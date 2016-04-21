LG çamaşır makinesi çalışırken üstüne kurulan iskambil kulesi Guinness Rekoru kırdı

LG Centum System™ çamaşır makinesi neredeyse tüm gürültü ve titreşimi yok ediyor.

LG Electronics, profesyonel kart toplayıcı Bryan Berg ile birlikte dünyanın en büyük iskambil kartından kulesini yaparak yepyeni bir dünya rekoruna imza attı.Toplamda 12 saat süren bir çalışma sonrasında yapılan 3 metre 30 santimetre uzunluğundaki kağıttan kulenin en inanılmaz özelliği ise, üstün teknolojisiyle titreşimi neredeyse ortadan kaldıran LG Centum çamaşır makinesinin üzerine dakikada bin devir hızında sıkma programında çalışırken kurulması oldu. Sekiz yaşından itibaren iskambil kartlarıyla ilgilenen Harvard Üniversitesi mezunu Mimar Bryan Berg’in gerçekleştirdiği rekor denemesinde sadece normal oyun kartları kullanılarak 48 katlı bir iskambil kulesi kuruldu.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Sistemleri Başkanı ve CEO’su Jo Seong-jin ise konuyla ilgili olarak; “Günümüzün beyaz eşyalarında bulunan üstün teknolojiyi vurgularken aynı zamanda çok özel bir başarı elde eden Bryan’ın bu girişimi bizi oldukça heyecanlandırdı. Günümüzde beyaz eşyalar artık gürültülü ve dikkat dağıtan cihazlar olmak yerine evimizde işlerimizi kolaylaştıran dostlarımız olarak konumlanıyorlar. Yaptığımız bu rekor denemesi beyaz eşyaların geçirdiği bu evrimi vurgulayan oldukça önemli bir girişim” şeklinde konuştu.

LG’nin benzersiz Centum System™ teknolojisi otomobillerdekine benzer şok emicilerle donanmış yeni amortisör sisteminden faydalanıyor. Bu sabit kazan sistemi titreşim ve ses seviyesini yüksek oranda düşürüyor. Centum System™ çamaşır makinesi, dış kazanı destekleyen geleneksel yayları ortadan kaldırarak normal bir konuşmaya eşdeğerdeki 67 dB’lik ses seviyesiyle sektördeki en sessiz sıkma devrine sahip. Ayrıca içinde yer alan daha az sayıdaki hareketli parça sayesinde makinelerdeki yıpranma ve aşınmaların en büyük nedenlerinden biri olan sürtünmeyi de azaltıyor. LG, Centum System çamaşır makinelerindeki Inverter Direct Drive motorlarının teknolojisine olan güvenini sektör standartlarını ikiye katlayan 20 yıllık garantiyle gösteriyor.