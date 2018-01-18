LG AI OLED TV, CES 2018’de En İyi TV Ödülü’nün Sahibi Oldu

Üst üste dördüncü kez “En İyi Televizyon” ödülüne layık görülen LG Electronics, “AI OLED TV” (C8 Modeli) başta olmak üzere, CES 2018’de toplamda 90’dan fazla ödül kazandı. LG, InstaView ThinQ™ buzdolabı ve 4K UHD projektör ile “CES 2018, Fuarın En İyileri” alanında birçok ödülün de sahibi oldu.

LG, En İyi İnovasyon Ödülü’nü kazanan “LG 4K UHD Projektör” de dahil olmak üzere CES 2018’de Beyaz Eşya, Ev Eğlencesi ve Mobil İletişim kategorilerinde 19 İnovasyon Ödülü’nün sahibi olurken; Engadget, The Verge, Digital Trends, Mashable, SlashGear, TechRadar, Pocket-Lint, T3, Stuff Magazine ve diğer birçok yayından da övgü almayı başardı.



LG, CES 2018’de birçok yeniliği tüketicilerle buluşturdu. Beyaz Eşya ve Ev Eğlence Sistemleri alanlarında önemli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulurken, CES’de 10’dan fazla ödül kazanan, ThinQ AI ile geliştirilen ve Google Asistan özelliğine sahip ilk TV olan “LG SIGNATURE AI OLED TV W8” dikkatleri üzerine çekti. CES’in kazananları arasında yer alan LG InstaView ThinQ buzdolabı ise, LG'nin webOS platformu ve Amazon Alexa entegrasyonu sayesinde alışveriş yapmayı, müzik dinlemeyi, hava durumunu kontrol etmeyi, takviminizi yönetmeyi daha basit hale getirirken, aerodinamik bir gıda yönetim sistemi sunuyor.

LG, bu ürünlerin yanı sıra LG AI OLED TV’lerin performansını bir adım öteye taşıyan devrim niteliğindeki yeni α (Alpha) 9 akıllı işlemciyi ve olağanüstü akıllı telefon LG V30’un ‘Raspberry Rose’ rengini de tüketicilerin beğenisine sundu.

CES 2018’de LG tarafından kazanılan ödüller:

LG AI OLED TV C8:

Engadget: CES’in En İyisi / En İyi TV Ürünü Ödülü /

Reviewed.com: CES Editör’ün Seçimi Ödülü

LG SIGNATURE AI OLED TV W8 ThinQ / α (Alpha) 9 İşlemci:

Consumer Technology Association 2018 CES Inovasyon Ödülü: Video Görüntüleme

Pocket-lint: CES’in En İyi TV Ödülü

Techlicious: CES En İyiler

TechRadar: Etkinliğin En İyi Teknolojisi Ödülü

TWICE: Eleştirmen Seçimi Ödülü

LG InstaView ThinQ Buzdolabı:

BGR: CES’in En İyisi

Consumer Technology Association 2018 CES İnovasyon Ödülü: Beyaz Eşya

Gadgetmatch: CES’in En İyisi

Gear Diary: CES’in En İyisi

Reviewed.com: CES Editörün Seçimi Ödülü

TWICE: Eleştirmen Seçimi Ödülü

LG 4K UHD Projektör:

9 to 5 Toys: CES’in En İyisi

Consumer Technology Association 2018 CES Inovasyon Ödülü: En İyi Inovasyon Ödülü

TWICE: En İyi Seçimler Ödülü

LG 34-inç 5K UltraWide Monitör:

MacRumors: CES 2018’in En İyi Yeni Ürün Ödülü

SlashGear: CES’in En İyisi Ödülü

The Verge: CES Ödülleri

LG V30:

Consumer Technology Association 2018 CES İnovasyon Ödülü:Kablosuz Cihazlar ve Akseuarları Ödülü

Videomaker: CES’in En İyi Akıllı Telefonu Ödülü

CES 2018’de LG tarafından kazanılan ödüllere ve CES’te tanıtılan ürünler hakkında daha fazla bilgiye www.LGnewsroom.com/ces2018 adresinden ulaşabilirsiniz.