LG - Bang & Olufsen İşbirliğinin yeni ürünü BeoVision Eclipse TV Berlin IFA’da

LG Electronics (LG) ve Bang & Olufsen’in ev eğlence alanındaki ilk işbirliği sonucunda ortaya çıkarttıkları BeoVision Eclipse TV dünyada ilk olarak Berlin IFA’da sahneye çıkıyor.

Birinci sınıf TV deneyiminin sınırlarını zorlayacak olan yeni BeoVision Eclipse TV Mart 2016’da duyurulan LG ve Bang & Olufsen stratejik işbirliğinin ilk ürünü olarak Berlin IFA’da bekleyenleriyle buluştu. İki markanın işbirliği neticesinde, LG’nin çığır açan OLED teknolojisi Bang & Olufsen’in ünlü tasarım estetiği ve akustik hassasiyeti ile bir araya gelmiş oldu. Muhteşem bir görüntü ve ses performansı ortaya koyan BeoVision Eclipse TV dünya genelindeki takipçilerinin meraklı bekleyişini boşa çıkartmadı. LG’nin OLED teknolojisinin mükemmel siyahları ve üstün görüntü kalitesi ile Bang & Olufsen’in ileri ses teknolojisi BeoVision Eclipse TV’yi zirveye taşıdı.

LG ve Bang & Olufsen’in BeoVision Eclipse TV’deki işbirliği 2016’da başladı. Her iki şirketin mühendisleri ve tasarımcılarından oluşan ekipleri gıpta ile bakılan Bang & Olufsen adını taşıyacak ilk OLED TV’nin geliştirilmesi aşamasında Struer / Danimarka ve Seul / Güney Kore’yi ayıran 8.000 km ve 7 farklı zaman diliminde çalışmak zorunda kaldılar. Ama sonuçta ortaya çıkan ve IFA 2017 ziyaretçilerinin göreceği ürün ise tam anlamıyla bir sanat eseri oldu.

Dünya genelindeki tüm tüketicilerin LG’nin rakipsiz OLED ve video işleme teknolojisini tasarım ve seste çok güçlü bir geçmişi olan Bang & Olufsen’in tasarladığı bu televizyonun içinde görür görmez hayran olacaklarını söyleyen LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Bölümü İş Stratejisi Başkan Yardımcısı Lee Sang-woo “Bu işbirliğini daha da ileri götürmek istiyoruz.” dedi.

Bang & Olufsen’in LG Electronics ile işbirliği teknolojik beceri ve düzeylerini daha da geliştirme stratejisinin ilk adımı. Böylece Bang & Olufsen akustik, tasarım ve işçilik gibi temel yetkinliklerine odaklanırken şirketin uzun dönem karlılığını geliştirmek için tedarik zinciri, geliştirme, üretim ve hizmeti en verimli şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Bang & Olufsen ve LG’nin uzun yıllara dayalı inovasyon ve işçilik geçmişleri olduğunu söyleyen Bang & Olufsen’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Stefan K. Persson, “İki şirket arasındaki stratejik işbirliği konu birinci sınıf tasarım ve son teknoloji olduğunda devamlı şekilde sınırları aşmaya olan arzularını ortaya koyuyor. Bu işbirliğinin sonucu olan BeoVision Eclipse, bunun gerçek bir örneği.” şeklinde konuştu.