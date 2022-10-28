Gerçek 360 Derece Ses, LG XBOOM 360 ile Nerede Olursanız Olun Yanınızda





LG'nin en yeni kablosuz hoparlörü XBOOM 360, premium ses kalitesi ve stil sahibi tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.

Konumdan bağımsız olarak her yerden eşit gelen 360 derece çok yönlü ses kalitesi, ses gücünü artıran, yeni ve birinci sınıf malzemeden yapılmış hoparlör üniteleri, modunuzu yansıtan aydınlatma seçenekleri, iç mekanla uyumlu tasarımı, 10 saatlik çalışma süresi ve 100% geri dönüştürülebilir kağıt ambalajı LG XBOOM 360’ı benzersiz kılıyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG XBOOM 360 hoparlörü (model RP4), kullanıcıların ses deneyimini değiştiren çarpıcı bir ses mühendisliği ürünü olarak sunuluyor. Konik-silindirik bir tasarımıyla göz dolduran ürün, nerede durursa dursun, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor. Hoparlörün bu benzersiz formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. Küçük sosyal toplantılara odaklanan günümüz yaşam tarzı için ideal olan bu şık hoparlör, bordo renk seçeneği ile Türkiye’de satışta sunuldu.

LG XBOOM 360'ın çekici konik silindirik şekli sadece göze hoş gözükmekle kalmıyor, aynı zamanda hoparlörün distorsiyonsuz reflektör yapısına uyum sağlama işlevini de yerine getiriyor. Birden fazla sürücüye sahip standart hoparlörler, sesi sınırlı bir alan içinde dağıtırken, bu parametrelerin dışında kalan ses, eşit olmayan basınç nedeniyle bozulabiliyor. Bu da sesi tam olarak alabilmek için dinleyicinin bir noktada durması gerektiği anlamına geliyor. LG'nin bu sorunları gidermek için uyguladığı yeni patentli optimal reflektör yapısı teknolojisi, sesin alan içinde her yöne daha uzağa dağılmasını sağlıyor. Yani kullanıcıların artık müzik dinlemek için doğru noktayı bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor. XBOOM 360, sağladığı gerçek 360 derece ses ile ister içeride ister dışarıda olsun, dinleyicileri zengin, ayrıntılı sesle sararak her müzik türüne üç boyutlu bir canlılık duygusu getiriyor.

XBOOM 360'ın birinci sınıf ses ünitelerine sahip güzel dış yüzeyinin altında, titanyumdan yapılmış tweeter doğru tonda tizler yayarken cam elyaftan yapılmış woofer ise yoğun ve dinamik baslar oluşturarak yüksek ses kalitesi sunuyor. Tweeter'ın titanyum diyaframı, yüksek frekans aralığında üstün performans ve doğru çoğaltma için doğrusal bir frekans oluşturuyor. Ayrıca, hoparlörün dayanıklı cam elyaf woofer'ı, net, doğal bir orta aralık tepkisi ile dinamik bas üretiyor. LG XBOOM 360, güçlü sürücüleri ve güçlü 120 W çıkış kombinasyonu sayesinde, herhangi bir odayı veya alanı mükemmel bir müzik dinleme alanına dönüştürüyor.

LG'nin en yeni kablosuz hoparlörü, kullanıcıların modları yansıtmak için tasarlanan aydınlatma özelliğine de sahip. LG XBOOM 360, üç farklı ön ayarlı (Ortam, Doğa ve Parti) 360 derecelik ortam aydınlatmasının yanı sıra XBOOM uygulamayla birlikte kullanıldığında bir dizi özelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ve ses efekti sayesinde her durum için doğru atmosferi yaratabiliyor. Uygulamada, çok sayıda parçanın karıştırılmasına ve ses efektlerine izin veren DJ Effect özelliği de bulunuyor. Hoparlör, tek bir şarjla 10 saat dinleme keyfi sunuyor. Ürün, kolayca taşınabilmesi için yerleşik bir metal kola ve her ortama anında sıcaklık ve stil getiren şık, son derece dayanıklı bir kumaş kaplamaya ve burgonya bordosu renge sahip.

En önemlisi, XBOOM 360, LG'nin çevre üzerindeki etkisini azaltma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Kısmen geri dönüştürülmüş plastikten ve diğer tüketim sonrası malzemelerden üretilen eko-bilinçli speaker, İsviçre'deki SGS Société Générale de Surveillance SA'dan Eko-Ürün sertifikası, Underwriters Laboratories'den Çevresel İddia Doğrulaması ve Control Union Sertifikalarından Küresel Geri Dönüştürülmüş Standart onayı almış durumda.1

LG XBOOM 360 ile ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/ses/lg-rp4

1 SGS Eko-Ürün sertifikası, bir ürünün ömrü boyunca ölçülen kaynak verimliliği, tehlikeli maddelerin kullanımı, enerji tasarrufu ve geri dönüştürülebilirliği kapsayan dört ana çevresel kritere dayanmaktadır. UL'nin Çevresel İddia Doğrulaması, bir ürünün eko-bilinçli özelliklerinin üretici tarafından yapılan iddialarla eşleşmesini gerektirir. Model RP4, geri dönüştürülmüş tüketim sonrası polyester içerir.

Özellikler

Ölçü 250 x 514 x 250mm (WHD)

Güç 120W RMS (güç kaynağına bağlıyken)

Speaker Çok yönlü gerçekçi ses

Cam elyaf Woofer 5.25-inç x 1

Titanium Horn Tweeter 1.0-inç x 1

Diğer özellikler Mod aydınlatma (Ortam / Doğa / Parti)

DJ Effect (XBOOM uygulaması gerektirir)

Kablosuz parti bağlantısı (iki speakera kablosuz bağlanma)

XBOOM App (iOS/Android)

Taşınabilirlik İki şarj arası 10 saate kadar pil ömrü (29Wh)

Taşıma kolu

Bluetooth / USB 2.0 / Aux