LG Electronics, 2018 Yılı İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics’in (LG) açıkladığı 2018 ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam satışlar 14,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken işletme karı da 1,03 milyar dolar oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre satışlarda yüzde 3,2’lik bir artış olurken işletme karı da yüzde 20’nin üstünde gerçekleşti. Bu şirketin tarihindeki en yüksek birinci çeyrek karı ve cirosu olurken 2009’un ikinci çeyreğinden beri de en yüksek çeyrek karı oldu.

Hem LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölümü hem de LG Ev Eğlence ve Sinema Sistemleri Bölümü’nün gerçekleştirdiği çift haneli faaliyet karı, şirketin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek çeyrek faaliyet karı oldu. Bu da şirketin tarihinde ilk defa, en büyük bölümlerin toplam karlarının 1 milyar dolar sınırına yaklaşması anlamına geliyor. Aynı zamanda LG’nin profesyonel ürün satışları da çeyreği yüksek karla kapatırken, mobil iletişim ve araç yedek parçaları bölümlerinin zararlarında da düşüş kaydedildi.

LG Ev Eşyaları ve İklimlendirme Bölümü 4,59 milyar dolarlık cironun yanında faaliyet karı olarak 515,51 milyon dolar elde etti. Klimalar ve üst sınıf çamaşır makinelerinin yanı sıra kurutucular, hava temizleyiciler ve LG Styler ürünlerinin yeni modellerinin satışı Kore pazarında artarken Avrupa, Asya ve Latin Amerika’daki satışlar da 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 9,3’lük bir yükselme gösterdi. 2017’nin ilk çeyreğine göre faaliyet karında yüzde 8,2’lik bir artış kaydedilirken, bunun en büyük nedeni üst sınıf ürünlerin yüksek satış oranı ve işletme verimliliği sayesinde düşen masraflar. Kuzey yarım kürede sezonun gelmesiyle birlikte ikinci çeyrekte özellikle klima ve buzdolaplarına olan taleplerin artması bekleniyor.

LG Ev Eğlence ve Sinema Sistemleri Bölümü 3,84 milyar dolarlık ciro gerçekleştirirken işletme karı olarak da 538,07 milyon dolar elde etti. LG OLED ve SUPER UHD televizyonlar gibi üst sınıf ürünlerin satışlarının güçlü bir şekilde devam etmesi sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre cirolarda yüzde 7,4’lük bir artış gerçekleşti. Üst sınıf televizyonların popülerliği ve düzelen harcama yapısı sayesinde 2018’in ilk çeyreğindeki işletme karı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 76,5 daha fazla gerçekleşerek yüzde 14’le şirketin tarihindeki ilk çift haneli çeyrek faaliyet kar farkını yarattı. LG, ikinci çeyrekte de dünya genelindeki spor etkinliklerinden televizyon pazarının faydalanacağını tahmin ediyor.

LG Mobil İletişim Bölümü’nün satışları 2,01 milyar dolar olurken işletme zararı ise 126,85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışların düşmesinin nedeni LG’nin değiştirdiği akıllı telefon tanıtım stratejisi. Parçalardaki fiyat artışlarına rağmen şirket, işletme yapısını geliştirmeye devam ederek faaliyet zararını azalttı. Global akıllı telefon pazarı ikinci çeyrekte sabit bir büyüme ve çok daha sert bir rekabet olacağını öngörürken LG, LG G7 ThinQ akıllı telefonun pazara çıkması ve daha kaliteli müşteri desteği sağlayacak Yazılım Güncelleme Merkezi’nin açılmasıyla olumlu sonuçlar alacağını tahmin ediyor.

LG Araç Yedek Parçaları Bölümü 782,9 milyon dolar ciro ve 15,85 milyon dolar zarar bildirdi. Otomotiv bilgi ve eğlence sistemleri satışları 2017’nin ilk çeyreğine göre yüzde 1 azaldı. Bunun nedeni olarak düşen araç satışları gösteriliyor. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki otomotiv endüstrisinin elektrikli ve şoförsüz araçlara olan artan ilgisi, LG’nin uzun dönemde daha başarılı dönemler geçireceğinin sinyallerini veriyor. Şirket otomotiv yedek parça işini stratejik iş ortaklıklarının yanı sıra diğer LG bölümleriyle olan daha sıkı işbirlikleri ile güçlendirmeye devam edecek.

LG Profesyonel Ürünler Bölümü, operasyona başladığı ilk çeyrekte 599 milyon satış ve 73,45 milyon dolar işletme karı elde etti.Büyük dijital ekranlı sinyal sistemleri ve yüksek performanslı güneş modüllerinin satışı, cironun yüzde 24 büyümesini sağladı. 2017’nin aynı dönemine göre işletme karının yüzde 192 artmasının ardındaki neden LG OLED dijital sinyal ekranları gibi üst sınıf ticari ürünlerin artan popülaritesi ve gelişen fiyat rekabeti. İkinci çeyrekte de bu trendin devam edeceği öngörülüyor.