LG, Aksiyon Oyunlarına Yönelik Monitörlerini IFA Berlin’de sergileyecek

Berlin’de düzenlenecek IFA 2017’de yeni oyun monitörlerini tanıtacak olan LG Electronics (LG), hızla büyüyen oyun pazarında tüketici ihtiyaçlarını karşılayarak daha keyifli bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. LG’nin en yeni 32 ve 27 inç GK monitörleri sadece aksiyondan keyif alanlara görsel olarak etkileyici bir deneyim yaşatmakla kalmayacak, aynı zamanda yarışma amaçlı oyunlarda da avantaj sağlayacak.

LG’nin GK oyun serisi en son teknolojik yeniliklere sahip olacak. Bunlardan biri de 144Hz (165Hz’e* kadar hız aşırtma yapılabilir) ve 240Hz oranında yüksek yenileme oranları. LG’nin yeni 32 inç oyun monitörü (32GK850G), büyük ekranlarda yüksek görüntü kalitesi ile sorunsuz ve kesintisiz hareket isteyen oyuncular için ideal. LG 32GK850G, sahip olduğu hızlı yenileme oranıyla inanılmaz derecede akıcı grafik hareketleri sağlarken oyun topluluğunu etkisi altına alan NVIDIA G-SyncTM grafik işleme teknolojisi ile birlikte oyunun en heyecanlı anında meydana gelebilecek takılmalar ve ekran problemlerinin de önüne geçiyor. Bu monitör her tür oyunu hiçbir ardıl görüntü olmadan kolayca işlerken QHD (2560x1440) ekranında 350 nits’lik maksimum parlaklıkta hızlı ve akıcı hareket sağlıyor.

Ayrıca 32 inç monitör, arkasındaki LED’leri kullanarak oyunların sürükleyiciliğini artıran, daha az göz yoran ve monitöre güzel bir tasarım katan Küresel Aydınlatma ile oyun deneyimini daha da iyi hale getiriyor. Siyah Sabitleyici gibi eşsiz özellikler, oyun oynayanlara oyunları boyunca maksimum görüntüleme sağlamak için çok daha temiz bir kontrast sunarken Dynamic Action Sync de girdi gecikmesini en aza indirerek oyuncuların çok daha hızlı reaksiyon verebilmelerine yardımcı oluyor. Kullanıcı dostu grafik arayüzü oyuncuların farklı oyunlar ve maksimum kullanışlılık için modlarını kolayca kişiselleştiriyor. Ayrıca herhangi bir vida ya da alete ihtiyaç duyulmadan tek bir hareketle monitörün yüksekliği ve açısının ayarlanabilmesi oyunculara monitörü istedikleri şekilde kullanma imkanı veriyor.

27 inç GK monitör (27GK750F) de en yüksek yenileme hızı ve en hızlı cevaplama zamanıyla sorunsuz ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Çok daha kompakt olan bu monitör, oyuncunun kazanma şansını geliştirecek 240Hz yenileme hızı, 1ms Hareket Bulanıklığı Azaltma ve AMD FreeSync™ teknolojisi ile iyileştirmeler sağlayarak tüm ihtiyaçları giderecek şekilde tasarlandı. Siyah Sabitleyici, Dynamic Action Sync ve Crosshair (FPS oyunlarında isabet almayı iyileştirmek için monitörün ortasına hedef yerleştirme) gibi özellikler oyun deneyimini en konforlu hale getirmek için tasarlandı.

LG, IFA 2017’de oyun deneyimini en üst seviyeye çıkartacak 21:9 en – boy oranına sahip 34 inçlik etkileyici Ultra Geniş oyun monitörünü (34UC89G) de ziyaretçilere tanıtacak. 21:9 oranını destekleyen yarış, RTS (gerçek zamanlı strateji) ya da AOS gibi oyunlarda oyuncular kendini oyunun içindeymiş gibi hissediyor. Bu monitör ayrıca tüm oyun kategorilerindeki deneyimi en üst düzeye çıkartacak NVIDIA G-Sync ve 144Hz yenileme oranını (166Hz’e* kadar hız aşırtma yapılabilir) destekliyor.

IFA’da ilk defa sunacakları monitörlerinde oyuncular için en iyi platformu sağlama çabalarının sonuca ulaştığını belirten LG Electronics IT Bölümü Başkanı Jang Ik-hwan, “Oyuncuların oyun oynarken farkı göreceklerine inancımız tam. En yeni ve mükemmel monitörlerimizi deneme şansı bulduklarında gösterecekleri heyecanı görmek için de sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.