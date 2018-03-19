LG, Çamaşır Makinesi Alanındaki Yenilikçi Vizyonunu TWINWASH Teknolojisi ile Sürdürüyor

Kaliteli ürünleri ve servisleriyle müşterilerine birinci sınıf yaşam tarzı sunan LG, tüketicilere daha parlak bir gelecek hazırlamak için aralıksız bir şekilde çalışıyor. LG, müşterilerin beklentilerinin üzerinde özelliklere sahip ürünleriyle dünya genelindeki tüketicilerin de dikkatini çekiyor.

Dünya genelindeki eleştirmenlere göre son dönemin en önemli trendlerinden biri tüketicilerin yüksek yük kapasiteli çamaşır makinelerine olan ihtiyaçları. Tüketiciler, LG gibi lider ev aletleri üreticilerinin, yenilikçi trendlere ayak uydurarak, daha büyük kapasiteli çamaşır makineleri üretmeleri beklentisi içindeler.

LG Electronics Ortadoğu & Afrika Bölgesi Başkanı Kevin Cha, konuyu şu şekilde değerlendiriyor: “Daha büyük kapasiteli çamaşır makinelerinin çeşitliliği ve popülerliği arttıkça endüstri, boyuttaki artışın güvenilirliği, yıkama performansını veya süreyi etkileyip etkilemediğini yakından takip ediyor. LG'nin ödüllü TWINWASH™ teknolojisi, çamaşır yıkama sektöründe yeni bir ürün yaratırken, bir yandan da başarılı yeniliklerden biri olarak da ortaya çıkmayı başardı.”

Son dönemde yayınlanan global raporlar, LG'nin sektördeki liderliğini perçinledi. LG'nin beyaz eşya ürün ailesi, güvenilirlik söz konusu olduğunda rakip markaları geride bırakırken, LG'nin ödüllü TWINWASH™ gibi teknolojileri sektörü yeniliklerle tanıştırmaya devam ediyor. TWINWASH inovasyon, performans ve dayanıklılık özellikleriyle beraber, LG'nin en güvenilir cihaz markalarından biri olarak sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

LG TwinWash™: Konfor ve güven bir arada

ABD’nin önde gelen tüketici yayınlarından birine göre, sektördeki cihaz kırılma oranları temizlik, su ve enerji verimliliği, yavaşlık, hız ve gürültü testlerine dayanan farklı çamaşır yıkama kategorilerine göre yüzde 10 ila 25 arasında değişiklik gösteriyor. LG çamaşır yıkama ürünleri, diğer büyük yedi cihaz üreticisinin önden yüklemeli çamaşır makineleri ve yüksek verimli üstten yüklemeli çamaşır makineleri ile karşılaştırıldığında, yüzde 6 ila 14 arasında değişen düşük kırılma oranları ile en yüksek güvenilirlik puanlarını elde ediyor.

Farklı çamaşır tiplerini sorunsuz bir şekilde yıkayabiliyor

Devrim niteliğindeki LG SideKick’i tercih eden kullanıcıların yapabildikleri, “en verimli önden yüklemeli sistemi” seçmekle sınırlı değil. LG SideKick Pedestal Washer, özellikle iç çamaşırlar ve narin kıyafetler gibi küçük çamaşır yüklerini yıkayabilmek için tasarlandı. Ana önden yüklemeli çamaşır makinasını yükseltmek için altına yerleştirilen LG SideKick, kullanıcıların ağır yükleri indirip, yüklemelerini kolaylaştırırken, çamaşır yıkamayı angarya ev işlerinden çıkarıp, eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüyor.

LG çamaşır çözümlerini sınıfının en iyisi yapan diğer yenilikler arasında yer alan diğer özellikler ise şunlar: Sınıfının en yüksek kapasiteli yıkayıcısına sahip 17 kg’lık mega kapasiteli yıkayıcılar sayesinde tek bir seferde en büyük boy yorgan ve tüm nevresim takımını yıkayabildikleri gibi TurboWash® ile üçlü yüksek basınçlı püskürtücü başlıklar sayesinde yük başına 30 dakika tasarruf sağlayabiliyorlar. LG'nin TrueSteam® buharla temizleme teknolojisi yavaş ama güçlü bir şekilde kumaşlara nüfuz ederken kirleri, kokuları ve kırışıklıkları ortadan kaldırıp, alerjenleri azaltıyor. Bunun yanı sıra 6 farklı yıkama hareketini birleştiren 6Motion™ Teknolojisi, devrim niteliğinde bir temizleme deneyimi sağlıyor.

Çamaşır makinesinin Enerji İzleme özelliği faydalı veriler sağlarken, 17 kg’lık sistemde bulunan LG'nin tescilli HomeChat™ servisi, kullanıcıların çamaşır makinesine yazılı mesaj göndererek durumu kontrol etmelerine ya da makineyi çalıştırabilmelerine olanak tanıyor. TWINWASH, sunduğu entegre kontrol paneli ile kullanıcıların ihtiyaç duydukları her şeye tek bir dokunuşla ulaşabilmelerine imkan sağlıyor.

Son teknoloji ürünü çamaşır makinesi teknolojisinin yanı sıra şık ve modern bir tasarıma da sahip olan LG çamaşır makineleri, sadece giysilerin en iyi şekilde görünmesini sağlamıyor; evinizin de modern ve şık görünmesine olanak veriyor.