapılan araştırmalar, video oyunlarından, bilgisayarlara ve hatta televizyonlara kadar her şekliyle her zaman ‘günah keçisi’ ilan edilen teknolojinin ailelere, özellikle gelişmekte olan çocuklara çok yararlı olabileceğini gösteriyor.

Her şeyde olduğu gibi modern hayatı oluşturan yenilik ve teknolojilerin de dezavantajları bulunuyor. Ancak sunduğu faydaların, potansiyel zararlarından çok daha fazla olduğu gözle görülür bir gerçek. Teknolojinin nimetlerinden yaralanarak daha mutlu, daha az yorulan aile bireylerinin birbirleriyle kaliteli zaman geçirdiği daha keyifli bir aile hayatı yaşamak mümkün. LG Electronics, tüm ürünlerini huzurlu bir ev ortamı yaratmak ve ailelerin paylaşacağı kaliteli zaman ve keyfi artırmak için üretiyor.

LG ile sevdiğiniz şeylere vakit kalır

Teknoloji detoksunun kısa süreli de olsa aile içi iletişimi arttırdığı bilinse de teknolojinin bu iletişimi kalıcı hale getireceğini unutmamak gerekiyor. Çünkü teknolojinin zaman tasarrufu sağlayan yenilikleri, ev işlerinin kısa sürede bitmesine yardımcı olarak aile bireylerinin birbirleriyle daha fazla vakit geçirmesine yardımcı olur. Doğru şekilde kullanılan teknoloji bugün, geçmişteki insanların hayal dahi edemeyeceği kolaylıklar sunar.

LG’nin akıllı mutfakları ile herkes lezzetli ve sağlıklı yemekler yapabilir

Dünyanın pek çok yerinde kadınlar çalışma hayatında aktif bir şekilde yer alıyor. Buna rağmen ev işleri hala kadınların sorumluluğu olarak görülmeye devam ediyor. Yeni nesil erkeklerin iş bölümü yapmak konusunda gösterdikleri çabaya rağmen, mutfağı zorlayıcı bulan erkekler, gerçek ev yemekleri yapamadıklarını savunarak mutfağa pek girmeye yanaşmıyor.

LG sunduğu akıllı mutfak çözümleriyle en beceriksiz insanların bile kolayca sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamasını mümkün kılıyor. LG’nin akıllı buzdolapları içinde saklanan malzemelere göre yemek tarifleri sunarken akıllı fırınları yemeklerin türüne göre en ideal pişirme özelliği sunuyor. LG InstaView Door-in-Door™ buzdolaplarının mükemmel koruyucu özelliği sayesinde artan yemekler bozulmadan muhafaza edilirken, ailelere birlikte geçirecekleri boş vakitler kalıyor.

LG ürünleri evi alerjenlerden arındırır

Sağlık alanındaki gelişmelere rağmen alerjik ve astım hastası insanların sayısı hala çok yüksek. Amerika Astım ve Alerji Vakfı (AAFA)’nın araştırmasına göre ABD'de yetişkinlerin yüzde 30'u ve çocukların ise yüzde 40'ı alerjiden muzdarip. Ebeveynler alerjenlerin oluşturduğu tehditler için ellerinden gelen önlemi alsalar bile alerjenlerin giysi ve kumaş yüzeyinde içinde muhafaza ediliyor olması aileleri oldukça zorluyor.

Alerjik ve astım rahatsızlığı olan insanlar için ideal bir ürün olan LG Styler, kimyasal katkı maddeleri olmaksızın sadece saf suyla en zorlu kumaşları bile mükemmel bir şekilde sterilize etmeyi başarıyor. Alerjenleri kumaşlardan atmadaki üstün başarısı ile AAFA tarafından Alerji Dostu sertifikasına layık görülen LG Styler, yıkanması zor ya da imkansız olan kumaşları derinlemesine temizliyor.

LG ayrıca TrueSteam™ çamaşır makinesi ile kumaşlardaki zorlu kirleri kolayca yok ederek ustalığını kanıtlarken, gelişmiş CordZero elektrik süpürgesi ile de tüm evi alerjen ve tozlardan mükemmel bir biçimde arındırıyor. LG inovatif ürünleriyle evlerde temizlik ve konforu garanti ediyor.

LG CLOi ile ailenize daha fazla zaman kalır

Dış dünyanın tehlike ve kısıtlamalarından koruyacak bir sığınak olarak ortaya çıkan evler, günümüzde korunmak için çaba sarfedilen yerler haline geldi. Bitmek bilmeyen ev işleri aile içi iletişimde bazen etkili olmasına rağmen çok zaman alıcı ve uğraştırıcı olabiliyor.

Akıllı ev çözümleri için çalışan LG’nin önümüzdeki dönem çıkması planlanan CLOi robotu, yemek hazırlama, çamaşır yıkama ve etrafı temizleme gibi pek çok işi yapabiliyor. CLOi’nin akıllı arayüzü ve yapay zekası kullanıcılarla organik bir bağ kurmasını sağlıyor. Birden fazla kullanıcının haftalık program ve rutinler oluşturmasına yardımcı olan CLOi insanlara rahat bir yaşam ortamı ve sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri boş zamanlar yaratıyor.

LG OLED TV’ler ile evde ailece sinema keyfi

Favori filmleri ev konforunda izlemeyi herkes sever… Evde film izlemek çok daha masrafsız olmasının yanı sıra filmin istenildiği zaman durdurulabilmesi, istenildiği zaman konuşabilmek gibi özgürlükler evde film izlemeyi çok daha cazip kılıyor. Ancak sinemanın birinci sınıf görüntü ve ses kalitesi sinemada izlenen filmi daha keyifli kılıyor.

LG’nin OLED ve Nano Cell TV serisi evde sinema kalitesinde film izlenmesini mümkün kılıyor. Daha geniş görüş açılarına sahip televizyonlar, yüksek görüntü kalitesi, gelişmiş ses sitemleri ile tüm ailenin bir arada ortak bir ev eğlencesi yaşamasına imkan veriyor.

LG’nin ultrawide monitörleri ise ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynamasını kolaylaştırarak, çocuklara eşsiz anlar sunuyor.

Ailelerin güvenli yol arkadaşı LG

Araba yolculukları tüm aile için eşsiz zamanlar sunar... Bu seyahatlerin maddi açıdan daha uygun olmasının yanı sıra, çocuklar seyahat sıralarında ailelerinden sabır ve erdem gibi özellikleri öğrenebilir ve ders niteliğinde deneyimleri yaşamalarına imkan verir. Ancak çekmeyen telefonlar, acil durumlarda telefonu kullanamama, kaybolma, kaza gibi riskli durumlar arama yapamama gibi tehditler araba yolculuklarının keyfini kaçırabilir.

LG’nin taşıtları mobil cihazlara bağlamak için tasarladığı araç tabanlı telematik modülü sayesinde yolculuklarda iletişim servisleri her zaman sorunsuz bir şekilde desteklenir. Her zaman bağlantıda ve güvenli bir yolculuğu mümkün kılarak önemli bir yol arkadaşı haline gelen LG, ailelerin keyifle seyahat etmelerine olanak sağlar.