LG, doğa dostu ürünleriyle çevreyi koruyor

“Life is Good” sloganıyla hareket eden LG Electronics (LG), iyi bir yaşama sahip olmanın ancak çevreye ve topluma kaşı sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle hareket ediyor. Tüm ürünlerini yaratıcılık, inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hayata geçiren LG, ürün geliştirmeden tedariğe, üretimden kullanım sonrası ayrıştırmaya kadar olan bütün süreçlerde çevresel duyarlılığını elden bırakmıyor. Ürettiği enerji verimliliği sağlayan teknolojileriyle çevreye verdiği zararı en aza indiren LG, aynı zamanda benimsediği ‘Yeşil 2020 Stratejisi’ ile de iklim değişikliğiyle mücadele etmek, çevre dostu özellikler yoluyla rekabeti artırmak, geri dönüşümü desteklemek ve çevre dostu işletmeleri güçlendirmek için çevre konusunda duyarlı diğer şirketleri işbirliğine çağırıyor.

Güneş enerjisi kazandırıyor

Tükenmeyen bir enerji türü olan güneş enerjisinin, yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebiyle çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri yoktur. Çevreci bir sistem olması sebebiyle güneş enerjisi pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden LG, NeON® 2 serisi güneş panelleriyle temiz, hesaplı ve yenilenebilir enerjiye ulaşmayı sağlıyor.

LG’nin en çok tercih edilen güneş paneli olan NeON® 2, sahip olduğu ve tamamen LG’ye ait olan “Cello” teknolojisi ile güç çıkışını ve dayanıklılığını artırırken, 2015 yılında elde ettiği “Intersolar” ödülü ile pazardaki en dayanıklı ve çok yönlü panel olarak da öne çıkıyor.

Akıllı enerji tüketim modları, enerji rezervlerinin ömrünü uzatıyor

Ticari binaların enerji tüketimi arttıkça, bina enerji tasarrufu ihtiyacı da artmaya devam ediyor. LG Bina Enerji Yönetim Sistemi (EMS), veri analizi ve en son teknoloji simülasyon yazılımı ile çarpıcı enerji tasarrufu sağlıyor.

Fabrika Enerji Yönetim Sistemi ile fabrikalardaki dev enerji atıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan LG, Mikro Şebeke Enerji Yönetim Sistemi ile de bir şebekeye bağlı ya da tamamen bağımsız olan şebekelerin optimum bir kullanım için en iyi özellikleri sunuyor.

LG’nin yeni nesil klimaları küresel ısınmanın önüne geçiyor!

Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle kusursuz klimalar geliştiren LG, yeni nesil klimalarında çevreye verebileceği etkiyi en aza indirmek için tüm dünyada çevre dostu olarak bilinen R32 isimli soğutucu akışkanı kullanıyor. R32 ile çalışan LG klimaları en az geleneksel bir soğutucu kadar verimli çalışıyor.

LG’nin yeni nesil klimalarında kullanılan R32 soğutucu akışkanın geleneksel klimalarda kullanılan akışkan miktarına kıyasla oldukça düşük olması, çevreye verdiği zararı en aza indiriyor. R32 bu yönüyle yeşil soğutucu olarak da adlandırılıyor.

LG ile çevreyi korumak evde başlıyor!

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin buzdolabı kapısını günde ortalama 79 kez açıp-kapattıklarını ortaya koyarken, aynı zamanda önemli ölçüde soğuk hava ve enerji kaybına neden olduğunun da altını çiziyor. Tüketicilerin bu sorununun üzerine gitmeye karar veren LG, kullanıcıların InstaView Door-in-Door™ camının üzerine iki kez tıkladıklarında buzdolabının kapısını açmadan içindekileri görebilmelerini sağlıyor.LG InstaView Door-in-Door ™ buzdolabında %32'ye varan enerji tasarrufu sağlayan, %25'e kadar gürültüyü azaltan, evdeki enerji verimliliğini artıran dahili Inverter çizgisel kompresör bulunuyor.

Yapılan çalışmalar, bulaşık makinelerinin elde yıkamaya göre daha az su ve enerji harcayarak çok daha iyi temizlediğini göstererek, sadece kişisel zamandan değil enerji kaynaklarından da tasarruf sağladığının altını çiziyor. Farklı türde tencere, tava, tabak ve çatal bıçak takımlarını en az emek, su ve enerji kullanımıyla derinlemesine temizlemek için tasarlanan LG bulaşık makineleri, kullanıcılara enerji verimliliği sağlıyor.

TwinWash Çamaşır Makineleri’nde bulunan TurboWash teknolojisi, çamaşır yıkama işlemi başlarken suyu alttan bir hortum yardımıyla içeri alıyor ve makine yarıya kadar dolduktan sonra işleme başlıyor. TurboWash yıkama sisteminde bulunan 3 adet püskürtme kanalı sayesinde su çamaşırın üzerine püskürtülerek veriliyor. Böylece büyük bir su tasarrufu sağlanıyor ve su çamaşırlara yukarıdan geldiği için hasar ve yıpranmalar ciddi derecede azalıyor. Çamaşır yıkama sürelerinin de bir hayli azaldığı LG TwinWash Çamaşır makineleri hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor.