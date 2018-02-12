Dünyaca ünlü Hava Heykeltraşı Daniel Wurtzel, hava temizleyici “LG PuriCare™” ile birlikte kendisini aştı

Gelecekteki büyüme süreci için IoT özelliklerine sahip akıllı cihazlar gibi premium ürünlere yönelen LG Electronics, bunun yanı sıra sağlık alanına özel ürün geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bu doğrultuda İklimlendirme ürün segmentini, akıllı ev iklimlendirme çözümü LG PuriCare hava temizleyici ile genişletiyor.

LG Electronics, yeni hava temizleyicinin avantajlarını sergileyebilmek için yenilikçi bir yaklaşım izlediği en son çalışmasında, sıradan materyalleri olağan dışı objelere dönüştürebilen dünyaca ünlü hava heykeltıraşı Daniel Wurtel ile birlikte çalıştı.

Brooklyn’de yaşayan Daniel Wurtzel, kinetik heykeller ve diğer çalışmalarında kullandığı hava ve uçabilen hafif malzemeler ile alanının en bilinen sanatçısı ünvanını taşıyor. Daniel, saflaştırılmış havanın beklenmedik güzelliklerini ortaya çıkarmayı mümkün kılan LG PuriCare™ hava temizleyicisiyle kusursuz bir ortaklığa imza attı. Çalışmalarının bir parçası olarak yıllarca sabit fanlarla çalıştıktan sonra, LG PuriCare™ hava temizleyici, “clean booster” teknolojisi ve 360 derecelik tasarımıyla farklı sanat eseri yaratabilmek adına birçok yeni olanağın kapısını açtı.

Çalışmalarında LG PuriCare™ hava temizleyicisini kullandıktan sonra değerlendirmelerde bulunan Daniel, şöyle konuştu: “LG'nin PuriCare™ hava temizleyicisinden çıkan temiz hava, “clean booster” dönüşüyle birlikte 7.5 metreye kadar çıkarak, yenilikçi eserler yaratabilmem için başka bir esneklik katıyor. LG PuriCare™ hava temizleyicisinin aynı anda hem kirli havayı çeken, hem temiz havayı 360 derece veren yeni fonksiyonuyla kendime meydan okuyabildim. LG PuriCare™ hava temizleyicisinden gelen güçlü hava akışı, daha önce hiç çalışmadığım kadar büyük kumaş parçalarını kullanmamı sağladı. İşyerimdeki hava temizleyicisi sayesinde görünmeyen saflaştırılmış havanın beklenmedik güzelliklerini ortaya çıkarabildim.”

Çarpıcı tasarım, güçlü teknik özellikler

Benzersiz yuvarlak konsol tasarımı ve rengiyle LG PuriCare™ hava temizleyicisi zarif dizaynı sayesinde ortamın dekoruyla rahatlıkla karıştırılabilir. Çarpıcı dizaynı ve gelişmiş inovatif teknik özellikleriyle LG PuriCare™ hava temizleyicisi, kullanıcılarının daha kolay nefes alabilmeleri için güçlü filtreleme ve doğal nemlendirme özellikleriyle öne çıkıyor.

LG PuriCare™ hava temizleyicisi, ince toz sensörü ve SmartThinQ teknolojisi ile beraber kullanıcılarına iç mekanlarda daha kaliteli ve temiz hava sunarak, her zamankine göre daha konforlu yaşanmasına olanak sağlıyor.

Hava izleme özelliği PuriCare™ kapalıyken bile çalışmaya devam ederken, filtrelemenin gerektiği durumlarda aktif duruma geçiyor.

Evcil hayvanları olan kullanıcılar için ideal

Farklı silindirik tasarımıyla PuriCare™, LG'nin “360° Total Care Filter System” teknolojisi ile sektörün en gelişmiş hava filtreleme teknolojisini barındırıyor. Güçlü “Clean Booster” özelliğiyle LG PuriCare™, geniş odaları bile dolduracak temiz havayı üfleyebilmesinin yanı sıra tabanda daha az hava akışı sağlayarak, özellikle küçük çocukları ve evcil hayvanları olan aileler için ideal bir ürün haline geliyor.

Bakımı oldukça kolay olan ve dayanıklı bir yapıya sahip olan hava temizleyici, sahip olduğu akıllı aydınlatma ile bir bakışta kontrol edilebiliyor. Havayı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “LG'nin akıllı beyaz eşyaları, kullanıcıya daha konforlu bir yaşam ortamı yaratma gereksinimlerini öngörerek, endüstriye öncülük ediyor. İklimlendirme çözümleri segmentindeki son yeniliğimiz için Daniel Wurtzel ile olan işbirliği, modern evler için hem estetik hem de işlevsel değerleri sergileyen kusursuz ürün geliştirme gücümüzü ortaya koyuyor.

LG PuriCare'in dünya genelinde ailelerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kapalı alanlarda bulunan polenleri ve tozları ortadan kaldırma özelliği bulunuyor. Hassas hava görüntüleme sensörüne sahip cihaz, hava kalitesinin düştüğü durumlarda devreye girerek, ince toz parçacıklarını otomatik olarak ortadan kaldırıyor.”

Daniel Wurtzel tarafından oluşturulan hava heykelinin yapım sürecini bu bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.