LG, aydınlatma çözümleri seminerine katıldı

LG Electronics Türkiye yetkilileri Elektrotek’in Adapazarı’nda düzenlediği aydınlatma çözümleri konulu seminer ve teknik eğitimde Elektrotek çalışanlarıyla buluştu.

LG Electronics Türkiye yetkilileri, Elektrotek Endüstriyel Elektrik Makine Malzemeleri’nin Adapazarı’nda düzenlediği endüstriyel aydınlatma çözümleri konulu seminere katıldı. Sektördeki en son trendlerin anlatıldığı etkinlikte şirket personeline LG Electronics’in aydınlatma ürünleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi. LG Electronics Türkiye Aydınlatma Ürünleri Satış Müdürü Gülen Seyhan ve Alerta Electronics Genel Müdür Yardımcısı Murat Kaptan’ın katıldığı etkinlikte Elektrotek’in merkez satış, saha ve yönetim kadrosu da yer aldı.

Seminer kapsamında Essentials ürün grubu, lamba segmenti, PLS aydınlatma sistemleri, LG LED teknolojisi ve LG kontrol sistemleri (Zigbee, Dali, radar sensor kontrol sistemleri) gibi konular üzerinde duruldu. Gülen seyhan ise LG’nin aydınlatma çözümleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Gülen Seyhan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG Electronics’in oldukça hesaplı çözümler sunan iç ve dış aydınlatma sitemlerinin avantajlarını önce iş ortaklarımıza sonrasında da son kullanıcıya en iyi şekilde ullaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerin yanında katıldığımız bu gibi seminer ve teknik eğitimlerle aydınlatma çözümlerindeki bilgi birikimimizi sektöre aktarıyoruz”.

Tüm gün süren etkinlik, Elektrotek çalışanlarına LG Electronics ürünleriyle ilgili verilen teknik eğitim ile sonlandı.