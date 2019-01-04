LG, CES 2019'da tanıtacağı

güçlendirilmiş XBOOM serisi ile

heyecan verici ses deneyimi sunuyor!

LG’nin yeni XBOOM serisinin, sürekli genişleyen ses aralığı, dinleme keyfini yeni

bir seviyeye taşıyor.

LG Electronics (LG), genişletilmiş XBOOM serisini CES 2019'da tanıtıyor. LG XBOOM serisinin yeni ürünleri, üstün ses performansını yenilikçi özellikler ve kullanıcı rahatlığıyla bir arada sunuyor.

Güç ve kalite ile eş anlamlı hale gelen XBOOM ismi, LG’nin mini bileşen ve all-in-one ses kategorilerinde güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı. LG’nin en yeni XBOOM ürünleri de benzersiz kalite, kullanım kolaylığı ve sağlam bir ses sunarak marka kimliğine sadık kalıyor. XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlörler ve XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlörlerden oluşan LG’nin mini bileşen ve all-in-one ürünleri, dışarıda veya evde gerçekleşecek parti, eğlence ve özel buluşmalar için ideal olan patlayıcı sesi ve böyle ortamlar için optimize edilmiş özellikleri bir arada sunuyor.

XBOOM markasının özünde, LG'nin dinleme zevkini en üst sıraya çıkarmak ve birinci sınıf ses kalitesi sunmak için sürekli çalışması yatıyor. Şirketin yeni amiral gemisi XBOOM mini bileşende (model CL98) 3.500W'lık sağlam bir çıkış ve daha yüksek frekanslarda daha net, daha ayrıntılı ses üretmek için bir Compression Horn özelliği bulunuyor.

LG'nin en son teknolojisine sahip XBOOM (model OL100), yüksek frekanslı üretimi arttırmak ve akustik ses basıncı oluşturmak için tasarlanmış Blast Horn ile 2.000W çıkış sunuyor. LG'nin Meridian ortaklığı ile hayata geçen bu hoparlörler, Meridian Mode özelliğini de kullanıcıya sunuyor. Bu özel ses ayarı, evde dinlenirken müzik dinlemekten zevk alan ses tutkunları için mükemmel olan daha net vokaller ve daha duyarlı bas sesleri sağlıyor.

Bir diğer yeni XBOOM ürünüyse, Bluetooth üzerinden kayıpsız yüksek çözünürlüklü ses akışı için aptX™ HD kodeğini destekleyerek, en zorlu kullanıcıları bile tatmin edecek kalitede ses üretiyor. Dahası, yükseltilmiş Wireless Party Link özelliği daha da etkileyici bir işitsel deneyim için birden fazla hoparlörü bağlamayı mümkün kılıyor.*

LG XBOOM, tüketicilere ihtiyaçlarına en uygun ses çözümünü seçmeleri için onlara form seçenekleri de sunuyor. Birinci sınıf all-in-one ünite (model OL100), maksimum taşınabilirlik için Grab & Move tutma sapı tasarımına ve tekerleklere sahipken, XBOOM serbest hoparlörleri ise (modelRK7 ve RL4) dikey veya yatay olarak yönlendirilebiliyor ve rahat taşınabilmesi için X-tutma kolu bulunuyor.

Kullanıcılar, LG’nin yeni XBOOM serisinin heyecan verici parti özellikleriyle popüler parçalara kendi yaratıcı dönüşlerini koyarak, içlerindeki DJ ruhları da şımartabilecekler. DJ Star özelliği, kullanıcıların profesyonel bir DJ gibi scratch yapabilmelerini mümkün kılacak. Cihazda bulunan Crossfader özelliği, sesin iki farklı kaynaktan kesintisiz şekilde karışmasını kolaylaştırırken, Party Accelerator özelliğiyse kullanıcıların müziği, yanıp sönen ışıklarla tamamlayan titreşimli bir kreşendoda duymalarını sağlayacak. Kullanımı çok kolay olan DJ App ise (Android ve iOS aygıtlarında kullanılabilir) Scratch Mixing ve DJ Loop gibi çeşitli efektlere de erişim sağlayacak.

2019 LG XBOOM ürünlerinde bulunan Karaoke Star özelliği, tüm aileyi bir araya getiren eğlenceli bir ortam sunuyor. 18 eşsiz ses efekti ve yeni Multi-Color Lighting özelliğiyle şarkılar ile senkronize edilmiş aydınlatma ve ambiyans sunuyor.

Ayrıca CES'te ilk kez sahneye çıkacak olan LG XBOOM Go PK serisi hoparlörler, kompakt boyutlarına ve hafifliklerine rağmen mükemmel kalitede ses üretiyor. Bu taşınabilir hoparlörler, LG G7 gibi en yeni akıllı telefonlardan aktarırken, kayıpsız 24-bit ses için aptX™ HD kodeğini destekliyor. PK serisi, en hassas dinleyicileri bile tatmin edecek derecede hassas ve hareket halindeyken bile yüksek kaliteli ses sunabiliyor.

LG XBOOM ses ürünleri, üstün ses ve akıllı AI bağlantılarıyla övgüyle karşılanıyor. Şirketin XBOOM AI ThinQ akıllı hoparlörü, sektörel inceleme yayınları tarafından kategorisinde en iyi ses veren ürünlerden biri olarak kabul ediliyor. CES 2019 sırasında LG’nin Las Vegas Kongre Merkezi’nde bulunan #11100 nolu standını ziyaret edenler, yerleşik Google Asistant ve Meridian teknolojisine sahip XBOOM AI ThinQ hoparlörlerin etkileyici akıllı özelliklerini deneyimleyebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev ve Eğlence Sistemleri Bölümü’nden Ses ve Video Departmanı Başkanı Kim Dae-chul, “LG olarak kullanıcıların eğlenceli bir ortam yaratmalarına yardımcı olan güçlü sesi sağlamak için XBOOM ürün serisini genişletmeye devam edeceğiz. LG XBOOM markasının bugünü ve geleceği için heyecanlıyız. Parti-ses pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

*RK 7 için mevcut olan 1 aptX ™ HD kodeki; RK 7, OL serisi ve CL serisi modeller için Kablosuz Parti Bağlantısı kullanılabilir