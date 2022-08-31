LG, DÜNYANIN İLK BÜKÜLEBİLİR 42-İNÇ OLED TV'Sİ İLE OYUN KEYFİNİ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR







LG Electronics (LG), dünyanın ilk bükülebilir 42 inç OLED ekranına sahip yenilikçi TV, LG OLED Flex'i (model LX3) tanıtıyor. Konsol, PC ve bulut oyunlarının yanı sıra, canlı TV yayınlarının ve içerik akışı hizmetlerinin keyfini çıkarmak için mükemmel olan LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor. LX3'ün dikkat çekici ekranı, tamamen düz ekrandan kavisliye (900R)1 dönüşebiliyor. Ürün, kullanıcıların gerçekten kişiselleştirilmiş bir görüntüleme deneyimi yaşayabilmeleri için yirmi eğrilik seviyesi arasından ideal kavislerini seçmelerine olanak tanıyor. LG Electronics (LG), dünyanın ilk bükülebilir 42 inç OLED ekranına sahip yenilikçi TV, LG OLED Flex'i (model LX3) tanıtıyor. Konsol, PC ve bulut oyunlarının yanı sıra, canlı TV yayınlarının ve içerik akışı hizmetlerinin keyfini çıkarmak için mükemmel olan LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor. LX3'ün dikkat çekici ekranı, tamamen düz ekrandan kavisliye (900R)dönüşebiliyor. Ürün, kullanıcıların gerçekten kişiselleştirilmiş bir görüntüleme deneyimi yaşayabilmeleri için yirmi eğrilik seviyesi arasından ideal kavislerini seçmelerine olanak tanıyor.

LG OLED Flex'in oyunun kurallarını değiştiren formu, LG'nin arkadan aydınlatmasız, kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisi sayesinde mümkün oluyor. İster düz ister kavisli olsun, LG OLED evo teknolojisiyle donatılmış LX3, LG OLED'i dünyanın her yerindeki tüketicilerin tercihi yapan aynı olağanüstü görüntü kalitesi ve performansı sunuyor. Sonsuz kontrast, derin siyahlar, doğru renkler (yüzde 100 renk doğruluğu sertifikalı),2 0,1 milisaniye tepki süresi ve düşük giriş gecikmesi sunan LG OLED Flex, kullanıcıların kendilerini oyunun bir parçası gibi hissetmelerini sağlıyor.

LG OLED Flex 5.Nesil α (Alpha) 9 akıllı işlemci ve benzersiz görüntü algoritmaları tarafından desteklenen gerçeğe yakın görüntü kalitesine ek olarak titreşimsiz, parlamasız3 olduğu yönündeki sertifikalarıyla da kanıtlandığı bir göz konforu sunuyor. Göz yormayan LX3'ün OLED ekranı, kullanıcıların daha uzun oyun seanslarının keyfini çıkarmasını ve göz yorgunluğu yaşamadan en sevdikleri programları izleyebilmelerini sağlıyor. Bu arada, LG'nin süper yansıma önleyici (SAR) kaplamasının uygulanması, görsel dikkat dağınıklıklarının azaltılmasına yardımcı oluyor, böylece kullanıcılar tüm dikkatlerini ekranda olanlara odaklayabiliyorlar.

Daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi için cazip özelleştirme seçenekleriyle bükülebilir 42 inç ekran, piyasadaki hiçbir ürüne benzemiyor. Kullanıcılar, uzaktan kumandadaki özel düğmeyi kullanarak LX3'ün ekran kavislik seviyesini mevcut iki ön ayardan birine hızlı bir şekilde ayarlayabiliyor veya 20 farklı seviyede, yüzde beşlik artışlarla manuel olarak değiştirebiliyorlar. Ek olarak, LG OLED Flex'in ekranı kullanıcıdan 10 dereceye kadar veya 5 dereceye kadar uzağa eğilebiliyor. Ayrıca, 140 milimetre yukarı veya aşağı ayarlanabilen bir ayağa sahip ve yukarı ve arkaya yaslanarak oturmayı sevenler için ergonomik rahatlığı garanti ediyor.

LX3, kullanıcılara oyun deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayan benzersiz özellikler ve işlevlerle birlikte geliyor. Örneğin, ekrandaki görüntünün4 boyutunu kişisel tercihlerine veya oynadıkları oyunun türüne göre ayarlayabiliyorlar. Rol yapma oyunlarının (RPG'ler), yarış oyunlarının veya platform oyunlarının hayranları muhtemelen ekranın 42 inç'ini de kullanmak isterken gerçek zamanlı strateji (RTS) veya birinci şahıs nişancı (FPS) oyuncuları, oyun ortamında olup biten her şeyi bir bakışta görmelerini sağlayan 32 veya 27 inçlik bir görüntüyü tercih edebiliyor. Görüntü yeniden boyutlandırma özelliğine, kullanıcıların ekrandaki daha küçük görüntünün üst, alt veya orta konumunu da seçebilecekleri ultra kullanışlı Oyun Panosu menüsünden kolayca erişilebiliyor.

LX3'e özel yeni oyun uygulaması, özel ekran koruyucuları destekliyor, Twitch ve YouTube gibi popüler uygulamalara kısa yollar sunuyor ve tümü aynı ekranda olmak üzere bağlı harici giriş cihazlarının bir listesini sağlıyor. LG OLED Flex için yenilenen LG'nin oyun ayarları menüsü, çeşitli oyun merkezli görüntü ve ses seçeneklerine belirli oyun türleri için özelleştirilmiş ses ayarları ekliyor. Özel oyun sesi ayarları sayfası bir ekolayzer, AI Game Sound ve Dolby Atmos için anahtarlar içeriyor ve gelişmiş ses ayarlarına erişim sunarak kullanıcıların oyun deneyimini tam olarak istedikleri gibi uyarlamalarını sağlıyor.

Oyuncular ayrıca, LX3'ün aynı anda iki farklı kaynaktan gelen içeriği görüntülemelerine ve duymak istedikleri sesi seçmelerine olanak tanıyan Çoklu Görüntüleme modunu da beğenecekler. Bu, aynı anda akıllı telefonlarından yayınlanan YouTube videolarını5 izlerken bir PC veya konsol oyunu oynayabilecekleri anlamına geliyor.

Maksimum rahatlık için Switching Hub işlevi, LG OLED Flex'in yerleşik mikrofonunu ve kulaklık, klavye veya fare gibi USB bağlantı noktaları aracılığıyla bağlanan herhangi bir aygıtı HDMI kablosuyla bağlı bir PC ile kullanmayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar, LX3'ün standının yan tarafındaki kaynak değiştirme düğmesine basarak, herhangi bir fiziksel bağlantıyı kesmeye ve yeniden bağlamaya gerek kalmadan PC ve LG OLED Flex arasında cihaz bağlantısını ileri ve geri değiştirebiliyorlar. Ek olarak, yerleşik mikrofon, oyun oynarken kristal netliğinde sesli sohbet için etkili yankı iptali sağlıyor.

LX3 ayrıca, oyun ve içerik görüntüleme deneyimini daha da yükseltmeye yardımcı olan iki adet önden çıkışlı 40W hoparlör ile mükemmel ses sunuyor. Yerleşik Dolby Atmos desteğiyle de, uyumlu başlıklardaki sese daha fazla netlik, derinlik ve canlılık katıyor.

Yeni LG OLED Flex dahil olmak üzere LG'nin olağanüstü OLED TV serisi, 4K 120Hz'de Dolby Vision oyun desteği ve değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) gibi en yeni HDMI 2.1 özellikleriyle en iyi büyük ekran oyun deneyimlerinden birini sunuyor. Ayrıca LG'nin bükülebilir ekranı G-SYNC® Uyumlu ve AMD FreeSync™ Premium sertifikalı olup kesintisz oyun deneyimi için yırtılma ve takılma olmayan görseller sağlıyor.

Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini tamamlamak için LG OLED Flex, kalkan benzeri arka tasarımına özelleştirilebilir bir aydınlatma özelliği ekliyor. LX3'ün aydınlatması, ekranda oynatılan içeriğin video veya sesiyle senkronize ederek atmosferi iyileştiriyor ve kullanıcılara aralarından seçim yapabilecekleri beş benzersiz mod6 sunuyor.

LG Flex, IFA 2022'de LG'nin Messe Berlin'in Salon 18'deki standında sergilenecek.

1 Dahili testlere dayalı olarak, LG OLED Flex'in maksimum eğriliği, sabit eğriliği 900R olan bir ekranınkine benzer.

2 LG OLED panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

3 LG OLED panel, UL tarafından Flicker-Free ve Discomfort Glare Free sertifikasına sahiptir.

4 Sanal ekran boyutu ayarlama işlevi bu yıl içinde kullanıma sunulacaktır.

5 YouTube videoları, HDMI bağlantılı bir kaynak üzerinden oyun oynarken veya canlı TV izlerken akıllı telefondan yayınlanabilir.