ANISH KAPOOR’UN MEDYA SANATI ART BASEL’DA LG SIGNATURE OLED R İLE SERGİLENDİ





LG Electronics (LG), dünyaca ünlü İngiliz-Hintli sanatçı Anish Kapoor ile medya çalışmalarını LG SIGNATURE OLED R ekranında sergilemesi için işbirliği yaptı. LG'nin dünyanın ilk kıvrılabilir tasarıma sahip olan ekranında görüntülenen, sanat ve teknolojinin mükemmel birleşimini temsil eden Kapoor1 'un deneyimsel dijital sanatı, İsviçre Basel’da bulunan LISSON GALERİ ile işbirliğinde 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekeleşen sanat fuarı Art Basel 2022 boyunca sergilendi. LG Electronics (LG), dünyaca ünlü İngiliz-Hintli sanatçı Anish Kapoor ile medya çalışmalarını LG SIGNATURE OLED R ekranında sergilemesi için işbirliği yaptı. LG'nin dünyanın ilk kıvrılabilir tasarıma sahip olan ekranında görüntülenen, sanat ve teknolojinin mükemmel birleşimini temsil eden Kapoor'un deneyimsel dijital sanatı, İsviçre Basel’da bulunan LISSON GALERİ ile işbirliğinde 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekeleşen sanat fuarı Art Basel 2022 boyunca sergilendi.

Kendinden aydınlatmalı milyonlarca pikselin sağladığı üstün görüntü kalitesiyle LG OLED TV, dünya çapında yaratıcı endüstrilerin ve yenilikçi sanatçıların favorisi haline geldi. Kusursuz siyahlar ve sonsuz kontrastla tamamlanan canlı, doğru renk reprodüksiyonu ile sanatçının vizyonunun özünü yakalama yeteneği, LG OLED'i nihai dijital tuval haline getiriyor. LG OLED teknolojisinin mümkün kıldığı bir yenilik olan kıvrılabilir bir ekranı zamansız, minimalist bir tasarımla birleştiren LG SIGNATURE OLED R'nin benzersizliği ile sahne, hafızalardan silinmeyecek bir sanat ve görsel deneyim için hazırlandı.

Günümüzün en önemli sanatçılardan biri olan Anish Kapoor, Chicago Millennium Park'taki Cloud Gate (2004) ve New York Rockefeller Center'daki Sky Mirror (2006) gibi kendine özgü ve etkileyici ölçekte enstalasyonlarıyla tanınan bir heykeltıraş. Soyut formları, zengin renkleri ve yansıtıcı yüzeyleri kullanmasıyla dikkat çeken sanatçı, LG ile yaptığı benzersiz işbirliğinde dikkatini iki boyutlu sanata çevirdi.

Kapoor'un yeni çalışması, onlarca yıldır şekli, büyüleyici bir renk tonundan diğerine sürekli ve ustaca değişen lüks, doygun renklerle birleştirmeye devam eden kısa bir film. İzleyicileri 'anın' içine çeken ve zaman zaman bir yönelim bozukluğu hissi yaratan çalışmada, parçanın deneyimsel doğasına katkıda bulunan özel olarak hazırlanmış bir film müziği ile LG SIGNATURE OLED R ekranındaki görseller tamamlandı.

LG, geçtiğimiz Nisan ayında Venedik'teki Accademia Gallery'deki büyük sergisi için de Anish Kapoor ile işbirliği yapmıştı. Etkinlik sırasında, LG OLED evo serisi modelleri, Kapoor'un en tanınmış heykellerinin ve enstalasyonlarının görüntülerini sunmak için kullanılmıştı. LG'nin OLED evo teknolojisi, fiziksel çalışmalarının renklerini ve dokularını aslına uygun olarak ve üç boyutlu hissi yaratarak sergilenmesini sağlamıştı.

LG’nin Anish Kapoor ile yaptığı işbirliği şerefine LG SIGNATURE OLED R Anish Kapoor yayınının 10 kopyası, sanatçıyla kırk yıldır birlikte çalışan önde gelen galerilerden biri olan LISSON GALLERY aracılığıyla tüm dünyadaki sanatseverlerle buluşacak.

LG, sanat ve teknoloji arasındaki gerçek bağlantıyı ve yadsınamaz uyumu gösteren bir dizi sergiye ev sahipliği yaparak zenginleştirici sanat dünyası deneyimleri sunmaya devam ediyor. LG OLED ile hayat bulan dijital sanat eserleri, gerçek dünyaya sunulduktan sonra lgoledart.com web sitesine yüklenecek ve dünyanın dört bir yanındaki sanat tutkunları ve OLED hayranları bu eserleri diledikleri zaman keyifle ziyaret edebilecekler.





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1 Anish Kapoor: Anish Kapoor, bugün çalışan en etkili sanatçılardan biri olarak kabul edilir. 1954'te Hindistan'ın Mumbai kentinde doğdu, şimdi Londra'da yaşıyor ve çalışıyor. Eserleri, Milano'daki Pra-da Vakfı, Venedik'teki Guggenheim Müzesi, Bilbao ve Abu Dabi'nin yanı sıra, New York'taki Museum of Modern Art, Londra'daki Tate gibi dünyanın en önemli koleksiyonlarında ve müzelerinde kalıcı olarak sergilenmektedir.

Yakın zamanda, Almanya'nın Münih kentindeki Pinakothek der Moderne'de kişisel sergiler düzenlendi (2020); Pekin'deki Merkez Güzel Sanatlar Akademisi Müzesi ve İmparatorluk Ataları Tapınağı (2019); Fundación Proa, Buenos Aires (2019); Serralves, Museu de Arte Contemorânea, Porto, Portekiz (2018); Üniversite Çağdaş Sanat Müzesi (MUAC), Mexico City (2016); Château de Versailles, Fransa (2015); Musevi Müzesi ve Hoşgörü Merkezi, Moskova (2015); Gropius Bau, Berlin (2013); Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul (2013); Çağdaş Sanat Müzesi, Sidney (2012) dediğer önemli sergileri arasında.

Anish Kapoor, 1990 yılında Premio Duemila Ödülü'ne layık görüldüğü 44. Venedik Bienali'nde Büyük Britanya'yı temsil etti. 1991'de Turner Ödülü'nü kazandı ve 2011'de Praemium Imperiale ve 2012'de Padma Bhushan dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası ödül aldı. Görsel sanatlar hizmetleri için 2003'te CBE ve 2013'te Knighthood aldı.

Mimari ölçekli çalışmalarıyla da tanınan kamu projeleri arasında şunlar yer alıyor: Cloud Gate (2004), Millennium Park, Chicago, ABD; Leviathan (2011) 2011 Monumenta, Paris'te sergilendi; Orbit (2012), Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı, Londra; Ark Nova, Lucerne Festivali, Japonya (2013-) ve Descension (2014) için oluşturulan şişme konser salonu, en son Brooklyn Bridge Park, New York, ABD'de kuruldu (2017).

2LG OLED ART : LG kendini sanat ve teknolojinin gücüyle hayatı daha iyi hale getirmeye adamıştır. LG'nin son projeleri bu taahhüdü temsil ediyor ve LG'yi ve sunmaya devam ettiği benzersiz değeri tanımlamaya gelen teknik özün ve sanatsal yaratıcılığın birleşmesini kutluyor.

LG OLED, temel değeri olan 'kendinden aydınlatma' ile sanatçılar için dijital bir tuval haline geliyor. LG, bu teknoloji sayesinde sanatçıların hayal güçlerini ifade edebileceklerine ve daha önce var olmayan yeni nesil dijital sanatlar yaratabileceklerine inanıyor. Yaşam tarzını sanatla birleştiren bir köprü olarak LG OLED, daha fazla insanın sanattan zevk alabileceği bir toplum inşa etmeye devam edecek. LG OLED ART'ın yolculuğunu takip etmek için www.LGOLEDART.com adresini ziyaret edin.

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