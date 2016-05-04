LG, 2016 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

LG, premium ürünlere odaklanan stratejisiyle, beyaz eşya ve TVlerde bugüne kadarki en yüksek karlılığı elde etti.

LG Electronics’in finansal sonuçları ile ilgili yaptığı duyuruda 2016’nın ilk çeyrek döneminde işletme kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 65.5 oranında artarak 420.25 milyon dolar’dan 11.12 milyar dolar’a yükseldi.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri bölümü ilk çeyrek işletme geliri 339.23 milyon dolar ile şu anda kadar edilen en yüksek rakama ulaşırken, LG Ev Eğlence bölümü 278.84 milyon dolar işletme kârı elde etti. Her iki bölüm de 2015’in ilk çeyreğine oranla belirgin bir yükseliş elde etti.

LG Otomotiv Bileşenleri Bölümü yüksek Ar-Ge yatırımları nedeniyle 13.14 milyon dolar değerinde mütevazı bir kayıp yaşarken, LG Mobil İletişim Bölümü ise amiral gemisi LG G5 akıllı telefonun pazarlama harcamalarının başını çektiği nedenlerle, 168.20 milyon dolar işletme kaybı yaşadı.

LG’nin tüm küresel satış ve karlılığının ise ikinci çeyrekte artması bekleniyor. LG SIGNATURE, LG G5 akıllı telefon ve 4K Ultra HD OLED TVler gibi ürünlerle premium odaklı stratejisine devam edecek olan LG, çift haneli büyüme ve yüksek karlılık bekliyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri bölümü ise ilk çeyrekte 3.51 milyar dolar satış kaydetti. Bu artışın yüzde 4’ü büyük oranda B2B operasyonlardaki büyüme ve üst seviye premium ürün satışları sayesinde gerçekleşti.

Faaliyet karı ve faaliyet marjının yüzde 9.7’si LG beyaz eşyaları tarihinde elde edilen en yüksek oranlar olarak kayıtlara geçti. TWIN çamaşır makinesinin güçlü performansı, premium buzdolapları ve klima reklamları sayesinde Kore pazarındaki kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 arttı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle azalan talep ve döviz kurundaki dalgalanmalar Orta Doğu, Güney Afrika ve CIS gibi pazarları etkiledi. Ancak, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarları güçlü kalmaya devam etti.

LG Mobil İletişim Bölümü ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 15,5’lik bir azalmayla 2.46 milyar dolarlık satış kaydetti. Temel olarak pazara girişin durgun sezonda gerçekleşmesi ve son dönemde lanse edilen LG G5’e olan yüksek ilgi nedeniyle var olan diğer LG amiral gemisi akıllı telefon modellerin gönderiminde azalma yaşanması nedeniyle, 13,5 milyon olan akıllı telefon sevkiyatı bir önceki yıla ve bir önceki döneme göre yüzde 12 azaldı.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet artmaya devam edecek ve LG’nin modüler akıllı telefonu LG G5 ve X serisi gibi yeni modellerinde planladığı güçlü küresel hamleleri fiyat erozyonuna sebep olacak.

LG Ev Eğlence Bölümü, geçen yılın ilk çeyreğinde temel pazarlar olan Kuzey Amerika ve Avrupa’da TV sevkiyatının azalması nedeniyle yüzde 2.3’lük düşüşle 3,6 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.

7.7 operasyon marjına eşlik eden ve bir önceki döneme göre yüzde 207 artış gösteren operasyon geliri, premium OLED ve 4K OLED TV ürünlerine olan talebin arttığının güçlü göstergeleri olarak öne çıktı. Gelişen maliyet yapısı ve maliyet rekabetinin gelecek çeyrekte karlılığı artırması bekleniyor.

Ar-Ge yatırımlarındaki artışın finansal sonuçlardaki negatif etkilerine rağmen, LG’nin büyüyen Otomotiv Bilgi-Eğlence Sistemleri bölümünün etkisiyle LG Otomotiv Bileşenleri Bölümü’nün elde ettiği 493,2 milyon dolar satış, önceki yıla göre yüzde 55 artış yaşandığını gösteriyor. Elektrikli araç parçalarındaki yüksek talep, küresel erişimini ve yeni müşterilerini artıran LG’nin otomotiv bölümüne pozitif bir etkide bulundu.