LG, Babalar Günü’nde de yanında!

Babalar Günü’nün yaklaşmasıyla hediye telaşı da başladı. LG Türkiye (LG), bu yıl da teknolojiye meraklı babaların yüzünü güldürecek bir indirim kampanyası başlattı.

15-17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, anlaşmalı Vatan Mağazaları’ndan LG OLED TV alan herkes LG V30+’larda anında geçerli olacak 1000 TL indirim kazanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların 15-17 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Bostancı ve Topkapı Vatan; Ankara’da Sincan ve Söğütözü Vatan; Bursa’da Nilüfer ve As Merkez Vatan ile Adana Vatan, Kayseri Vatan, Konya Vatan, İzmir Bornova Vatan mağazalarından LG OLED TV almaları yeterli olacak. Satın alım sonrası LG V30+’larda anında 1000 TL indirim geçerli olacak.

LG’nin Babalar Günü Kampanyası ile LG OLED TV ya da LG V30+a sahip olacak babaların yüzü bu sene de gülecek.

LG, OLED teknolojisiyle televizyonu yeniden tanımlıyor

LG’nin endüstri lideri OLED TV serisi, benzersiz özellikleri ile kullanıcılarına geleceğin TV izleme deneyimini bugünden yaşatıyor. Çözünürlüğü, canlı sesleri ve zarif görünümüyle sinema keyfini salonunuza taşıyan LG OLED TV’ler, eğlence anlayışınıza da yeni bir boyut kazandırıyor. Dijital içerik platformlarının içeriklerine en güçlü şekilde destek veren LG OLED TV’ler, interaktif geleceğe hızla yol alıyor.

LG V30+, güç ve dayanıklılığından da ödün vermiyor

LG Electroncs (LG)’nin ince, hafif yapısı ve zarif tasarımıyla ön plana çıkan akıllı telefonu LG V30+, güç ve dayanıklılığından da ödün vermiyor. ABD Savunma Bakanlığı’nın MIL-STD 810G Transit Drop Testin 14 kategorisini başarıyla geçen akıllı telefon, tasarımı ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra sağlamlığı ve zorlu koşullardaki performansıyla da göz dolduruyor.

MIL-STD 810G Transit Drop Testinde yüksek ve düşük sıcaklıklar, kum, toz, yağmur, nem, sis, düşük basınç, güneş ışığı gibi çeşitli ortamlarda test edilen LG V30+ bütün zorlu aşamalardan başarıyla çıkmayı başardı. Testin sonuçlarına göre zorlu ortamlarda da kullanıcılarını yarı yolda bırakmayan LG V30+, buna ek olarak IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde hiçbir endişe duyulmadan her ortamda kullanılabiliyor.