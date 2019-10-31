Eşsiz Oyun Keyfi İçin LG’den Dünyanın İlk 4K IPS 1MS GTG Oyun Monitörü





Yeni UltraGear Modeli Cesur ve Oyun Zevkinden Ödün Vermeyen Oyuncuların Aradığı Her Şeye Sahip:

4K Çözünürlük, Işık Hızı, Üstün Renk Üretimi ve NVIDIA® G-SYNC ™ Uyumu

LG Electronics (LG), dünyanın ilk 4K IPS 1 milisaniye Gri-Gri (Gray-to-Gray - GTG)1 oyun monitörü olan yeni UltraGear (model 27GN950) ile sürükleyici oyun tanımına yeni bir anlam yüklüyor.

2020 CES İnovasyon Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü sahibi, 27 inçlik model, LG’nin ilk 1ms GTG IPS oyun monitörü olan 27GL850’ye yakışır bir üst model olmanın yanı sıra, UltraGear’ın oyun mükemmelliği konusundaki namını da devam ettiriyor. Gelişmiş IPS ekranlara sahip LG UltraGear monitörler, görüntü kalitesinden ödün vermeden çarpıcı bir hıza ulaşıyor. LG UltraGear, Amerika Birleşik Devletleri'nde en iyi oyun tasarımlı monitör markası olarak tanındı.2

Yeni UltraGear monitör, maksimum oyun etkisi için 4K çözünürlük sağlamak üzere 27GL850’nin gerçekçi renklerini referans alıyor. Hız, yüksek çözünürlük ve yüzde 98 DCI-P3 renk alanının4 birleşimi, oyunculara tamamen oyunun içerisine dalma hissi veriyor. VESA® Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) teknolojisi sayesinde 27GN950, tek bir DisplayPort kablosu ile 144Hz yenileme hızında 10 bit renkte neredeyse kayıpsız 4K UHD görüntüler sunabiliyor.4

LG’nin alanının tek örneği olan monitörü, şirketin tescilli Nano IPS ekranının mümkün olan en hassas renk üretimini sunmasını sağlayan donanım kalibrasyonunu destekliyor. VESA DisplayHDR™ 600 sertifikası ile5 UltraGear 27GN950, olağanüstü renk doğruluğu, dinamik kontrast, yüksek parlaklık ve geniş renk gamı kalite seviyesini garanti ediyor. NVIDIA G-SYNC Uyumu, HDR desteği ve inanılmaz derecede gerçekçi ve heyecan verici bir oyun deneyimi için VESA DSC ile sorunsuz bir şekilde çalışan monitör, azaltılmış ekran yırtılması ve en aza indirilmiş takılmayla gelişmiş görüntü kalitesi sağlıyor.

NVIDIA GeForce OEM Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Kaustubh Sanghani “LG’nin en gelişmiş UltraGear modeline ‘NVIDIA G-SYNC Uyum’ desteği sunmaktan heyecan duyuyoruz. Oyuncular, GeForce teknolojisinin desteklediği gerçek zamanlı izleme özelliğine sahip en yeni PC oyunlarını oynarken karşılaştıkları gerçekçi görseller karşısında şaşkınlığa uğrayacaklar” dedi.

LG’nin yeni UltraGear'ı, geniş 4K çözünürlüklü ekranı sayesinde oyun seanslarını canlı olarak izleyenler için ideal hepsi bir arada çözüm sunuyor. Orantılı ekran, yüksek çözünürlüklü dosyaları düzenlerken veya aynı anda birden fazla uygulamaya erişirken yaratıcı profesyoneller için büyük bir avantaj sağlıyor. Dahası, 10 bit renk derinliği ve donanım kalibrasyonu desteği, monitöre profesyonel düzeyde video üretimi için gereken renk doğruluğu seviyesini veriyor.

Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG Electronics Business Solutions Company'nin BT iş birimi başkanı Jang Ik-hwan, “En yeni oyun monitörümüz, tüketicilerin LG UltraGear'dan beklediği rakipsiz performansı sunuyor. UltraGear monitörler, oyun teknolojisini daha da yükseğe çıkarmak için gelişmiş IPS 1ms GTG ekran teknolojimizi kullanarak monitör teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam edecek” dedi.

İlk kez UltraGear serisinde 27GN950 ile, zafere giden yolda benzersiz kanat amblem tasarımı kullanılarak sofistike bir dizayn sunuluyor.LG 27GN950 UltraGear monitörlerEylül ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

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