Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG, Babalar Günü’nde de yanında!

Kurumsal 06/13/2018
Print

Babalar Günü’nün yaklaşmasıyla hediye telaşı da başladı. LG Türkiye (LG), bu yıl da teknolojiye meraklı babaların yüzünü güldürecek bir indirim kampanyası başlattı.

 

15-17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, anlaşmalı Vatan Mağazaları’ndan LG OLED TV alan herkes LG V30+’larda anında geçerli olacak 1000 TL indirim kazanacak.

 

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların 15-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Bostancı ve Topkapı Vatan; Ankara’da Sincan ve Söğütözü Vatan; Bursa’da Nilüfer ve As Merkez Vatan ile Adana Vatan, Kayseri Vatan, Konya Vatan, İzmir Bornova Vatan mağazalarından LG OLED TV almaları yeterli olacak. Satın alım sonrası LG V30+’larda anında 1000 TL indirim geçerli olacak.

 

LG’nin Babalar Günü Kampanyası ile LG OLED TV ya da LG V30+a sahip olacak babaların yüzü bu sene de gülecek.

 

LG, OLED teknolojisiyle televizyonu yeniden tanımlıyor

LG’nin endüstri lideri OLED TV serisi, benzersiz özellikleri ile kullanıcılarına geleceğin TV izleme deneyimini bugünden yaşatıyor. Çözünürlüğü, canlı sesleri ve zarif görünümüyle sinema keyfini salonunuza taşıyan LG OLED TV’ler, eğlence anlayışınıza da yeni bir boyut kazandırıyor. Dijital içerik platformlarının içeriklerine en güçlü şekilde destek veren LG OLED TV’ler, interaktif geleceğe hızla yol alıyor.

 

LG V30+, güç ve dayanıklılığından da ödün vermiyor

LG Electroncs (LG)’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+, güç ve dayanıklılığından da ödün vermiyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın MIL-STD 810G Transit Drop Testin 14 kategorisini başarıyla geçen akıllı telefon, tasarımı ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra sağlamlığı ve zorlu koşullardaki performansıyla da göz dolduruyor.

 

MIL-STD 810G Transit Drop Testinde yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edilen LG V30+ bütün zorlu aşamalardan başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan LG V30+, buna ek olarak IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.

Listeye Geri Dön