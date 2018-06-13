Kullanıcıları daha üretken, daha yaratıcı hale getiren bir telefon: LG Q Stylus

LG Electronics (LG), üst sınıf özelliklere sahip, orta segment akıllı telefon serisi Q’nun en son modeli LG Q Stylus’un tanıtımını gerçekleştirdi. LG Q Stylus, şık metalik gövdenin çevrelediği 6.2 inçlik FHD+ FullVision ekranı ile kullanıcılara parlak ve canlı renklerle üstün seyir deneyimi yaşatacak. Bölgeye ve pazara bağlı olarak LG Q Stylus, Q Stylus+, Q Stylus ve Q Stylusα modelleriyle sunulacak Q Stylus ailesinde 18:9 ekran oranı, ince çerçeve, kavisli kırılmaz cam ve kullanım rahatlığı sunan gövde genişliği telefonu tek elle tutup kullanmaya elverişli hale getiriyor.

LG Q Stylus’ta elle yazmanın klavyeyle yazmaktan çok daha üretken, samimi ve duyguları gösterdiğine inananlar için el yazısı özelliği de bulunuyor.El yazısı özelliği ile klasik klavye deneyiminin ötesinde kolaylık ve fonksiyonellik sağlayan Q Stylus, akıllı avuç içi reddetme özelliği ile de kullanan kişinin eli ekranın üzerindeyken bile istenmeyen durumlarda açılmazken, ekran kapalıyken bile el yazısı notları tanıma ve kaydederek bir anda akla gelen şeylerin not alınmasını sağlıyor.

Geliştirilmiş kamera ile kaliteli fotoğraflar

LG Q Stylus, LG G serisinin lensleriyle yarışacak kapasitede geliştirilmiş kamerası ile ancak çok pahalı telefonlarda bulunan özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. LG Q Stylus ayrıca şu ana kadar sadece LG'nin birinci sınıf akıllı telefonlarında bulunan QLens’e de sahip. Çok kullanışlı bir fotoğraf makinesi özelliği olan QLens, görüntü tanıma için yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kullanıcıların online alışveriş deneyimini iyileştiriyor. QLens ile herhangi bir ürünün fotoğrafı çekildiğinde ürünün online satın alınabileceği yerler ve benzer öneriler kullanıcıya sunuluyor. QLens ayrıca binalar ve heykeller gibi simgesel yapılar hakkında bilgi almak amacıyla benzer resimlerine ulaşmak için de kullanılabiliyor.

Akıllı kamera 8MP’lik ön kamera ve 16MP’lik arka lensleriyle fotoğraf kalitesinden de ödün vermiyor. Fazlı Otomatik Odaklama - Phase Detection Auto Focus (PDAF), kamerayı geleneksel otomatik odaklamadan yüzde 23 daha hızlı hale getirirken Portre Modu da herkesi etkileyecek harika görünümlü bokeh selfieleri çekmeye imkan veriyor.

Müzik tutkunları için üstün ses kalitesi

Müzik tutkunları da LG Q Stylus’un sınıfının en iyisi olan üstün ses kalitesini fark edecek. Telefonun sunduğu V ve G serilerinde de olan gelişmiş DTS:X, kulaklıkla bile 7.1 kanallı 3D surround ses sunuyor. USB Type-C hızlı şarj, IP68 su ve toz koruma ve MIL-STD 810G uyumluluğu da LG Q Stylus’u tam bir yol savaşçısı haline getiriyor. Akıllı Arka Kilit parmak izi sensoru sadece kolay güvenlik değil aynı zamanda selfie kamera deklanşör düğmesinin sayısını da artırıyor.

Tek elle kullanım rahatlığı

Şık metalik gövdenin çevrelediği 6.2 inçlik FHD+ FullVision ekran, sunduğu son derece parlak ve canlı renklerle üstün seyir deneyimi veriyor. 18:9 ekran oranı, ince çerçeve, kavisli kırılmaz cam ve en iyi şekilde kullanılan gövde genişliği telefonu tek elle tutup kullanmaya elverişli hale getiriyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Birimi Lideri Ha Jeung-uk, üst sınıf telefon özellikleriyle orta sınıf telefon serilerine farklı bir boyut kattıklarını belirterek, “LG Q Stylus, kullanıcıların beklentilerine verdiğimiz önemi bir kez daha kanıtlıyor. Tasarladığımız üst düzey özelliklere sahip cihazlarla her bütçe aralığından insana verdiğimiz sözü tutmaya devam edeceğiz”. dedi.

Teknik Özellikler:

İşlemci: 1.5GHz Octa-Core ya da 1.8GHz Octa-Core

Ekran: 6.2 inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 389ppi)

Hafıza:

Q Stylus+: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (2TB’a kadar)

Q Stylus: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB’a kadar)

Q Stylusα: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera:

Q Stylus+: Arka 16MP PDAF’li / Ön 8MP ya da 5MP Süper Geniş Açı

Q Stylus: Arka 16MP PDAF’li / Ön 8MP ya da 5MP Süper Geniş Açı

Q Stylusα: Arka 13MP PDAF’li / Ön 5MP Süper Geniş Açı

Pil: 3,300mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1.0 Oreo

Boyut: 160.15 x 77.75 x 8.4mm

Ağırlık: 172g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-C 2.0 (3.0 ile uyumlu)

Renkler:

Q Stylus+: Aurora Black / Moroccan Blue / Lavender Violet

Q Stylus: Aurora Black / Moroccan Blue

Q Stylusα: Moroccan Blue

Diğer Özellikler: Stylus Pen / QLens / DTS:X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toz Geçirmezlik/ Google Asistan / Parmak İzi Tarayıcı / Akıllı Arka Tuş / Hızlı Şarj / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radio

*QLens Görsel Alışveriş sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

*Ürün adı, teknik özellikleri ve telefonun özellikleri pazarlara göre değişim gösterebilir.

*IP68 Su ve Toz Geçirmezlik ve Hızlı Şarj sadece Q Stylus+ ve Q Stylus’ta bulunur.