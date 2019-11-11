LG, CES 2020 Inovasyon Ödülleri ile Onurlandırıldı

Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA™), LG OLED TV teknolojisini, 2020 CES® İnovasyon Ödülleri’nde “En İyi Inovasyon Ödülü”ne layık görerek, LG OLED TV’nin teknoloji ve tasarımdaki çığır açan yeniliklerini bir kez daha kabul etmiş oldu. Böylelikle, LG OLED TV'ler, ev aletleri ve LG’nin amiral gemisi akıllı telefonları CES 2020 İnovasyon Ödülleri’nde, 8 yıl boyunca ödüle layık görülmüş oldu. CES Inovasyon Ödülleri, inovasyonun global arenası olarak kabul edilen CES’te sergilenen inovatif ürünlerin resmi olarak tanınması anlamına geliyor.

CES En İyi Inovasyon Ödülü: LG OLED TV teknolojisi, CES 2020’de, video görüntü kategorisinde, CES En İyi İnovasyon Ödülü’ne layık görülerek, son beş yılın üçünde bu en büyük onuru kazanmış olacak. Dünyanın en çok satan OLED TV markası olan LG, mükemmel siyah, inanılmaz renk ve eşsiz yüksek dinamik aralık özellikleri sunan birinci sınıf OLED TV kategorisini oluşturuyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri: 2020 için özellikle dikkat çeken, sektörün CES 2020'de tanıtılacak ilk NEXTGEN TV'lerinden birinin - LG tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni nesil ATSC 3.0 standardını içeren LG OLED TV - iki “Yenilik Ödülü”ne layık görülmesi. 8K ve 4K Ultra HD TV'ler, ses ve bilgisayar ürünleri ve diğerlerinin de dahil olduğu ödüllü LG eğlence ürünleriyle ilgili daha fazla ayrıntı Ocak ayında CES 2020'de duyurulacak.

LG Beyaz Eşya: CES 2020 İnovasyon Ödülleri, beyaz eşya pazarına yön verecek LG ürünlerine veriliyor. Sektörde ilk Craft Ice™ özelliğine sahip LG InstaView™ Kapı İçi Kapılı buzdolabının başını çektiği yeni LG beyaz eşyalar CES 2020 İnovasyon Ödülü’ne sahip olacak. Ödül alan diğer LG beyaz eşya ürünleri arasında, siyah aynalı ön yüzeyi ile dikkat çeken LG Styler giysi bakım sistemi, tamamen yeni bir taşınabilir LG PuriCare ™ Mini hava temizleyici ve CES’te duyurulacak çamaşır yıkamaya ilişkin yenilikler olacak.

LG Mobil Telefonlar: LG’nin mobil cihazlar kategorisinde, CES İnovasyon Ödülleri'ne liderlik eden, iki özdeş OLED ekranıyla daha fazla kontrol sağlayarak çığır açan LG G8XThinQ Çift Ekranlı akıllı telefonu olacak. Hiçbir sınır olmadan, daha fazlasını bağlamak, izlemek, taramak, oynatmak, paylaşmak ve deneyimlemek için tasarlanmış LG V50ThinQ 5G akıllı telefon ve zarif minimalist tasarımı, yenilikçi ses deneyimleri, yeni kamera donanımı ve yazılımı ve son teknoloji temassız kontroller ve biyometrik güvenlik özellikleri ile LG G8ThinQ, diğer ödül alan ürünler arasında yer alacak.

CES Inovasyon Ödülleri: CTA'nın sahibi olduğu ve ürettiği CES Innovation Awards programı, 28 ürün kategorisinde tüketici teknolojisi ürünlerinde olağanüstü tasarım ve mühendisliği onurlandıran yıllık bir yarışma. Medya mensupları, tasarımcılar, mühendisler ve daha fazla endüstri uzmanının dahil olduğu jüri heyeti, mühendislik nitelikleri, estetik ve tasarım, işlevsellik ve tüketici çekiciliğine dayanan ürün sunumlarını gözden geçiriyor.

LG’nin CES 2020 İnovasyon Ödülleri’nin tam listesi, LG’nin CES basın toplantısı ile birlikte 6 Ocak 2020’de Las Vegas’ta duyurulacak. CTA'nın sahibi olduğu ve ürettiği CES 2020, endüstri lideri ve yükselen yıldızların, sürekli gelişen teknoloji endüstrisini yönlendiren gelecekteki inovasyona öncülük etmek için 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'ta bir araya geleceği, global inovasyon arenasıdır. CES katılımcıları 5G, yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, akıllı ev, akıllı şehirler, araçlar, dijital sağlık ve daha fazlası gibi çeşitli pazarlarda en dönüştürücü teknolojiye erişebilecekler.