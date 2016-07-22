Dünya kuzey ışıklarını LG OLED TV’ler ile izledi

40 adet LG OLED TV’nin 330 milyon pikseli muhteşem Aurora’yı yeniden canlandırdı. Yapılan başarılı kampanya sonucunda, yüzbinlerce LG OLED TV ve müzik hayranının katılımı sağlanırken, kampanya videosu 12 milyon kez seyredildi.

LG’nin İzlanda’da gerçekleşen Lights Out Stars On etkinliği kapsamında, Reykjavik’te bulunan tasarım ödüllü Harpa Konser Salonu’nda, İzlanda’nın önde gelen müzisyenlerinden Ásgeir, GusGus ve Ólafur Arnalds OLED TV temalı konser verdi. Yaz aylarında görülemeyen İzlanda’nın kuzey ışıklarını LG 4K OLED TV’ler ile ortaya çıkararak, global çapta tüketicilerin erişebilmesine imkan vermek için tasarlanan, çok yönlü kampanya, 360 bin’den fazla tüketici ve fanın katılımı ile gerçekleşti ve 12 milyon’dan fazla kez seyredildi.

Lights Out Stars On konseri öncesinde İzlandalı şair ve roman yazarı Andri Magnason ve Youtube yıldızı Lewis Hilsenteger açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından sırasıyla; Ólafur Arnalds, Ásgeir ve GusGus, İzlanda’nın muhteşem kuzey ışıklarının yer aldığı OLED ekranlarının bulunduğu sahnede performanslarını sergilediler. Müzisyenlerin arkasında 330 milyonu aşkın piksele sahip 40 OLED TV’de yer alan görüntüler, Harpa Konser Salonu’nda benzersiz bir atmosfer yaratarak, bine yakın katılımcıyı adeta büyüledi.

Ünlü İzlandalı fotoğrafçılar tarafından çekilerek, LG G6 OLED TV’lerde sergilenen 4K fotoğraflardan oluşan OLED Gallery Sergisi 20 Kasım’a kadar sürecek. İzlanda’nın kuzey ışıklarını, vahşi hayatını, volkanik aktivitelerini, buzullarını, coğrafyasını ve daha fazlasını mükemmel netlikte sunan OLED görüntüleri içeren sergi, açıldığı günden itibaren İzlandalılar tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

LG’nin bu özel kampanyasını gerçekleştirmek için, 10 yıl önce Reykjavik’te gerçekleşen bir etkinlikten ilham alındı. 2006’da Aurora Borealis’in izlenebildiği dönemde, İzlandalı şair ve roman yazarı Andri Magnason gece gökyüzünün benzersiz güzelliğini şehirden de görebilmek için ilk defa Reykjavikliler’in bir araya gelmesini önerdi. Magnason, Reykjavikliler’in tüm şehrin ışıklarını aynı anda kapatarak kuzey ışıklarını ve yıldızları görebilmelerini istedi. Tıpkı Reykjavikliler’in ışık kirliliğini ortadan kaldırarak kuzey ışıklarını görebilme zaferi gibi, LG OLED TV’nin kusursuz siyahı da kontrastı artırarak daha zengin görseller sunuyor. LG OLED TV’lerin her pikseli ayrı ayrı aydınlatması sayesinde, görüntü bozulmasına yol açan LED arka ışığı ortadan kalkıyor. Bu sayede OLED TV’ler kusursuz siyah ve canlı renkler elde edilmesini sağlıyor.

Lights Out Stars On konserini gerçek bir global etkinliğe dönüştürmek adına LG, Facebook üzerinden tüm Reykjavik masraflarını karşılayan bir seyahat paketi için biletler dağıttı. ABD, Hindistan, Fransa, Almanya, İsveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden toplamda 4 bin takipçinin

katıldığı yarışma sonucunda 8 şanslı katılımcı bu etkinliği yerinde izleme fırsatı buldu. Kampanya videosu, 15 Temmuz’a kadar 12 milyon izleyiciye ulaşması sayesinde, Advertising Age’in Temmuz ayının başında haftalık viral video listesinde ilk onda yer aldı.

İzlanda’da gerçekleştirilen etkinliğin başarılı olması ve birçok ziyaretçi ve önde gelen kişi tarafından beğenilmesinden dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade eden LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı ve CEO'su Brian Kwon şöyle konuştu;

“Televizyon teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz inovasyonlar, 2013 yılında dünyanın ilk 55 inç OLED TV’sini piyasaya sunmamızı sağladı. 2020’ye kadar her yıl iki katına çıkacağını öngördüğümüz satış rakamlarımızla, bu alandaki liderliğimiz OLED için yeni yollar açmamıza yardımcı oluyor. Teknolojimizi geliştirmek ve global çapta tüm müşterilerimize ulaşabilmek için yaratıcı yollar bulmaya devam edeceğiz. OLED avantajları ile ilgili açık bir iletişim yürüttüğümüz Lights Out Stars On projemiz, yeni kullanıcılara ulaşmaya yardımcı olan benzersiz yaklaşımımızın en iyi örneği.”

Proje tanıtım videosuna aşağıdaki link üzerinden ulaşılabiliyor.

https://goo.gl/TVxXTP