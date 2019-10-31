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LG’den Uzaktan Eğitime Destek İçin TV Bağışı
Kurumsal 10/31/2019
LG, maddi imkansızlık nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye ediyor. Pandemi süresince sağlık ve eğitim alanında desteklerini sürdüren LG, ilk etapta Türkiye çapında belirlenen 100 aileye vereceği destekle, öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşmalarını sağlayacak.
LG, okulların online eğitim sistemine geçişiyle birlikte, maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanan 100 öğrenciye LG TV hediye ederek destek oluyor. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle tüm Türkiye’yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV’ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak.
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Mutfaklarda Şıklık ve Uzun Süre Tazelik 30/10/2019
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-den-uzaktan-egitime-destek-icin-tv-bagisi.html isCopied
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