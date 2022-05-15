Çamaşır Makineleri ve Akıllı Teknolojiler

LG, çamaşır makinelerinde kullanılan akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin kullanıcılara faydalarını anlatıyor.

Çamaşır makinesi satın almak önemli ve uzun vadeli ihtiyaçları da düşünerek verilmesi gereken bir karar. Bu nedenle evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir model bulmak çok önemli. Çamaşır makinesi satın alırken stilden renk ve yük seçeneklerine kadar göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör bulunuyor. LG Electronics (LG), çamaşır makinesi satın alma sürecini olabildiğince basit hale getirmek istiyor. Bu nedenle, tüketicilere tüm LG çamaşır makineleri, özellikleri ve akıllı teknolojilere sahip bir çamaşır makinesi modeli seçmenin neden büyük bir yatırım olduğu hakkında genel bir bakış sunmak için kılavuzu hazırladı.

LG, beyaz eşya yelpazesinde birkaç farklı akıllı teknoloji sunuyor ve geliştirdiği bir dizi teknoloji, çamaşır makinelerini olabildiğince akıllı hale getirmek için özel olarak tasarlandı. Son iki yılda insanların evde daha fazla zaman geçirmesiyle birlikte, evlerine ve evlerindeki teknolojiye ihtiyaç duyan tüketiciler, bu teknolojilerle kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyorlar.

İster çamaşır yıkama süresini azaltan Wi-Fi özellikli bir çamaşır makinesi gibi daha yenilikçi özellikler isterse evden çalışırken daha sessiz cihazlara olan ihtiyaç olsun, akıllı teknolojiler en uygun çamaşır makinesini bulmanın temel anahtarı durumunda.

1.Akıllı bir çamaşır makinesi almaya değer mi? Akıllı çamaşır makineleri tüketicilere nasıl yardımcı oluyor?

Artık, evinizin ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı özelliklere sahip bir ürüne sahip olduğunuzdan emin olmak her zamankinden daha önemli. Yıllar geçtikçe, yaşam tarzımız tamamen değişti, birçok insan artık evde daha fazla zaman geçiriyor ve cihazlarına daha da bağımlı hale geliyor. Ayrıca, enerji fiyatları yükselmeye devam ederken, enerji tasarruflu teknolojileri sayesinde tasarrufu en üst düzeye çıkaracak bir cihaz bulmak çok önemli.

Çamaşır makinesi gürültüsünü yönetme

Çamaşır makinesi gürültüsü, özellikle çok sayıda kişinin evden çalıştığı bir çağda en büyük sorunlardan biri olabilir. LG bu konuya bir çözüm bulmak için kendine meydan okudu. LG çamaşır makineleri, ağır yükleri yıkama ve sıkma sırasında titreşimleri emmek için amortisörler kullanan benzersiz bir Centrum askı sistemine sahip, böylece kullanıcılar artık çamaşırlarını sessizce yıkayabiliyor. Bu teknoloji ile, çamaşır makinesi çalışırken kapıları kapatmaya, telefon görüşmeleri yapmak için evin bir başka köşesine gitmeye gerek kalmıyor.

Çamaşır makinesi yeterince temiz olmadığında ne yapılır?

LG'nin kazan temizleme özelliğini kullanarak çamaşır makinesi kazanını aylık olarak temizlemek, koku olasılığını, deterjan kalıntısı oluşumunu en aza indirmeye ve çamaşır makinesinin performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

Çamaşır makinesinin enerji verimliliği nasıl yönetilir?

LG çamaşır makinelerinde bulunan çeşitli LG akıllı teknolojileri, enerji kullanımının yönetilmesine yardımcı olur. ThinQ™ teknolojisi, ev dışındayken bile çamaşırların akıllı telefon aracılığıyla yönetilmesini ve kullanılmadığında makinenin kapatılabilmesini sağlıyor. LG'nin Direct Drive™ invertör teknolojisi, çamaşır makinesinin sıkma işlemi sırasında saldığı fazla enerji miktarını sınırlıyor.

Alerji semptomlarını yönetmek için akıllı teknolojiler nasıl kullanılır?

LG modelleri de dahil olmak üzere birçok çamaşır makinesinde etkinleştirilebilen bir alerji bakım döngüsü bulunuyor. Bu döngü, giysileri sterilize etmek ve istenmeyen alerjenleri gidermek için buhar teknolojisini kullanırken, aynı zamanda giysilerin en üst düzeyde temizlenmesi için tüm bakterileri sterilize ediyor.

LG’nin Turbowash™360 F4V910BTSE Çamaşır Makinesi serisi, İngiliz Alerji Vakfı Onay Mührü ile ödüllendirilmiş durumda ve Steam™ teknolojisini kullanarak giysileri saf suyla sterilize eden alerji ve bebek bakım programları içeriyor.

Çamaşır makinelerinde kumaş hasarını nasıl önlenir?

Giysilerin ömrünü uzatmaya çalışırken ve giyim alışkanlıklarımızda daha sürdürülebilir olmaya doğru ilerlerken, kumaş hasarını sınırlamak çok önemli. LG'nin yeni çamaşır makinelerinin tümü, gelişmiş çamaşır yıkama sonuçları ve minimum kumaş hasarı sağlamak için derin öğrenme teknolojisini kullanan AI DD™ teknolojisini kullanıyor. AI DD™ teknolojisi her bir yükün hacmini ve özelliklerini belirliyor, kumaş hassasiyetini ve yükün ağırlığını hesaba katarak giysilerin optimum döngü düzeniyle yıkanmasını sağlıyor.

2.LG akıllı çamaşır makinesi ile sorunlar nasıl çözülür?

LG, sunduğu tüm özelliklerin tüketicilerin kendisine bildirdiği sorunları çözdüğünden emin olmak için akıllı teknolojilerini geliştirirken müşterilerinin ihtiyaçlarını dinliyor. Örneğin, enerji tasarruflu çamaşır makinelerine olan ilginin arttığını fark ediyor ve buna karşılık olarak enerji tasarruflu modellerini teste çıkartıyor ve hatta bu taleplere cevap veren birçok farklı cihaz geliştiriyor.

Otomatik dozajlamalı çamaşır makineleri serisi, uygun miktarda deterjanı otomatik olarak serbest bırakan newezDispense™ teknolojisine sahip LG TurboWash™360˚ F4V1112BTSA gibi modeler bu bakış açısının örneği olarak sunuluyor.

Akıllı teknoloji, ev aletlerinin rahatlığını zirveye yükseltmeyi, ev halkının cihazlarını uzaktan kontrol edip izlemesini sağlayarak sadece zamandan tasarruf etmekle kalmayıp aynı zamanda enerji tüketimi ve maliyetlerinden tasarruf etmeyi amaçlıyor. LG'nin en iyi akıllı teknolojilerinden bazıları ve bunların evlerde nasıl bir fark yaratabileceği şöyle özetlenebilir:

AI Direct Drive™Teknolojisi

AI Direct Drive™ (AIDD™), çamaşır makinesine entegre edilmiş, giysileri en iyi şekilde anlamak ve korumak için tasarlanmış akıllı bir system olarak tanımlanıyor. LG’nin AIDD™ teknolojisi, standart çamaşır makinelerine göre 18% daha fazla kumaş koruması sağlayarak giysileri daha uzun süre yeni tutar.

ThinQ™ Teknolojisi

ThinQ™ teknolojisi akıllı kontrol sağlıyor, böylece tüketiciler, wifi özellikli bir çamaşır makinesiyle daha akıllı bir hayat yaşayabiliyor. ThinQ™ ile çamaşır makineleri akıllı telefon aracılığıyla çalıştırılarak enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı oluyor ve esneklik sağlıyor.

ezDispense™ teknolojisi

ezDispense™ teknolojisi, çamaşır makinesine konulan her çamaşır yükünün ağırlığını algılar, doğru miktarda deterjanı otomatik olarak dağıtır. Böylelikle giysiler hem fazla deterjana maruz kalmaktan kurtuluyor hem de çamaşır ürünlerine yapılan harcamalardan tasarruf ediliyor. ezDispense™ sayesinde tek bir hızlı ve kolay deterjan dolumuyla 35 çamaşıra kadar yıkama yapılabiliyor.

Steam™

LG'nin Steam™ özellikli çamaşır makineleri, giysilerdeki tozu, alerjenleri ve akarları 99,9% oranında ortadan kaldırmak için performans artırıcı teknolojiyi kullanıyor. Sadece bu değil, Steam™, çamaşırları yıkarken zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlarken aynı zamanda daha az enerji tüketerek evinizin enerjiyi daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

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LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.