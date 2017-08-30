LG, Çamaşırlar İçin Geliştirdiği Buhar Teknolojisini Bulaşıklara Uyarladı

LG Electronics (LG), benzersiz TrueSteam™ teknolojisiyle donanmış yeni LG SteamClean™ bulaşık makinesiyle yepyeni standartlar belirliyor. Bu devrim yaratan ürün, sadece buhar teknolojisinin daha etkili temizliğiyle değil aynı zamanda daha verimli yıkamasıyla da kendisini rekabette ileriye taşıyor. LG’nin buhar teknolojisindeki bu tecrübesi özellikle çamaşır makineleri ve Styler gibi ürünlerinden kaynaklanıyor. Bulaşık makinesinin sahip olduğu benzersiz performansı ve gelişmiş teknolojisi tüketicilere bulaşık yıkamanın benzersiz bir yolunu sunuyor.

TrueSteam, yaydığı yüksek sıcaklıktaki buharla narin cam ürünlerinden çelik tencere ve tavalara kadar her şeyi temizliyor. Buhar Öncesi seçeneği kurumuş yemek artıklarını nazikçe temizleyerek bulaşık makinesine koymadan önce elle yıkama sürecini ortadan kaldırıyor. LG SteamClean bulaşık makinesi yıkama bittikten sonra püskürttüğü buharla da bulaşık makinesi sahiplerinin yüzde 40’ının şikayet ettiği istenmeyen su lekelerini ortadan kaldırıyor. LG’nin buhar teknolojisi kusursuz temizlik sunmakla kalmıyor, tüketicilerin hijyene karşı her gün artan ilgisini karşılamaya kendisini adamış olan LG’nin buna kayıtsız kalmadığını da gösteriyor.

Bulaşık makinesinin sahip olduğu bir diğer temel teknoloji de çoğu makinede bulunan iki sprey kolun yerine dört sprey kol kullanarak bulaşık yıkamada çıtayı yükselten QuadWash™ özelliği. Her yöne hareket eden kollar süpürüp ileri geri hareket ederken her şekil ve boyuttaki tabakları, cam eşyaları ve pişirme kaplarını her iki yönde de dönerek neredeyse her açıdan temizliyor.

Bulaşık makinesi, enerji verimliliğini artıran ve daha sessiz çalışmasına yardım eden Direct Drive Motor tarafından destekleniyor. Motor ayrıca üst raftaki narin bulaşıklar için hassas ve alt raftaki tencere ve tavalar için daha güçlü yıkama sağlayacak su sertliği ayarlamalarına da imkan veriyor. Bu çok yönlülük bulaşıklara zarar verme riski olmadan en etkili temizlik performansını sağlıyor.

Bunun yanında sahip olduğu EasyRack+ sistemi kullanıcıların tüm bulaşıklar, kaplar ve çatal bıçak takımlarına uygun üç farklı seviye raf ayarı yapmalarına yardımcı oluyor. SteamClean™ bulaşık makinesi 9 farklı yıkama ayarının yanında tüketicilerin LG SmartThinQ™ uygulamasını kullanarak daha fazlasını da yüklemesine imkan veriyor.

LG SteamClean bulaşık makinesinin tüketicilerin bir LG cihazından beklediği kolay kullanım, esneklik ve özellikle de performans dahil her şeyi sunduğunu belirten LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun “Buhar teknolojisi üstün performans, hassaslık ve özeni dengeli bir şekilde sunmamızı sağlıyor. Bu da müşterilerimizin LG'den bekledikleri amaca yönelik bir yenilik.” dedi.

Berlin’deki IFA 2017 ziyaretçileri Messe Berlin’in 18 numaralı salonundaki LG standında inovatif ev eşyalarını deneyimleme şansına sahip olacaklar.