LG, Akıllı Telefonlarına Göre Geliştirilmiş Satış Sonrası Desteği ile Müşterilerinin Güvenini Kazanmaya Devam Ediyor

LG Electronics, Yazılım Güncelleme Merkezi ve geliştirilmiş uzaktan müşteri destek hizmetlerinin tanıtımıyla birlikte, satış sonrası desteğini güçlendirme konusunda müşterilerine verdiği sözün arkasında durmaya devam ediyor. Tüketiciler artık LG’nin sağladığı hızlı ve hassas uzaktan destek ile daha geniş ürün portföyü için en son OS güncellemelerinden ve kullanımı kolay yeni özelliklerden faydalanabilecekler.

20 Mart’ta hizmete açılan Yazılım Güncelleme Merkezi, tüketicilerin LG akıllı telefonları daha uzun ve kesintisiz bir şekilde kullanmaları için satış sonrası destek merkezi olarak çalışıyor. Yazılım Güncelleme Merkezi sunduğu hızlı ve sistematik deneyimle tüketicilerin en son OS, yazılım, güvenlik ve diğer işlevsel güncellemelere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor.

LG, yakın zamanda LG V30SThinQ ile tanıttığı, kamera AI işlevleri olan AI Cam, QLens ve Bright mod ile LG V30’u güncelledi. AI Cam, önceden belirlenmiş 8 kategori ile en iyi çekim şeklini önererek kullanıcıların daha iyi fotoğraf çekmesine yardımcı oluyor. QLens, AI teknolojisinin görüntü tanıma özelliğinin avantajını daha da ileriye taşıyarak kullanıcıların kamera üzerinden online alışveriş yapmasına ya da istedikleri görselleri aramasına imkan veriyor. Fotoğrafları herhangi bir bozulma yaşamadan iki derece daha parlak hale getiren Bright mod ile düşük ışıkta çekilen fotoğraflar canlı hale getiriliyor. LG V30, yakında piyasaya sürülecek bir güncelleme ile Google Asistan’a özel LG komutlarının yanı sıra QLens ve Bright moduna da sahip olacak.

LG Q6 ve LG K11 gibi orta sınıf modeller de yeni kamera özelliklerinin güncellemelerini alacaklar. Portre modu, kullanıcılar selfie çekerken odak dışı Bokeh efektini destekleyen ön kameralara eklenecek. LG Q6 ve LG K11’e eklenecek diğer iki yeni kamera özelliği de her 3 saniyede bir (20 fotoğrafa kadar) fotoğraf çeken ve kolay paylaşım için eğlenceli GIF haline dönüştürmek için görselleri birbirine ekleyen Flash Jump Cut ve fotoğraf çekerken kullanıcıyı flaşla uyaran Timer Flash olacak.

LG, müşterilerin karşılaşacağı zorlukları azaltmak için akıllı telefonun durumunu teşhis eden ve bu değerlendirme üzerinden çözümler öneren uzaktan müşteri destek hizmeti Smart Doctor’u da güncelledi. Kullanıcıların akıllı telefonlarının performansını etkileyecek doğal olmayan herhangi bir yapı ya da işleme karşı otomatik olarak uyarılmasını daha etkili hale getirmek için teşhis işlevlerinin sayısı da 36’dan 40’a çıkartıldı.

Otomatik yedekleme için alarm, sıklıkla erişim sağlayan uygulamalar kullanılmadığında Wi-Fi’ın otomatik olarak kapatılması, güvenilmez Wi-Fi bağlantılarının belirlenmesi ve uzun süreler boyunca ekranın kararmasına neden olan ya da bataryayı boşaltan uygulamaların belirlenmesi gibi kilit özellikler de olacak.

LG Electronics Mobil Ürün Müdürü Serhat Tan satış sonrası desteğin basit özellik güncellemesinin ötesine geçen bir taahhüt olduğunu belirterek “Akıllı telefonlarımızın kalitesini devamlı kılmak için bir söz verdik ve bunu müşterilerimize göstermeye devam etmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tüketicilerimizin güvenini kazanmaya devam edeceğiz ve ürünlerimizin ilk satış anından itibaren çok daha uzun süre kullanılabileceğini ve bunu daha da uzatabileceğimizi göstereceğiz.” diyor.

* Uygulama güncellemeleri, ihtiyaçlara ve güncel durumlara göre değişiklik gösterebilir.