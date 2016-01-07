LG, 4K HDR TV teknolojisi ve içeriklerini geliştirecek ortaklıklara imza attı

LG Electronics yaptığı duyuruda, Dolby, Netflix, Amazon, YouTube ve NASA gibi birçok içerik üreticisi ve teknoloji şirketiyle işbirliği yaptığını açıkladı.

LG Electronics yaptığı duyuruyla kullanıcılara çok daha kaliteli 4K HDR (yüksek dinamik aralık) içerikler sağlayabilmek için birçok öncü içerik üreticisi ve teknoloji şirketiyle işbirliği yaptığını açıkladı. LG’nin CES 2016 kapsamında sergilediği teknolojiler ile kullanıcılar, HDR teknolojisini içerek birçok yeni içeriği ve inovasyonu deneyimleme imkânı buluyor.

LG’nin 2016 için hazırladığı yeni OLED TV ve Super UHD TV’leri, HDR10 ve Dolby Vision™ gibi endüstrideki mevcut HDR formatlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. LG, Dolby ve Netflix gerçekleştirdikleri ortaklıkla, CES 2016 katılımcılarına sergilemek üzere LG OLED TV’ler için Netflix’in beğeniyle izlenen Daredevil dizisinden birçok 4K Dolby Vision™ HDR çekimler gerçekleştirdiler. Sergilenen Dolby Vision™ içerikler ise LG OLED teknolojisinin tüm yeteneklerinden faydalanarak çok daha parlak bir aydınlatma, derin siyahlar, gelişmiş detaylar ve geleneksel TV’lerin erişemeyeceği renklerle üstün bir TV izleme deneyimi sağlıyor.

LG aynı zamanda en kaliteli HDR içeriklerin izlenebilmesi için birçok büyük küresel içerik üreticisi ile iş birliği yaptı. Amazon bünyesindeki The Man in the High Castle, Red Oaks, Transparent ve Mozart in the Jungle gibi original HDR programlar da CES 2016’da sergilenen LG TV’lerde gösterilerek kullanıcıların beğenisine sunuluyor. CES kapsamında LG standını ziyaret edenler aynı zamanda YouTube’un sağladığı ve Google’ın VP9-Profile 2 kodeklerini kullanan HDR içerikleri de ilk defa izleyebiliyorlar. YouTube aynı zamanda bu yılın ilerleyen zamanlarında kendi TV uygulaması üzerinden HDR içerikler yayınlayacak.

LG, CES kapsamındaki HDR özellikli OLED TV’lerinde Western Digital’ın Vidity video oynatıcısını kullanarak 20th Century Fox’un Marslı (The Martian) filminden de birçok sahneyi sergiliyor. HDR teknolojisine göre tekrardan düzenlenen popüler filmin uzay sahneleri çok daha mükemmel bir görüntüye kavuşuyor.

LG’nin fuar kapsamında hazırladığı karanlık odada ise özellikle NASA tarafından çekilen ve NASA’nın resmi UHD ortağı olan Harmonic tarafından üretilen derin uzaydan görüntüleri içeren HDR videoların gösterimi yapılıyor. NASA ve Harmonic’in gösterdiği gibi HDR teknolojisi kullanıcıların uzay görüntülerini daha önce hiç olmadığı şekilde izleyebilmesini sağlıyor. Harmonic’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CMO’su Peter Alexander konuyla ilgili şunları söyledi: “LG’nin OLED TV’leri sundukları derin siyahlar ile yakın zaman önce duyurulan NASA TV UHD kanalının en iyi şekilde izlenilebilmesi mümkün olacak. Bu teknoloji sayesinde izleyiciler sanki gerçekten uzaydaymış gibi hissedecekler”.

LG ayrıca fuar kapsamında Las Vegas’taki yerel yayıncılarla yaptığı iş birliği çerçevesinde gelişmiş HDR yayın teknolojisini sergileyecek. Gelişmiş Televizyon Sistemleri Komitesi tarafından geliştirilen ve ABD’nin gelecek nesil video sıkıştırma teknolojisi olan HEVC (High Efficiency Video Code)’den yararlanan ATSC 3.0 standardı uygulanmış yayınlar gösterilecek.

LG Electronics ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve CEO’su Brian Kwon konuyla ilgili şunları söyledi: “LG olarak içerik konusunu en az TV teknolojisi ve donanımı kadar ciddiye alıyoruz. Endüstri lideri ortaklarımızla inovasyonlarımızı paylaşmak ise stratejimizin en kritik noktasını oluşturuyor. Bu sayede kullanıcılarımıza çok daha büyük faydalar sunabilmenin yanında muhteşem içeriklerin yaygınlaşmasını oldukça hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz”.