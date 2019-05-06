LG, 2019 İlk ceyrek Sonuclarını Acıkladı

LG, 2019 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

LG Beyaz Eşya Bölümü LG’nin tarihindeki en karlı çeyreğini geçirdi.

LG Electronics Inc. (LG), 2019’un ilk çeyreğinde toplam 13,27 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek işletme karı olarak 801,25 milyon dolar elde ettiğini açıkladı. Beyaz eşya bölümü ilk çeyrekte rekor satış ve kar elde etti. İşletme gelirinin 2018’in son çeyreğinin yüzde 1.090 üstünde gerçekleşmesi ana işletme birimlerindeki iyileştirilmiş maliyet yapılarını yansıtıyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü, 4,86 milyar dolarlık ciro ve 647,3 milyon dolarlık işletme karı ile bu bölümün LG’nin tarihinde bir çeyrekte elde ettiği en yüksek ciro ve işletme gelirine ulaştı. Satışlar, özellikle Avrupa ve Asya’da yüksek oranlarda gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 26 arttı. Bu büyümenin ardında yatan en büyük nedenlerden biri de üst sınıf ve gelişen ürünlerin özellikle yerel Kore pazarında artan satışları oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’dan fazla artan işletme karı, etkili maliyet azaltma çabalarının yanında Styler, kurutucu, hava temizleyici ve elektrikli süpürge gibi hızlı bir şekilde büyüyen ürünlere gösterilen rağbet sayesinde gerçekleşti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü, 3,58 milyar dolarlık ilk çeyrek cirosu ve 308,27 milyon dolarlık işletme karı ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş kaydetti. Bunun ardında yatan neden ise mevsimsel olarak düşen talepler ve küresel çaptaki spor organizasyonlarının fazla olmamasıydı. Daha fazla pazarlama etkinliği ve iyileştirilen maliyet yapısı ile işletme gelirleri bir önceki çeyreğe göre belirgin bir şekilde arttı. OLED TV, NanoCell TV ve büyük ekran Ultra HD TV gibi yeni 2019 üst sınıf ürünlerin piyasaya çıkmasının, ikinci çeyrekte ek satış fırsatları yaratması bekleniyor.

LG Mobil İletişim Bölümü ilk çeyrekte 1,34 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek çeyrek bazındaki işletme kayıplarını 181,05 milyon dolara çekerken LG, akıllı telefon iş kolunu tekrar yapılandırmaya da devam ediyor. Daha güçlü iş yapısı sonucunda işletme sonuçları bir önceki çeyreğe göre iyileşti. Gelecek döneme bakıldığında da LG V50ThinQ 5G akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin ikinci çeyrekte olumlu bir ivme yaratması bekleniyor. Ayrıca LG’nin akıllı telefon üretim tesislerini Pyeongtaek / G. Kore’den Haiphong / Vietnam’a taşıması da karlılığın artmasına ve LG’nin yılın ikinci yarısında küresel rekabet yeteneğini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü, ilk çeyrekte 1,20 milyar dolar ciro elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış kaydetti. ZKW’da artan satışlar, yükselen hammadde fiyatlarına ve yeni projelerle bağlantılı başlangıç üretim maliyetlerine rağmen, işletme sonuçlarında iyileşmeye yardımcı oldu. Düşük akaryakıt fiyatları ve lüks araçlarla SUV’lerin artan satışlarının yönlendirdiği global oto pazarı trendleri, LG’nin otomobil yedek parça iş kolu için yeni fırsatlar yaratacak.

LG B2B Ürün Bölümü bir önceki çeyrekten yüzde 5 fazla ama geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daha az satış gerçekleştirerek ilk çeyrekte 556,58 milyon dolar ciro elde etti. 49,38 milyon dolarlık işletme karı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 272 artarken ABD’nin güneş modülü ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ve ana pazarlarda süren belirgin fiyat erozyonunun etkisiyle elde edilen ciro bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 3 altında oldu. Bilgi ekranı iş kolu ise üst sınıf ekranların ve LED ürünlerin satışlarını artırarak karlılığı yukarı çekmeyi planlıyor.