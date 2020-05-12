Şık Tasarımıyla Yeni Bir Mobil Deneyim: LG VELVET

LG Electronics (LG), kullanıcı merkezli tasarımlarında yeni bir çağ açarak bugüne kadarki en göz alıcı ve zarif mobil telefonunu sunuyor. LG, aynı zamanda, mükemmel tasarımıyla öne çıkan LG VELVET’e unutulmaz 5G kullanıcı deneyimi de katmak için en yenilikçi multimedya özelliklerini entegre ediyor. LG VELVET, pürüzsüz, cilalı gibi duran yüzeyiyle doğadan ilham alan yeni bir tasarım dili sunuyor ve kendisini benzerlerinden ayrıştırıyor.

LG, VELVET’le her zamanki kare kamera yapısından kurtuluyor. LG VELVET’in çok sayıdaki kamerası, tıpkı bir yağmur damlasını andıracak şekilde, alt alta sıkıca sıralanmış durumda. Uyumlu düzenleme, düşen yağmur damlaları görüntüsünü uyandırmak için azalan sırada yerleştirilmiş üç mercek ve bir flaştan oluşuyor. LG VELVET’in yeni 3D Ark Tasarımı ve simetrik ön ve arka kenarları, yumuşak kavisli köşeler sunarak ele mükemmel oturan ve dokunmayı sevdiren şık, akıcı bir form oluşturuyor. Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray ve Aurora Green’den oluşan dört etkileyici rengi* ve şık, parlak kaplaması LG VELVET'e benzersiz bir tarz katıyor.

İster film ya da TV izlesinler, ister müzik dinlesinler, kullanıcılar LG VELVET'in 6,8 inç, 20,5:9 en boy oranıyla, P-OLED Sinematik FullVision ekranının gelişmiş ayrıntılarının ve gerçekçiliğinin tadını çıkarıyorlar. LG'nin üstün akıllı telefon ses mirasına devam eden LG VELVET, etkileyici bir ses deneyimi için güçlü stereo hoparlörler sunuyor. Dahası, LG 3D Ses Motoru, tüm ses içeriğini otomatik olarak analiz etmek ve optimize etmek için yapay zeka kullanıyor.

LG VELVET, kullanıcıların LG telefonları hakkında bekledikleri ve sevdikleri tüm multimedya araçlarını içeriyor. Cihaz, her anı şaşırtıcı kalitede yakalamak için önde 16MP kameraya ve arkada ise 48MP ana kameranın yanı sıra, 8MP genişlik ve 5MP derinlik sensörüne sahip. LG VELVET, yüksek ortam gürültüsünde bile net dış mekan kayıtları yapabilmek için kullanılan Voice Bokeh özelliğini ise V60'tan alıyor. LG VELVET kullanıcıları, ASMR Kayıt ve iki dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ile en küçük sesi bile canlı bir şekilde yakalayabiliyor. 4K Hızlandırılmış Çekim modu ise, kayıt hızını hareketlerle tutarlı olarak otomatik olarak ayarlayabilen ve kullanıcılara, dilerlerse kayıt hızını kendileri ayarlama özgürlüğü tanıyan yeni Timelapse Kontrolü ile geliştirilmiş durumda.

LG VELVET, kullanıcıların 5G hizmetinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için Qualcomm’un yeni Snapdragon ™ 765 5G mobil platformuna sahip. En son 7 nanometre işlemci kullanılarak üretilen 765, kullanıcıların istedikleri tüm temel özellikleri ekstra yığın olmadan sağlayabilmesi için Qualcomm'un ikinci nesil Snapdragon X52 5G modemi içeriyor. Yeni işlemci, LG Dual Screen ile iki kat daha fazla eğlence, iki kat daha fazla üretkenlik için artırılmış performans avantajı sunuyor. LG VELVET ve Çift Ekran, parmak kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda, rahat not alma ve eskiz çizmeye uygun etkin kalem girişini de destekliyor.

LG Electronics Mobile İletişim Şirkeri Ürün Stratejisi Kıdemli Başkan Yardımcısı Chang Ma, “Duyduğumuz heyecan LG VELVET’in sadece olağanüstü bir 5G akıllı telefon olmasından değil, aynı zamanda yeni tasarım dilimiz aracılığıyla sunduğu benzersiz değerden dolayı. Ele mükemmel bir şekilde uyan tasarımıyla LG VELVET, farklı şeyler arayan günümüz tüketicilerinin benzersiz hassasiyetlerine hitap edecek nitelikte bir telefon” dedi.

LG VELVET bu Mayıs ayından itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak, ardından Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya'daki büyük pazarlara sunulacak.

* Renkler sunulan pazara göre değişebilir.

† Pixel Binning to 12MP

Temel Özellikler

LG VELVET

Çip: Qualcomm ® Snapdragon™ 845

Snapdragon™ 845 Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED Cinematic FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Hafıza: 6GB RAM / 128GB ROM / microSD (up to 2TB)

Kamera: Arka: 48MP Standard † (F1.8 / 0.8μm / 79˚) / 8MP Wide (F2.2 / 1.12μm / 120˚) / 5MP Depth (F2.4 / 1. 12μm / 81˚) Ön: 16MP Standard (F1.9 / 1.0μm / 73˚)

Pil: 4,300mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Boyut: 167.2 x 74.1 x 7.9mm

Ağırlık: 180g

Ağ:5G / LTE / 3G / 2G

Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biometrik: In-Display Fingerprint Sensor

Renk: Illusion Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green *

Diğer: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / LG 3D Sound Engine / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 4+ Technology / MIL-STD 810G Compliance / LG Pay / FM Radio

LG Dual Screen