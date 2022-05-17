Enerji Tasarruflu Çamaşır Makineleri, Enerji Faturalarınızdan Tasarruf Etmenizi Sağlarken, Gezegeni Kurtarmanıza da Yardımcı Oluyor

İngiltere, 2021 yılında ev aletleri için enerji verimliliği derecelendirme sistemini eskisinden daha güncel faktörleri kullanacak şekilde değiştirdi. Eskiden A+++'dan D'ye kadar uzanan sistem, bugün A'dan G'ye kadar uzanıyor. Ayrıca, cihazları kategorize etme kriterleri önemli ölçüde değiştiğinden, bir cihazın mevcut enerji derecelendirmesinin önceki enerji derecelendirmesiyle tam olarak karşılaştırılamayabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Enerji verimliliği derecelendirme ölçeğinde yapılan bu değişikliklerden sonra en enerji verimli Çamaşır Makinesi modelini bulmak daha da zor hale geldi. Bu nedenle, bir çamaşır makinesi alırken, mümkün olduğunca çok enerji tasarrufu sağlayacak özelliklere sahip, sizin için mükemmel ürünü seçmeniz çok önemlidir. Evinizin gereksinimlerini karşılayan çeşitli modelleriyle enerji tasarruflu Çamaşır Makinelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunan LG Electronics’in (LG) enerji tasarruflu Çamaşır Makineleri, enerji faturalarınızdan tasarruf etmenize ve aynı zamanda gezegeni kurtarmanıza yardımcı oluyor.

Tüketiciler daha sürdürülebilir olmaya çalıştıkça ve tasarruf etmenin yeni yollarını aradıkça, şu anda enerji kullanımını azaltmanın hayati önem taşıdığı bir iklim görülüyor. Yeni sistem netliği artırmakta ve tüketicilere A-G arasında tanıdık görünümlü renkli bir ölçekte ortalama enerji tüketimini sunmakta ve etiketlerin üst kısmında daha ayrıntılı ürün bilgileri için taranabilecek bir QR kodu da dahil olmak üzere bazı yeni eklemeler yaptı. Daha önce A+++ olarak sınıflandırılan çoğu ürün artık B veya C enerji verimli model olarak sınıflandırılacak, ancak bu, LG WiFi bağlantılı F6V909BTSA gibi A derecelendirmesini yapmayan yeni modeller olduğu anlamına gelmiyor.

LG’nin Enerji Tasarruflu Çamaşır Makineleri, sürdürülebilir yaşamı desteklemenin yanı sıra enerji faturalarınızdan tasarruf etmenin mükemmel bir yolu olmayı sürdürüyor. LG, çevre dostu çözümler sunmak için sürekli olarak enerji tasarruflu teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor. Örneğin, akıllı sensörler ve optimize edilmiş yıkama programları, su ve enerji kullanımını optimize ederken mükemmel temizlik sonuçları sunar. Ayrıca, bazı modellerde yer alan Inverter Motor teknolojisi, enerji verimliliğini artırırken daha sessiz ve daha uzun ömürlü bir çalışma sağlıyor.

Energy Savings Trust, yeni enerji derecelendirme sisteminin nasıl işlediğini daha iyi anlamak isteyen kullanıcılar için bir dizi kılavuz hazırladı, böylece satın alma sürecine girerken kendilerini daha güvende hissedecekler. Enerji tasarruflu bir Çamaşır Makinesi seçmek, hem ev bütçenizi korumanıza hem de çevreye olan etkinizi artırmanıza yardımcı olur.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.