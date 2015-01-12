LG Electronics, topladığı 41 ödülle CES 2015’in yıldızı oldu

LG’nin üstün inovasyonu ve tasarımları, endüstrinin önde gelenleri ve teknoloji guruları tarafından onurlandırıldı. Fuar kapsamında kazandığı 41 ödülle LG’nin küresel teknoloji liderliği tescillendi.

LG Electronics, büyük ilgi toplayan G Flex2, baş döndürücü düz ve kavisli 4K OLED TV serisi ve devrim yaratan TWIN™ Wash System çamaşır makinesi gibi son teknoloji ürünleriyle yer aldığı Uluslararası CES 2015 Fuarı’nda bugüne kadar eşi görülmemiş şekilde toplam 41 farklı ödül alarak üstün bir başarıya imza attı.

LG, Engadget, USA Today/Reviewed.com ve Digital Trends’in de arasında bulunduğu birçok kuruluş tarafından aldığı ödüllerin yanı sıra Tüketici Elektroniği Birliği (CEA) tarafından da 10 farklı CES İnnovation Ödülü’ne layık görüldü. LG’nin ödül kazandıkları arasında ev eğlence sistemlerinden, beyaz eşya ve mobil cihazlara kadar birçok farklı kategori bulunuyor. Ayrıca LG, kazandığı ödüllerin yanında CEA tarafından Uluslararası CES 2015 4K Ultra HD Partneri unvanına da layık görüldü.

LG Electronics Amerika Başkanı ve CEO’su William Cho, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bütün ürünlerimizin ruhunda, LG olarak kullanıcılarımıza verdiğimiz “daha iyi bir yaşam için inovasyon” sözümüz yatıyor. Kullanıcılarımıza verdiğimiz bu söz, Las Vegas’ta geçirdiğimiz bu unutulmaz haftada yeni ürünlerimizin kazandığı başarıların temelindeki en önemli nedenlerden birisi. Kazanılan bu ödüller mükemmelliğe adanmışlığımızın bir göstergesi olmanın yanında inovasyonlarımızın standartlarını 2015 ve ötesine taşımak için bize ilham veriyor”

LG’nin CES 2015’te kazandığı ödüller ise şu şekilde:

Engadget - Best of CES 2015 Ödülü

En İyi TV Ürünü: LG Art Slim 4K OLED

USA Today/Reviewed.com - CES 2015 Editors’ Choice

· LG 65EF9800 Düz Ekran OLED TV

· LG G Flex2 Kavisli Akıllı Telefon

· LG TWIN Wash System Çamaşır Makinesi

Digital Trends - Top Tech of CES 2015 Ödülleri

En İyi Ev Video: LG EF9500 Düz Ekran 4K OLED

LG EF9500 Düz Ekran 4K OLED En iyi Mobil Cihaz: LG G Flex2

TechRadar - CES 2015 Staff Picks

Fuarın En İyisi: LG 77EG9900 4K Flexible OLED TV

LG 77EG9900 4K Flexible OLED TV En İyi TV : LG EF9500 4K OLED TV with webOS 2.0

: LG EF9500 4K OLED TV with webOS 2.0 En İyi Akıllı Telefon: LG G Flex2

Techlicious - 2015 CES Top Picks

LG TWIN Wash System Çamaşır Makinesi

PCMag - Best of CES 2015

En İyi Telefon: LG G Flex2

LG G Flex2 En İyi Dijital Ev Aleti: LG Twin Wash Çamaşır Makinesi

LG Twin Wash Çamaşır Makinesi En İyi HD TV: LG 55EF9500

HD Guru - CES 2015 Top Picks

Best OLED TV

Best Blu-Ray Player

Best Sound Bar

Tech Times - 2015 CES Best of Innovation Honorees

Ses: LG Music Flow Wi-Fi Series

LG Music Flow Wi-Fi Series Televizyon: Wide Color LED ve Quantum Dot teknolojili LG “Color Prime” 4K Ultra HD TV serisi

Men’s Journal - Best of CES 2015

LG Twin Wash System Çamaşır Makinesi

LG 55EG9600 55-inç 4K OLED TV

LG G Flex2

LG Music Flow Ses Sistemi

Better Homes and Gardens - Editors’ Choice Innovation 2015

LG EcoHybrid Kurutucu

LG G3 Akıllı Telefon

TechnoBuffalo Best of CES 2015 Readers Choice Award

LG G Flex2

GottaBeMobile - Excellence Awards CES 2015

LG G Flex2

Laptop - Top Picks CES 2015

LG G Flex2

Android Central - 2015 CES Top Pick

LG G Flex2

Android Authority - Top Picks CES 2015

LG G Flex2

Ubergizmo - Best of CES 2015

LG G Flex2

Expert Reviews - CES Top Picks 2015

LG G Flex2

Consumer Electronics Association - 2015 CES Innovation Awards:

LG 21:9 IPS Curved UltraWide Multi-Monitor

LG Flexible Ultra HD 4K OLED TV

Floating Stand Tasarımlı LG 55-inch ULTRA HD OLED TV

LG 65-inch Floating Slim CURVED 4K OLED TV

LG 65-inch IPS Art Slim Color Prime Quantum Dot 4K ULTRA HD TV

Heat Pump Teknolojili LG EcoHybrid Kurutucu

Çifte Pratik Kapılı LG Four-Door French-Door Buzdolabı

Pratik Kapılı LG Side-by-Side Buzdolabı

LG Smart HOM-BOT Square Robotic Vacuum

LG G3 Akıllı Telefon

LG Electronics 10 yılı aşkın bir süredir bu sene kazandığı 10 ödül de dahil olmak üzere CES Innovation Awards kapsamında 150’den fazla ödül kazandı. LG’nin OLED TV’leri ve seçkin G Serisi akıllı telefonları üç yıl üst üste CES Innovation Awards’da ödül almayı başardı. LG’nin CES 2015’te görücüye çıkardığı ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

www.LGnewsroom.com/CES2015