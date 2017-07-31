LG Electronics İkinci Çeyrek 2017 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

LG Electronics Inc. (LG), 2017’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4’lük artışla 12.89 milyar dolar ciro elde ettiğini açıkladı. Beyaz Eşya bölümünün ciroda başı çektiği bu dönemde, aynı zamanda 2016’nın ikinci çeyreğine göre satışlarda yüzde 12’lik artış gerçekleşti. Şirketin dört iş kolundan üçü bir önceki yıla göre daha fazla ciro elde etti. İkinci çeyrekte gerçekleşen işletme geliri yüzde 13.6’lık artışla 588.2 milyon dolar oldu.

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Bölümü ikinci çeyrekte 4.65 milyar dolar ciroyla en çok payı alırken, 412.5 milyon dolar da işletme geliri elde etti. İkinci çeyrekteki önemli gelişmelerden bir diğeri de 2016’nın Nisan – Haziran dönemine kıyasla, 2017’nin aynı döneminde Kore pazarında gerçekleşen satışların yüzde 43 artması oldu. J.D. Power, “LG’nin 2017’de Mutfak ve Çamaşır kategorisinde yer alan ürünleriyle müşteri memnuniyeti ödüllerinde diğer üreticilerin hepsinden daha fazla ödül kazandığını” açıkladı.* Şirket, InstaView buzdolapları ve TWINWash çamaşır makineleri gibi üst sınıf ev aletlerine Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’dan artarak gelen talepler doğrultusunda gelirini artırmayı hedefliyor.

LG Ev Eğlence Bölümü 3.75 milyar dolarlık cironun yanı sıra 303.8 milyon dolar işletme karı elde etti. TV’ye olan talebin dünya genelinde düşmesine rağmen, 2016’nın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 2’lik bir artış gerçekleşti. LG OLED TV ve LG SUPER UHD TV gibi premium ürünlerin ikinci çeyrekteki satışları, geliştirilen maliyet yönetimiyle de birleşince işletme kar marjının yüzde 8.1 olması sağlandı. Premium TV satışlarının üçüncü çeyrekte de aynı güçlülükte devam etmesi bekleniyor.

LG Mobil İletişim Bölümü 2.39 milyar dolar ciro ve 117.27 milyon dolar işletme kaybı gerçekleştirdiği zorlu bir çeyrek geçirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre çok fazla bir değişim olmasa da beklenenin altında gerçekleşen akıllı telefon satışları ve parça fiyatlarının artması bu sonuca neden oldu. Kuzey Amerika pazarında, özellikle orta sınıf telefonların katkısıyla geçen yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 13 arttı. Yeni Q serisinin satışa sunulması ve gelecek haftalarda yeni üst düzey cihazların satışa çıkarılacak olmasının şirketin 2017’nin ikinci yarısındaki performansını yukarıya çekmesi bekleniyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla gerçekleştirdiği 781.7 milyon dolar satışla hızlı büyümesini devam ettiriyor. Bu büyümede özellikle telematiğin (trafik ile ilgili bilgileri ve aracın hedefine ulaşması için en uygun rotayı çizen teknoloji) başarısı ve ABD’de yeni satışına başlanan Chevrolet Bolt elektrikli aracın yedek parçaları önemli yer tutuyor. Gelişmiş araç yardım sistemleri (ADAS) gibi alanlarda süren yatırımlar bu çeyrekte 14.5 milyon dolarlık bir işletme kaybına neden oldu. Ancak bu yatırımlar meyvelerini vermeye başlıyor. LG, önde gelen Alman otomobil üreticilerinden biriyle gerçekleştirdiği ilk ADAS kamera ortaklığını duyurdu. Akıllı elektrikli araç yedek parçaları pazarının Kuzey Amerika’da Chevrolet Bolt’un çok daha fazla bölgede satışa çıkartılması ve Avrupa’daki diğer elektrikli araçların satışlarının artmasıyla yılın geri kalanında hızla büyüyeceği bekleniyor.

* LG, J.D. Power’ın 2017 Çamaşır ve Mutfak Aletleri Memnuniyet Araştırması’nda en yüksek sayısal puanı aldı. Mutfak aletlerinde 6,241 ve çamaşır alanında 14,745 cevabın alındığı araştırmada kullanıcıların son 12 ayda aldıkları yeni cihazların kullanımı konusundaki memnuniyetleri ölçüldü. Araştırma Şubat – Mart 2017’de gerçekleştirildi.