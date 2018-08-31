LG Centum System™ Buzdolabı Enerji Verimliliğinde Rakiplerinin Çok Önünde

LG Electronics (LG), IFA 2018’de yeni alttan donduruculu buzdolabını tanıtarak bir ilki gerçekleştiriyor. Yenilikçi buzdolabı sağlamlığı ve kullanımı kolaylaştıran özelliklerinin yanında pazar lideri enerji verimliliği ile öne çıkıyor. Ayrıca kompresörüne verilen 20 yıllık garantiyle de sektörde bir diğer ilki gerçekleştiriyor. Sahip olduğu Centum System ile eskimeyen ve gelişmiş verimliğe sahip bir buzdolabı arayan tüketiciler için doğal bir tercih olacak.

Rakiplerinden yüzde 40 daha az enerji tüketiyor

Bu faydalar, dinamik müşteri odaklı çözümler oluşturmak için çeşitli ileri teknolojileri entegre ederek elde edildi. Buzdolabının güç kaynağı olan LG’nin Inverter Lineer Kompresörü, geleneksel kompresörlerden yüzde 32 enerji verimliliğine sahiptir. Bu ve bir dizi diğer verimli özellik, alt dondurucu buzdolabının güç tüketimini kesmek ve A +++ - % 40'lık bir enerji tasarrufu ile rekabete çok daha üstün geliyor.* Bu da elektrik faturalarından tasarruf yapmanın artık daha kolay olacağı anlamına geliyor.

Gelişmiş Inverter Lineer Kompresör ayrıca belirgin şekilde güvenilirliği ve sağlamlığı da artırıyor.† Titiz bir şekilde yapılan ürün testleri LG’nin Inverter Lineer Kompresörü ile donatılmış Centum System buzdolaplarının günlük kullanımda çok daha az yıprandığını ve yüzde 25 daha az ses çıkardığını da kanıtlıyor.* Aynı araştırma buzdolabının temel teknolojisinin ortalama ömrünün diğer rakip ürünlerin çok ötesinde, 20 yıla yakın olduğunu da ortaya koyuyor.

Yeni Centum System buzdolabı, LG’nin kullanıcı odaklı felsefesini hayata geçirerek tazeliği güçlendirici birçok özelliğe de sahip. Linear Cooling™ ısı dalgalanmalarını ±0.5˚C’de tutarken Fresh Balancer ve Fresh Converter kullanıcılara nem ve sıcaklık üzerinde basitleştirilmiş bir kontrol veriyor ve böylece her tür yiyecek çeşidi için ideal koşulları yaratıyor.‡ Ayrıca DoorCooling+™ soğuk havayı buzdolabının üst kısmından başlayarak dolaştırdığı için ön kapıdaki sepet gibi ulaşılması zor yerlerde bile aynı sıcaklığın olmasını sağlıyor. Gelişmiş iç teknolojisiyle uyumlu şık tasarımı buzdolabını sahip olduğu mat siyah rengi ve paslanmaz çelik yüzeyiyle de farklılaştırıyor. Ön taraftaki kusursuz metal görünümü ve tamamen metal olan iç tasarımı buzdolabına benzersiz bir şıklık katıyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun LG’nin uzun süredir yeni standartlarda dondurucusu altta olan bir buzdolabı geliştirmeye çalıştığını belirttikten sonra sözlerine şöyle devam ediyor: “Amacımız sadece enerji tasarrufu ve sağlamlık konusunda değil tasarımda da yeni standartlar belirlemekti. Yeni Centum System buzdolabı ile bu çabalarımızın sonucunu aldık. Bununla birlikte küresel üst sınıf buzdolabı pazarındaki uzun soluklu liderliğimizi pekiştirmeye devam ediyoruz.”

Ziyaretçiler, 31 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde Messe Berlin’de düzenlenecek IFA’da yeni alttan donduruculu olan buzdolabının yanı sıra diğer ev yeniliklerini de yakından deneme fırsatı bulabilecekler.

*LG’nin geleneksel kompresöre sahip buzdolaplarıyla karşılaştırılmıştır. Enerji haarcaması ve ses düzeyi LGE model GBB530NSCXE ve GBB530NSQWB arasında yapılan VDE testini temel almıştır.

† Test, LG’nin kendi gerçekleştirdiği 20 yıllık zaman protokolüne göre gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, hızlandırılmış ve uygun kullanım koşulları göz önüne alınarak gerçekleştirilen laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Tahmini ömür herhangi bir garantiyi teşkil etmemektedir.

‡ Taze yiyecek bölümündeki bir uçtan diğer uca olan ortalam sıcaklık. LG’nin