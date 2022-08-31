LG XBOOM Go ile Mükemmel Ses ve Eğlence Her Yerde





LG Electronics (LG), bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için LG XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. Daha dengeli ses sunan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörleri, elde taşımaya uygun yapısıyla da dikkat çekiyor. Hayatından müziği eksik etmeyenlerin favorisi LG XBOOM Go, 24 saate varan pil ömrüyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar, hoparlörlerini şarj etmeye gerek kalmadan gittikleri her yerde kaliteli sesin keyfini daha uzun süre çıkarabiliyorlar. LG Electronics (LG), bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için LG XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlörü sunuyor. Daha dengeli ses sunan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap eden LG XBOOM Go Bluetooth hoparlörleri, elde taşımaya uygun yapısıyla da dikkat çekiyor. Hayatından müziği eksik etmeyenlerin favorisi LG XBOOM Go, 24 saate varan pil ömrüyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar, hoparlörlerini şarj etmeye gerek kalmadan gittikleri her yerde kaliteli sesin keyfini daha uzun süre çıkarabiliyorlar.

Üstün MERIDIAN Ses Teknolojisi

Ses teknolojisi lideri MERIDIAN imzalı LG XBOOM Go kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise, tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOM Go, radyatörleri sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritimler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki çok renkli ışıklar ise, renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor, dinleyicilerin ruh halini yansıtmalarına yardımcı oluyor.

Suya Dayanıklı

LG XBOOM Go serisi, IPX5 sınıfı olması nedeniyle sudan etkilenmiyor. Kullanıcılar ıslansa bile çalışmaya devam eden Bluetooth hoparlörlerini havuz kenarında, plajda ve yağmurda kesintisiz olarak kullanabiliyorlar.

LG TV’lere Bağlanabiliyor

LG XBOOM Go PL2 PL5 ve PL7, Bluetooth Surround Ready özelliğiyle TV Sesini daha da etkileyici hale getiriyor. İki LG XBOOM Go, bir LG TV'ye bağlandığında kullanıcılar diledikleri içeriği canlı surround ses kalitesi ile izleyebiliyorlar. Ayrıca, ses çıkışını çoğaltmak için 100’e kadar LG XBOOM Go PL5 ve PL7 kablosuz olarak birbirine bağlanabiliyor. Bu da daha fazla ses, daha iyi partiler ve daha fazla eğlence anlamına geliyor.

Google Play Store veya Apple App Store'dan indirilebilen LG XBOOM uygulaması, kullanıcıların her şeyi tek uygulamadan kontrol etmesini mümkün kılarak pratik bir kullanım sunuyor.

Serideki Ürünleri Farkları:

PL7

Yanlardaki güçlü çift bass etkisi

Halka şeklinde renkli ışıkları

30W ses

24 saat pil ömrü

100 ürüne kadar birbirine bağlanarak parti modu sağlanabilir

PL5

Yanlardaki güçlü çift bass etkisi

Halka şeklinde renkli ışıkları

20 W ses

18 saat pil ömrü

100 ürüne kadar birbirine bağlanarak parti modu sağlanabilir

PL2

5W ses

10 saat pil ömrü

2 ürün birbirine bağlanarak parti modu sağlanabilir

https://www.lg.com/tr/bluetooth-hoparlor Daha Fazla Bilgi ve Ürünleri Yakından İncelemek için:

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 75.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.