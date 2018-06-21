IFA açılış konuşmasını bu yıl LG yapacak!

Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen IFA, bu yıl 31 Ağustos- 5 Eylül tarihleri arasında Messe Berlin'de gerçekleşecek. IFA 2018’in açılış konuşmasını ise LG Electronics (LG) CEO'su Jo Seong-Jin ile Teknoloji Direktörü Dr. I.P. Park gerçekleştirecek. CEO Jo Seong-Jin ve Teknoloji Direktörü Dr. I.P. Park, konuşmalarında LG’nin yapay zeka odaklı strateji ve vizyonlarını ana hatlarıyla açıklayacak. 31 Ağustos Cuma günü Messe Berlin'deki Salon 26B'de, ‘Akıllıca düşün, yapay zeka ile özgürce yaşa!’ başlığıyla gerçekleşecek konuşma her iki yöneticinin de ilk IFA açılış konuşması olma özelliği taşıyor.

Konuşmasında yapay zekaya vurgu yapacak olan CEO Jo, LG’nin yapay zeka stratejisinin, müşterilerinin hayatlarını ‘açık platform, açık ortaklık ve açık bağlantı’ felsefesine dayanarak nasıl değiştirdiklerini anlatacak. LG Teknoloji Direktörü Park ise bu teknolojinin buzdolapları, televizyonlar ve çamaşır makineleri gibi günlük ürünlerde nasıl hayata geçirildiğinden bahsederek, LG'nin yapay zeka stratejisinin tüketicilere sağladığı kontrol kolaylığı ve faydaları anlatacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Messe Berlin Grup Başkan Yardımcısı ve IFA İcra Direktörü Jens Heithecker, “IFA, CEO'lar ve üst düzey yöneticilere ileri düşünce fikirleri ve stratejileri için küresel bir paylaşım platformu sunuyor. Yapay zekâ alanında çok önemli bir küresel oyuncu olan LG CEO’su Sayın Jo ve CTO’su Dr. Park'ın bu Ağustos ayında IFA'da açılış konuşması yapacak olmasından son derece memnunuz.” dedi.

LG ThinQ ürünleri birbirleriyle iletişim kurabiliyor

LG, 2017 sonunda tüm ev aletlerini, tüketici elektroniklerini ve yapay zekayı kullanan hizmetleri tanımlamak için ThinQ'yi geliştirdi. LG ThinQ ürün ve hizmetleri, LG'nin kendi yapay zeka teknolojisi olan DeepThinQ'nun yanı sıra diğer yapay zeka teknolojilerini de kullanarak birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Bir yıl önce Seul'de Yapay Zeka Laboratuarı’nın açılışını duyuran LG, tüm yapay zeka araştırmalarını ses, video ve sensörlerden tanıyan, yorumlayan ve öğrenen teknolojilerle buluşturdu. LG'nin Yapay Zeka Laboratuvarı akıllı klima, akıllı buzdolapları, çamaşır makineleri ve robot elektrikli süpürgelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Jo Seong-Jin Hakkında

LG bünyesinde 40 yıllık bir tecrübesi bulunan Mr. Jo, yapay zekanın ev aletleri ve tüketici pazarı için en iyi şekilde kullanılabileceğine inanmaktadır. LG'nin ev aletleri segmentinde birçok önemli gelişmeye liderlik eden Jo, LG, Direct Drive (DD) motorlarını ticarileştiren ilk firma olmasında önemeli roller üstlenerek LG'nin dünya çapında çamaşır makinesi kategorisinde pazar lideri konumunda olmasına vesile olmuştur. Tüm ev aletleri ve iklim kontrolünden sorumlu LG Departmanı Başkanı olan Jo, LG'nin portföyünü geliştirmek için Ar-Ge'ye yatırım yapmaya devam etmiştir. Jo, bu yaklaşımını Başkan Yardımcısı ve CEO olduğu dönemlerde de sürdürmektedir.

Dr. I.P. Park Hakkında

CTO olarak, Dr. Park’ın en büyük önceliği, LG’yi, yapay zekayı gelecekteki büyüme motoru olarak gören bir şirkete dönüştürmek olmuştur. LG'nin açıklık stratejisi ile de bağlantılı olarak hem yurt içi hem de yurt dışında geniş ortaklıklar geliştirmiştir.