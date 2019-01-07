LG, dünyanın ilk kıvrılabilen OLED

TV'sini CES 2019’da tanıtacak!

LG’nin en yeni kıvrılabilen OLED TV’si şaşırtan formu, ThinQ Yapay Zeka özelliği

ve ikinci nesil Alpha 9 işlemcisiyle televizyon kullanım şeklini bütünüyle

değiştirecek.

LG Electronics (LG), CES 2019’da tanıtımını gerçekleştireceği dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'si ile gelecek nesil televizyon deneyimini gözler önüne serecek. OLED teknolojisinde endüstri lideri olan şirket, LG SIGNATURE OLED TV R (model 65R9) ile televizyonu kıvrılabilen formuyla yeniden tanımlıyor. Mühendislik harikası bir üründen çok daha fazlası olan LG'nin nefes kesici yeni televizyonu, inovatif şekliyle izleyicilere mükemmel görüntüleme alanlarını tasarlamada sınırsız olanaklar sunarken, görüntü ve ses alanında da harikalar yaratıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle, kullanıcılar televizyonlardan her zaman etkileyici bir görüntüleme performansı sunmasını bekledi. Televizyonlardaki çözünürlük oranı arttıkça ekran boyutları da büyüdü ve televizyonlar kapalı durumdayken, bütün bir odaya egemen olan büyük, siyah, dikdörtgen bir kutu haline geldi. Bunun önüne geçmek için hayata geçirilen Projeksiyon TV'ler ise tüketicilerin beklediği kontrast veya derin siyahları maalesef karşılayamadı. Durum böyle olunca, bugünün televizyon üreticileri de, büyük televizyonları hantal görüntülerinden kurtarmak için, mümkün olduğunca göze çarpmayan tasarımlara odaklanarak, daha ince ekranlar oluşturmak için birbirleriyle yarışır hale geldi.

Televizyon alanında rönesans niteliğindeki yenilikleriyle tanınan LG, geçen yıl piyasaya sunduğu LG SIGNATURE OLED TV W ile geleneksel bir TV konseptini ortadan kaldırarak ekranın sadeliğine odaklandı. Duvar kağıdı inceliğiyle Wallpaper TV olarak da adlandırılan LG SIGNATURE OLED TV W, bir televizyonun performans, incelik ve tasarımsal güzelliği aynı anda sunabileceğini kanıtladı.

LG’nin CES 2019’da tanıtacağı son ürünü ise bu konudaki başarısını yepyeni bir seviyeye taşıyor. LG, mantığa meydan okuyor gibi görünen bir yeniliğe imza atarak sihirli bir şekilde görünüp kaybolabilen bir ekrana sahip dünyanın ilk kıvrılabilen OLED TV'sini yarattı. Kıvrılabilen LG SIGNATURE OLED TV R, kullanıcıları klasik televizyon sınırlarından kurtarıp, kendi kişisel alanlarını belirleme konusunda özgür bırakıyor. LG SIGNATURE OLED TV R, kullanıcıya 3 farklı görüntüleme seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, ‘Tam Görünüm’, ‘Yarı Görünüm’ ve ‘Sıfır Görünüm’ seçeneklerinden birini seçerek ancak OLED teknolojisinin geliştirilmesiyle mümkün olabilen şekillerde televizyon izleyebiliyor.

‘Tam Görünüm’ seçeneği, tüm LG TV'lerle eşanlamlı hale gelen kontrast, derinlik ve gerçekçilik derecesinin tamamını ortaya çıkaran geniş ekran bir izleme deneyimi sunuyor. LG’nin ikinci nesil α (Alpha) 9 işlemcisi ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli üstün görüntü ve ses kalitesi, sürükleyici bir izleme deneyimi sağlıyor. Apple AirPlay 2 ve HomeKit uygulamalarını destekleyen televizyonda kullanıcılar, AirPlay 2 desteğiyle, iTunes ve diğer video uygulamalarından veya doğrudan Apple cihazlarından videoları LG SIGNATURE OLED TV R'lerinde kolayca oynatabilecekler. Apple HomeKit desteğiyle, kullanıcılar, Home uygulamasını kullanarak veya Siri ile iletişime geçerek TV'lerini kontrol edebilecekler. Bunlara ek olarak LG’nin 2019’daki AI TV serisine yeni eklenen Amazon Alexa desteği ile de sadece sesli komut vererek TV’lerini kumanda edebilecekler.

‘Yarı Görünüm’ seçeneği, LG SIGNATURE OLED TV R'nin kısmen açılmasını ve tam ekran gerektirmeyen özel işlemlerin yönetimini sağlıyor. Televizyon, ‘Yarı Görünüm’ seçeneğindeyken kullanıcılar ‘Saat, Çerçeve, Mood, Müzik ve Ev Panosu’ gibi özellikler arasından seçim yapabiliyorlar. Böylece kullanıcılar, zaman ve hava durumunu kontrol etmek için Saat özelliğini, daha rahatlatıcı bir atmosfer oluşturmak için Mood özelliğini; fotoğraflarını görüntüleyebilmek içinse Çerçeve özelliğini kullanabilecekler.

Televizyon, ‘Sıfır Görünüm’ seçeneğindeyken ise 65 inçlik LG SIGNATURE OLED TV R’nin ekranı tamamen gizleniyor. Buna rağmen kullanıcılar, televizyon ‘Sıfır Görünüm’ seçeneğindeyken bile 4.2 kanallı 100W önden çalışan Dolby Atmos ses sistemi ile müzik ve diğer içeriklerin keyfini çıkarabilecekler. Ünitedeki hoparlör sisteminin kılıfları ise ünlü Danimarkalı tekstil tasarımcısı Kvadrat tarafından tasarlandı.

CES 2019 ziyaretçileri, 8-11 Ocak arasında Las Vegas Kongre Merkezi'ndeki #11100 numaralı LG standına uğrayarak, yeni LG SIGNATURE OLED TV R’yi deneyimleyebilir.