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LG, Dünya Çevre Günü’ne özel hazırladığı 360 derece videosu ile dünya mirasını korumaya davet ediyor

Kurumsal 06/07/2016
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LG, sürdürülebilirlik kimliğini geniş bir perspektife taşımak amacıyla Dünya Çevre Günü’ne özel 360 derece video çekti. LG G5’in oyun arkadaşlarından 360 Cam ile çekilen iki dakikalık video, UNESCO’nun dünya mirası listesinde bulunan ve simge haline gelmiş yerleri yeni bir bakış açısı ile sunarak, izleyenleri bu dünya mirası yerleri korumak için harekete geçmeye çağırıyor.

 

LG çalışanlarının 360 CAM ile Özgürlük Heykeli, Eyfel Kulesi, Kızıl Meydan, Çin Seddi, Sidney Opera Binası ve Seul Changdeok Sarayı gibi dünya mirasının önemli simgelerini her açıdan çekmesi ile oluşan VR video içeriği sosyal medyada büyük ilgi ile karşılandı ve sosyal medya platformlarında da hızla yayılmaya devam ediyor. LG’nin 360 derece videosu izleyenleri cihazlarının limitlerinin ötesine taşıyarak, geleceğin heyecan verici interaktif içeriğine göz atmalarını sağlıyor. Konuyla ilgili video https://www.youtube.com/watch?v=ZopMR5KEO00 linkinden izlenebiliyor.

 

Dünyanın her yerinde LG çalışanları gönüllü çalıştı

Birleşmiş Milletler’in çevreyi korumak adına global çapta farkındalığı artırmak ve insanları harekete geçirmek için çok önemsediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde dünyanın farklı noktalarında bulunan LG çalışanları, 2010 yılından bu yana olduğu gibi bu yıl da bu önemli güne verdikleri desteği göstermek adına birçok farklı gönüllü çalışma gerçekleştirdi.

 

Türkiye’de ise tüm LG Electronics çalışanları Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirdikleri aktivitelerin yanı sıra Şile Yeşil Vadi Bölgesi’ne 20’şer kişilik 6 grupla toplam 50 adet çeşitli ağaç fidanları ekti.

 

LG, 360 CAM ile dünyanın meşhur miraslarına dikkat çekti

LG Electronics Genel Müdürü ve LG İş Destek Birimi Başkanı Lee Choong-hak, “5 Haziran Dünya Çevre Günü önemli değerleri korumak adına bir araya gelebileceğimiz bir zaman. LG 360 Cam ile dünyanın en meşhur miraslarını farklı bir açıdan göstererek, insanlarda bu müthiş değerleri gelecek nesiller için korumak adına bir istek oluşturmak istedik” dedi.

 

LG 360 CAM, video ve görselleri bir araya getirebilecek iki adet 13 MP kameraya sahip. Bu kameralar küçük, hafif, oldukça portatif ve 1,200 mAh bataryasıyla 70 dakikaya kadar kesintisiz çekim yapabilme imkanı veriyor. LG 360 CAM kullanıcılara kendi yaratıcılıklarının sınırlarını zorlayarak daha zengin içerikler üretmeleri için muazzam bir fırsat veriyor. Video formatının desteklenmeye başlamasının ardından Facebook’ta 20 binden fazla 360 derece video indirildi ve bu sayı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

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