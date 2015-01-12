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LG Electronics, topladığı 41 ödülle CES 2015’in yıldızı oldu
LG’nin üstün inovasyonu ve tasarımları, endüstrinin önde gelenleri ve teknoloji guruları tarafından onurlandırıldı. Fuar kapsamında kazandığı 41 ödülle LG’nin küresel teknoloji liderliği tescillendi.
LG Electronics, büyük ilgi toplayan G Flex2, baş döndürücü düz ve kavisli 4K OLED TV serisi ve devrim yaratan TWIN™ Wash System çamaşır makinesi gibi son teknoloji ürünleriyle yer aldığı Uluslararası CES 2015 Fuarı’nda bugüne kadar eşi görülmemiş şekilde toplam 41 farklı ödül alarak üstün bir başarıya imza attı.
LG, Engadget, USA Today/Reviewed.com ve Digital Trends’in de arasında bulunduğu birçok kuruluş tarafından aldığı ödüllerin yanı sıra Tüketici Elektroniği Birliği (CEA) tarafından da 10 farklı CES İnnovation Ödülü’ne layık görüldü. LG’nin ödül kazandıkları arasında ev eğlence sistemlerinden, beyaz eşya ve mobil cihazlara kadar birçok farklı kategori bulunuyor. Ayrıca LG, kazandığı ödüllerin yanında CEA tarafından Uluslararası CES 2015 4K Ultra HD Partneri unvanına da layık görüldü.
LG Electronics Amerika Başkanı ve CEO’su William Cho, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bütün ürünlerimizin ruhunda, LG olarak kullanıcılarımıza verdiğimiz “daha iyi bir yaşam için inovasyon” sözümüz yatıyor. Kullanıcılarımıza verdiğimiz bu söz, Las Vegas’ta geçirdiğimiz bu unutulmaz haftada yeni ürünlerimizin kazandığı başarıların temelindeki en önemli nedenlerden birisi. Kazanılan bu ödüller mükemmelliğe adanmışlığımızın bir göstergesi olmanın yanında inovasyonlarımızın standartlarını 2015 ve ötesine taşımak için bize ilham veriyor”
LG’nin CES 2015’te kazandığı ödüller ise şu şekilde:
Engadget - Best of CES 2015 Ödülü
- En İyi TV Ürünü: LG Art Slim 4K OLED
USA Today/Reviewed.com - CES 2015 Editors’ Choice
- · LG 65EF9800 Düz Ekran OLED TV
- · LG G Flex2 Kavisli Akıllı Telefon
- · LG TWIN Wash System Çamaşır Makinesi
Digital Trends - Top Tech of CES 2015 Ödülleri
- En İyi Ev Video: LG EF9500 Düz Ekran 4K OLED
- En iyi Mobil Cihaz: LG G Flex2
TechRadar - CES 2015 Staff Picks
- Fuarın En İyisi: LG 77EG9900 4K Flexible OLED TV
- En İyi TV: LG EF9500 4K OLED TV with webOS 2.0
- En İyi Akıllı Telefon: LG G Flex2
Techlicious - 2015 CES Top Picks
- LG TWIN Wash System Çamaşır Makinesi
PCMag - Best of CES 2015
- En İyi Telefon: LG G Flex2
- En İyi Dijital Ev Aleti: LG Twin Wash Çamaşır Makinesi
- En İyi HD TV: LG 55EF9500
HD Guru - CES 2015 Top Picks
- Best OLED TV
- Best Blu-Ray Player
- Best Sound Bar
Tech Times - 2015 CES Best of Innovation Honorees
- Ses: LG Music Flow Wi-Fi Series
- Televizyon: Wide Color LED ve Quantum Dot teknolojili LG “Color Prime” 4K Ultra HD TV serisi
Men’s Journal - Best of CES 2015
- LG Twin Wash System Çamaşır Makinesi
- LG 55EG9600 55-inç 4K OLED TV
- LG G Flex2
- LG Music Flow Ses Sistemi
Better Homes and Gardens - Editors’ Choice Innovation 2015
- LG EcoHybrid Kurutucu
- LG G3 Akıllı Telefon
TechnoBuffalo Best of CES 2015 Readers Choice Award
- LG G Flex2
GottaBeMobile - Excellence Awards CES 2015
- LG G Flex2
Laptop - Top Picks CES 2015
- LG G Flex2
Android Central - 2015 CES Top Pick
- LG G Flex2
Android Authority - Top Picks CES 2015
- LG G Flex2
Ubergizmo - Best of CES 2015
- LG G Flex2
Expert Reviews - CES Top Picks 2015
- LG G Flex2
Consumer Electronics Association - 2015 CES Innovation Awards:
- LG 21:9 IPS Curved UltraWide Multi-Monitor
- LG Flexible Ultra HD 4K OLED TV
- Floating Stand Tasarımlı LG 55-inch ULTRA HD OLED TV
- LG 65-inch Floating Slim CURVED 4K OLED TV
- LG 65-inch IPS Art Slim Color Prime Quantum Dot 4K ULTRA HD TV
- Heat Pump Teknolojili LG EcoHybrid Kurutucu
- Çifte Pratik Kapılı LG Four-Door French-Door Buzdolabı
- Pratik Kapılı LG Side-by-Side Buzdolabı
- LG Smart HOM-BOT Square Robotic Vacuum
- LG G3 Akıllı Telefon
LG Electronics 10 yılı aşkın bir süredir bu sene kazandığı 10 ödül de dahil olmak üzere CES Innovation Awards kapsamında 150’den fazla ödül kazandı. LG’nin OLED TV’leri ve seçkin G Serisi akıllı telefonları üç yıl üst üste CES Innovation Awards’da ödül almayı başardı. LG’nin CES 2015’te görücüye çıkardığı ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:
- ÖNCEKİ
- İLERİ
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-electronics-toplad-41-dlle-ces-2015in-yldz-oldu.html isCopied
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