LG, Dünya Çevre Günü'nü anaokulu öğrencileriyle kutladı!

Hayata geçirdiği çevre dostu teknolojilerle sürdürülebilir bir dünya hedefleyen LG Electronics (LG), dünya genelinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) 7 Ağaç Ormanları’na 500 adet fidan bağışı yaptı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında her sene çeşitli etkinlikler gerçekleştiren LG, bu sene kutlamalarına çocukları da dahil ederek küçük yaşta çevre bilinci oluşmasına katkı sağlamayı hedefledi. Bu kapsamda tohum, toprak ve saksı bulunan paketler hazırlayan LG, Kemerburgaz Doğa Anaokulu öğrencilerinden fidanları ebeveynleri yardımıyla ekmelerini ve onlarla sevgiyle ilgilenmelerini rica etti.

Çoğu ilk kez fidan ekeceği için heyecanlanan çocuklar, fidanlara çok iyi bakacaklarına dair öğretmenleri ve LG ekibine söz verdi.

LG Türkiye Marka Pazarlama Bölüm Başkanı Gül Cabı “LG olarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bizim için çok ayrı bir önem taşıyor. Bugün vesilesiyle çevre konusundaki farkındalık ve hassasiyeti arttırmak için gerek çalışanlarımızla, gerek iş ortaklarımızla her sene değişik aktivite ve projeler hayata geçiriyoruz.

Bu sene ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları’na bağışladığımız 500 adet fidan ile çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek bırakmayı hedefledik. Sonrasında işin içine yarının büyükleri çocukları katarak, belki de ilk fidanlarını ekmelerine vesile olduk. Biz bu projeyle onların ektikleri fidanın yeşermesini beklemelerini, bir mucizeye tanık olmalarını, doğayı her daim korumalarını hedefledik.” dedi.