LG, Başarılı G7 Serisi Platformunu Daha Da Erişilebilir İki Model İle Geliştiriyor

LG Electronics (LG), IFA 2018’de LG G7 One ve LG G7 Fit ile G7 serisi akıllı telefonlarına iki heyecan verici yeni üye katıyor. İleri düzey LG G7 ThinQ’nin attığı temel üzerine kurulu olan her iki telefon da, seçici müşteriler için premium özellikler ile istisnai fiyatların bir dengesini sunuyor.

Bugün birçok tüketici dikkatini, en yeni orta düzey modellere kıyasla daha iyi değer sunduğu düşünülen eski amiral gemisi akıllı telefonlara çeviriyor. Bu müşteriler, vasat parçalar ile yetinmiyorlar, ama günümüzün premium telefonlarından bazılarında bulunan, asla kullanmayacakları abartılı özelliklere para vermek de istemiyorlar. Asıl zorluk, doğru dengeye sahip akıllı telefonu bulmakta yatıyor.

LG G7 One

LG G7 One, LG’nin akıllı telefon alanındaki deneyim ve uzmanlığını, Google’ın akıllı telefon işletim sistemleri alanındaki en son inovasyonları ile bir araya getiren ilk Android One akıllı telefon. Bugün pazarda bulunan en çok yönlü Android One akıllı tele-fonlarından biri olarak tasarlanan LG G7 One, kendini kanıtlayan Qualcomm Snapdra-gon 835 mobil platformu ile 4GB RAM ve 32GB iç depolama alanını bir araya getiriyor. LG G7 ThinQ’nin tamamen camdan oluşan tasarım estetiğinin aynısını şık ve ince görünüm için cilalı metal kenar ile bir araya getiren telefon, IP68 sınıfı toz ve suya dayanıklılığa sahip. 19.5:9 FullVision ekran oranı ve ince alt çerçeveye sahip 6.1 inçlik QHD+ (3120 x 1440) Süper Parlak Ekran, teknoloji meraklısı tüketicilerin aradığı premium tarzı tamamlıyor.

Android 8.1 Oreo ile çalışan LG G7 One, kutusundan çıktığında sadece en temel uygu-lamaları içerdiğinden, kullanıcılara en pürüzsüz ve hızlı akıllı telefon deneyimini sunuyor. Telefon, pil ömrünü maksimize etmek üzere en önemli operasyonlar için arka plandaki faaliyetleri otomatik olarak optimize ediyor. Kullanıcılar, telefonun yanındaki özel butona tıklayarak, Google Assistant’ın zengin yapay zeka deneyimine rahatlıkla erişebiliyor. LG’nin ilk Android One telefonu, tam gönül rahatlığı için dahili Google Play Pro-tect ile düzenli güvenlik güncellemeleri alacak.

Yine LG G7 One’da bulunan Google Lens, Google’ın bilgisayar görüşü ve AI teknolo-jisi kullanarak arama yapmanın yeni bir yolunu sunuyor. Google Assistant ve Google Photos içinden erişilebilen özellik ile kullanıcılar, nesneler hakkında bilgi araması ya-pabiliyor, metinleri tespit edebiliyor, web sitelerini ziyaret edebiliyor, telefon rehberine kartvizitleri de ekleyebiliyor, takvime etkinlik ekleyebiliyor veya herhangi bir şey yaz-maksızın restoran menüsünden bir ürünü arayabiliyorlar.

Gitgide daha fazla tüketici, müzik ve videoların tadını çıkarmak için ana cihazlar olarak akıllı telefonunu kullanıyor. LG G7 One, kaliteli kulaklıklar ile birlikte kullanıldığında muhteşem ses için 32-bit Hi-Fi Quad DAC ile gevşeyip rahatlamak için mükemmel cihaz. LG G7 One aynı zamanda DTS:X ile 7.1 kanala kadar ses özelliği sayesinde tüm içerikler için sanal 3D ses de sunuyor.

Kulaklıklar olmaksızın müzik dinlemeyi tercih edenler için, LG G7 One’da aynı za-manda geleneksel akıllı telefonların iki katı bas ve ses sunmak üzere, telefonun iç alanını bir rezonans odası olarak kullanan eşsiz Boombox Hoparlör de bulunuyor. Sert yüzey veya kutuya yerleştirildiğinde, rezonans odası, woofer vazifesi görerek bas efektini daha da artırıyor. İlk olarak, LG V30S ile hayata geçirilen AI CAM de, bu yıl bir güncelleme ile eklenecek.

LG G7 Fit

Orta aralık ile amiral gemisi modeller arasındaki boşluğu doldurmak üzere tasarlanan LG G7 Fit, ilk olarak LG G7 ThinQ ile sunulan ana özellik ve inovasyonların yanı sıra istisnai değer ve performans da sunuyor. 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanı ile birlikte Qualcomm Snapdragon 821’i de içeren LG G7 sektör lideri Fit, 1.000 nitlik parlaklık sunmak üzere LG’nin özel Süper Parlak Ekran LCD’si ile çalışan QHD+ (3120 x 1440) çözünürlüklü 6.1 inçlik LCD FullVision ekran da sahip.

Tıpkı LG G7 ThinQ gibi, LG G7 Fit de, AI CAM, 32-bit Hi-Fi Quad DAC, Boombox Hoparlör ve DTS:X 3D Surround Ses gibi premium ve akıllı özellikler sunuyor. AI CAM, daha da fazla kişiselleştirme için üç efekt ile birlikte, kullanıcıların, kişi, yiyecek, evcil hayvan, manzara, şehir, çiçek, gündoğumu ve günbatımı gibi sekiz çekim kategorisi arasından seçim yapmasına izin veriyor.

“Hem LG G7 One hem de LG G7 Fit, daha geniş yelpazedeki tüketicilerin kendini ka-nıtlamış amiral gemisi düzeyindeki özelliklere sahip LG akıllı telefonların keyfini sür-mesine imkan vermek üzere tasarlandı,” diyen LG’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü iş birimi lideri Ha Jeung-uk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akıllı tele-fon ekosistemi olgunlaştıkça, sadece premium ve orta aralık telefonlar sunmak da artık yeterli değil; aradaki modellere olan talep de artıyor.”

IFA 2018 ziyaretçileri, LG G7 One ve LG G7 Fit’i deneyimlemek ve daha fazla bilgi almak için 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Messe Berlin’deki 18 numaralı sa-londa bulunan LG standını ziyaret edebilirler. Fiyat ve diğer satın alım detayları, ürünler piyasaya sürüldüğünde yerel olarak duyurulacak.

Başlıca Özellikler:*

LG G7 One

Yonga Seti: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobil Platform

Ekran: 6.1 inç QHD+ 19.5:9 FullVision Süper Parlak Ekran (3120 x 1440)

Bellek: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

- Arka: 16MP Standart Açı (F1.6 / 71°)

- Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°)

Pil: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo (Android One)

Boyutlar: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 156g

Şebeke: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk: New Aurora Black / New Moroccan Blue

Diğer: AI CAM† / Parlak Kamera / Boombox Hoparlör / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toza Dayanıklılık / HDR10 / Google Assistant Key / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm Quick Char-ge™ 3.0 Teknolojisi / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radyo

LG G7 Fit

Yonga Seti: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobil Platform

Ekran: 6.1inç QHD+ 19.5:9 FullVision Süper Parlak Ekran (3120 x 1440)

Bellek:

- LG G7+ Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (2TB’a ka-dar)

- LG G7 Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (2TB’a kadar)

Kamera:

- Arka: 16MP Standart Açı (F2.2 / 76°)

- Ön: 8MP Geniş Açı (F1.9 / 80°)

Pil: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Boyutlar: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Ağırlık: 160g

Şebeke: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)

Renk: New Aurora Black / New Platinum Gray

Diğer: Yeni İkinci Ekran / AI CAM / Boombox Hoparlör / Google Lens / QLens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Ses / IP68 Su ve Toza Dayanıklılık / HDR10 / Yüz Tanıma / Parmak İzi Sensörü / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Tekno-lojisi / MIL-STD 810G Uyumlu / FM Radyo

* Teknik özellik, özellik ve aksesuarlar, her bir pazara göre değişiklik gösterebilir.

† Özellik daha sonraki bir tarihte eklenecektir.