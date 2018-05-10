LG DualCool Klima’nın teknolojisini test etmek için bir araya gelen pasta şefleri, dışarıda hava sıcaklığının 65 °C’yi bulduğu bir ortamda 240 kg'lık bir çikolata kulesi inşa etti!

Bugün hayatlarımızda buzdolabı ve akıllı telefonlar kadar önemli bir yere sahip olan klimalar, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da, yılın en sıcak aylarında serinlemek için hayati önem taşıyor. Sıcaklıkların 50°C'yi bulduğu, güneşte hissedilen sıcaklığın 65°C olduğu zamanlarda çoğu klima ne yazık ki odayı sabit bir sıcaklıkta tutmakta başarılı olamıyor.

Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerinde 20 yılı aşkın tecrübesiyle kusursuz klimalar geliştiren LG Electronics (LG), güçlü, hızlı ve verimli bir soğutma sağlayarak iç mekan sıcaklıklarını koruyan klimaların önemini göstermek için yaratıcı bir yol izledi. Yeni kliması LG DUAL COOL’un gücünü çok sıcak bir ortamda test eden LG, deney anını da anbean kaydetti.

Şefler, LG DUALCOOL Klima ile 65°C sıcaklıkta çikolatan kule yaptılar

Şefler, aşçılar, fırıncılar ve evlerinde tatlı tarifleri deneyenler özellikle çikolatayla çalıştıkları sırada doğru sıcaklığın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. LG, pasta şeflerini dış ortam sıcaklıklarının 65° C'ye kadar çıktığı bir ortamda bir araya getirerek onlardan tamamen çikolatadan yapılmış 240 kg'lık bir kule inşa etmelerini istedi.Cam duvarlarla ayrılmış iki ekip, aynı malzeme, ekipman ve kaynakları kullanırken, ekipler arasındaki tek fark kullandıkları klima oldu. Bir atölyede yeni LG DUALCOOL, diğerinde geleneksel bir klimanın kullanıldığı şefler, sıcaklık birkaç derece değiştiğinde bile kıvamsız bir hale gelen çikolatadan 240 kg’lık kule yapmak için çalıştılar.

Her iki klimanın da sorunsuz çalışmasına rağmen, LG DUALCOOL klimanın bulunduğu atölyede çalışan şefler çok daha iyi bir performans gösterdi. Dış sıcaklık 55°C'den 65°C'ye çıkmaya başladığında, geleneksel klimanın bulunduğu odadaki çikolata sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle erimeye başladı. Deney sonunda geleneksel klimalı atölyede çalışan ekibin kulesi çökerken, LG DUALCOOL eşliğinde çalışan ekip, 20°C'lik sabit sıcaklığa sahip atölyede 240 kg’lik çikolatadan kocaman bir kule inşa etmeyi başardı.

Yanlış klima kullanımı insan sağlığını tehdit ediyor!

İnsan vücudu da tıpkı çikolata gibi sıcaklık değişimlerine karşı hassasiyet gösteriyor. Oda kapı veya pencerelerin ara sıra açıldığı zaman iç mekan sıcaklıklarını düzgün bir şekilde muhafaza edemeyen klimalar, mukoza zarının kuruması, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı semptomları şiddetlenebiliyor. Yapılan araştırmalar, ani sıcaklık değişimlerinden özellikle tekrarlayan solunum rahatsızlıkları olan kişilerin etkilendiği ve hastalıkları kronik bir hal getirebildiğini gösteriyor. Bu nedenle klimaların çok fazla dalgalanma olmadan hızla ayarlanan sıcaklıklara ulaşabilmesi çok önemli bir hal alıyor.

LG’nin son teknolojiyi kullanarak hayata geçirdiği LG DUALCOOL Klima, Tropikal İnvertor Kompresörü™ ile olağanüstü enerji verimliliği ve kusursuz soğutma sağlıyor. LG, güçlü DUALCOOL ile dış ortam sıcaklığı ne olursa olsun, içeride serin ve temiz hava konforunu yüksek elektrik faturaları korkusu olmaksızın yaşamanızı sağlıyor.

Videoyu İnstagram’da LG Global Ev Aletleri (@lg_homeappliances)hesabından, Youtube’da ise LG Türkiye kanalından Türkçe altyazıyla izleyebilirsiniz.



Link: https://www.instagram.com/lg_homeappliances/?hl=en

Türkçe link:https://www.youtube.com/watch?v=_NF6yPRJwWM