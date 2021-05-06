LG 2021 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı





LG Electronics Inc. (LG), 2021'in ilk çeyreği için 18,81 trilyon KRW (16,90 milyar ABD doları) konsolide satış ve 1,52 trilyon KRW (1,36 milyar ABD doları) faaliyet karı açıkladı. Bir rekor olan yüzde 8,1 kar şirketin geçmişindeki en yüksek üç aylık sonuç oldu. Bir yıl önceki ilk çeyreğe kıyasla, gelirler yüzde 27,7, kârlılık yüzde 39,1 arttı. Bu, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin evde daha fazla zaman geçirmeye devam ettikçe LG ev aletleri ve ev eğlence ürünlerine olan çok güçlü talebini yansıtıyor.





LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, önceki yıla göre yüzde 23,8 artışla ilk çeyrekte 6,71 trilyon KRW (6,03 milyar ABD doları) satış gerçekleştirdi. 919,90 milyar KRW (826,39 milyon ABD Doları) faaliyet karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22,1 daha yüksek oldu. İş birimi arka arkaya ikinci çeyrekte, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın yanı sıra, kiralamanın yaygın olduğu Güney Kore'deki kendi iç pazarında önemli bir büyüme kaydetti. Karlılığa, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yüksek kaliteli ürünlerin güçlü satışlarının yol açtığı istikrarlı büyüme eşlik etti. İş biriminin, yeni ürünlerdeki denizaşırı satışları artırarak büyümeye devam etmesini bekliyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 artışla ilk çeyrekte 4,01 trilyon KRW (3,60 milyar ABD doları) satış kaydetti. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki güçlü satışların etkisiyle faaliyet geliri yıllık yüzde 23,9 artarak 403,80 milyar KRW (362,75 milyon ABD Doları) oldu. OLED ve NanoCell TV'lerin önderlik ettiği birinci sınıf ürünler, pandeminin etkisi dünyanın çoğu yerinde devam ederken güçlü taleple karşılaştı. LG, 2021'de bu başarıyı sürdürmek için birinci sınıf ürün serisini geliştirmeye, çevrimiçi satışları daha da genişletmeye, kaynakları optimize etmeye ve varlık yönetimini kolaylaştırmaya devam edecek.

LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyrekte 998,70 milyar KRW (897,18 milyon ABD Doları) satış ve 280,10 milyar KRW (251,63 milyon ABD Doları) işletme zararı bildirdi. LG'nin Temmuz ayı sonunda akıllı telefon işinden çıkacağını bu ayın başlarında kamuoyuna duyurması ışığında yeni ürünlerin bulunmaması nedeniyle faaliyet zararı bir önceki çeyreğe göre yüzde 28 geriledi. Durdurulan faaliyetler için kar ve zarar - devam eden ve durdurulan faaliyetlerin dökümü dahil - ikinci çeyrek sonuçlarına dahil edilecek.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,5 artışla 1,89 trilyon KRW (1,70 milyar ABD doları) ilk çeyrek satışı gerçekleştirdi. İşletme kaybı 700 milyon KRW'ye (629.000 ABD Doları) geriledi. Bu, Kuzey Amerika ve Avrupa'da otomotiv sektörünün toparlanmasının yanı sıra e-Powertrain ve bilgi-eğlence sektörlerindeki yeni projelerden elde edilen gelirlerin artmasına ve daha iyi maliyet yönetimine bağlanabilir.

LG İş Çözümleri Şirketi, uzaktan çalışma ve online eğitimin yaygınlaşmasıyla büyük ölçüde monitör gibi ürünlere olan güçlü talep nedeniyle, ilk çeyrek gelirlerinde bir yıl öncesine göre yüzde 9,1 ve önceki çeyreğe göre yüzde 23,6 artışla 1,86 trilyon KRW (1,67 milyar ABD doları) iyileşme gördü. 134 milyar KRW (120,38 milyon ABD doları) işletme karı, LCD paneller ve yarı iletkenler gibi bileşenlerin artan maliyeti nedeniyle geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı.

2021 1. Çeyrek Döviz Kuru Ortalaması Açıklandı

LG Electronics'in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 31 Mart 2021'de sona eren üç aylık dönem için IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore wonu (KRW) tutarlar, ilgili çeyreğin üç aylık döneminin ortalama kuru üzerinden ABD dolarına (USD) çevrilir - USD başına 1.113,16 KRW.