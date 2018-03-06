LG, 2018 Premium TV’lerini Duyurdu

LG Electronics (LG), gösterişli ve inovatif 2018 model OLED ve SUPER UHD televizyonlarıyla global premium TV pazarının liderliğini bırakmamayı taahhüt ediyor. Seul’de gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde LG, şirketin üst sınıf televizyon pazarındakini yerini sağlamlaştıracak ayrıcalıklı ThinQ® yapay zeka (AI) teknolojisini ve gelişmiş α (Alfa) işlemcisine sahip yeni televizyonlarını tanıttı. 2017’de 1,6 milyon adet olarak gerçekleşen OLED TV satışlarının 2018’de 2,5 milyon adete çıkması bekleniyor.

LG; W8, G8, E8, C8 ve B8’i de içeren 2018 model yapay zeka destekli OLED TV modellerinin tanıtımıyla, OLED görüntü teknolojisindeki öncülüğünü ileriye taşıyor. Her model, Picture-on-Wall’dan (77/65W8), One Glass Screen (65G8), Picture-on-Glass (65/55E8) ve Cinema Screen tasarımına (77/65/55C8 ve 65/55B8) kadar birbirinden farklı birçok tasarım özelliğini öne çıkartıyor. Yapay Zeka teknolojisi ile donatılan SUPER UHD TV’lerin (SK95, SK85 ve SK80) ekran boyutları 49 ve 77 inç, diğer ekranların boyutları ise 55 – 77 inç arasında olacak.

LG’nin α (Alfa) 9 akıllı işlemcisiyle güçlendirilen pazar lideri W8, G8, E8 ve C8 OLED TV serileri ile izleyiciler, tüm açılardan gelişmiş görüntü ve çok daha gerçekçi renklere ek olarak LG OLED TV’leri rakiplerinden ayıran mükemmel siyah seviyelerini de deneyimleyebilecekler. LG’nin bu yılki televizyonları üstün görüntü kalitesi ve Dolby Atmos özelliği ile tüketicilere benzersiz bir ses ve görüntüdeneyimi sunacak.

Kalitenin sırrı yapay zekada gizli

LG’nin 2018 yapay zeka destekli SUPER UHD ürünleri, aynı zamanda B8 serisinde de bulunan güçlü işlemci LG α (Alfa) 7 ile güçlendirildi. Nano hücre ve FALD arka ışıklandırma kombinasyonu ile LG Yapay Zeka destekli SUPER UHD TV’ler, çok daha derin siyah ve iyileştirilmiş görüntü oluşturmanın yanında, iyileştirilmiş gölge detayları ve en geniş açılardan bile görülebilen gerçek renkleri sunuyor. Yeni SUPER UHD TV’ler geliştirilmiş izleme deneyimini tamamlamak için benzersiz bir ses deneyimi sağlayan Dolby Atmos özelliğini de destekliyor.

TV setlerinde yer alan yapay zeka fonksiyonu sayesinde kullanıcılar, gelişmiş ses asistanı teknolojisinin kullanışlı özelliklerinden faydalanarak doğrudan uzaktan kumandaya konuşabiliyorlar. Bu noktada LG’nin üst düzey derin öğrenme platformu Deep ThinQ® tabanı üzerinden, sesle harekete geçirilen kontrol ve bağlanırlık sağlayan Doğal Dil İşleme (NLP) sistemi devreye giriyor. LG’nin ThinQ® yapay zeka destekli televizyonları, Elektronik Program Rehberi (EPG) tabanlı hizmetleri destekleyerek gerçek zamanlı bilgi sağlıyor ve istenen içeriklere sahip kanalları düzenliyor. Kullanıcılar “Bu filmin müziklerini ara” ya da “Program bittiğinde televizyonu kapat” gibi programın ismi ya da belli bir zamanlaması olmayan komutlar da verebiliyor.

LG ThinQ TV’ler akıllı ev ürünlerine de erişebiliyor

LG’nin ThinQ® özelliği en yeni akıllı TV’lerde gelişmiş interaktif bir deneyim sunuyor. LG ThinQ® TV’ler akıllı ev bağlantı noktası olarak çalışarak WiFi ya da Bluetooth ile TV’ye bağlanan robotik süpürgeler, klima / hava temizleyiciler, akıllı aydınlatma, akıllı ses sistemleri ve birçok diğer cihazlar gibi akıllı ev ürünlerine erişebiliyor.*

Pazar lideri OLED TV’lerin sahip olduğu LG’nin üstün kaliteli α (Alfa) 9 işlemcisi ile kullanıcılar, ek geliştirmelerin de keyfine varıyor. Bölgesel Karartmasız Tam Dizilim Işıklandırma (Full-Array Local Dimming / FALD) tipindeki arkadan ışıklandırma özelliğine sahip LG Nano Cell daha derin siyah ve iyileştirilmiş renklerin yanında daha gerçek görüntü sağlayacak incelikli gölge detayları da sunuyor.

NLP özelliği ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Kore, Meksika, Polonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 14 ülkede aktif olacak. Diğer bölgelerde kullanıcılar, ürünlere tanımlanmış 10 ana dil ayarından faydalanacaklar (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Lehçe, Korece, Rusça ve Türkçe).

Mükemmelliği Tanımlayan Görüntü Kalitesi

LG’nin yeni α (Alfa) 9 akıllı işlemcisi çok daha gerçek görüntü için zengin renkler, keskinlik ve derinlikli görüntüler sunuyor. İşlemcinin ana yeniliklerinden biri de geleneksel tekniklerin iki katı olan 4 adımlı gürültü azaltma süreci. Algoritma, düzgün geçişlerin çok daha etkili olması için dikkat dağıtıcı yapaylıkların etkilediği görüntü netliğini düzeltecek çok daha fazla kontrole imkan tanıyor.

İşlemci ayrıca renkleri orijinaline en yakın hale getirecek ileri eşleştirme özellikleriyle renk performansını da geliştiriyor. α (Alfa) 9, 120 kare/sn’de çok daha düzgün ve temiz hareketli görüntü üretecek yüksek kare hızını (HFR) desteklemek amacıyla tasarlandı. Bu tür bir teknoloji sayesinde LG’nin 2018 model OLED TV’leri gerçek anlamda etkileyici görüntü deneyimi için herhangi bir içeriği en üst kalitede gösterebiliyor.

En Gelişmiş Sinema HDR Deneyimi

LG’nin 2018 OLED ve SUPER UHD TV’leri sahip oldukları Cinema HDR özelliği sayesinde, Dolby Vision’dan HDR 10 ve HLG’ye (hybrid log-gamma) kadar önde gelen tüm HDR formatlarının yanı sıra Advanced HDR by Technicolor formatını da destekliyor.HDR görüntüler, LG’nin patentli algoritması olan Enhanced Dynamic Tone eşleştirmesini kullanarak dinamik olarak kare kare işleniyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı Brian Kwon 2018 model OLED ve SUPER UHD TV’lerinin televizyon teknolojisindeki en yüksek gelişmeleri sunduğunu belirtiyor: “LG sunduğu ThinQ® AI ve gelişmiş sektör lideri işlemciler gibi teknolojileriyle, olabilecek en iyi seyir deneyimi sunarak global görüntüleme sektörünün lideri olmaya devam ediyor.”

* IoT fonksiyonları ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.