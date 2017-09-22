LG Electronics Türkiye, “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesiyle bu yıl da öğrencileri sevindirdi

LG Electronics Türkiye “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi kapsamında Manisa Soma Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ile ziyaret edilen diğer okullardaki toplam 1000’e yakın öğrenciye yeni eğitim döneminde ihtiyaç duyacakları ürünleri içeren kırtasiye kit ve okul çantalarını dağıttı.

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” Projesi dört yaşında

LG Electronics Türkiye’nin, 2014 yılında yaşanan maden faciasının ardından başta Soma olmak üzere Manisa’nın farklı ilçelerinde eğitim gören öğrencilerin hayatlarına renk katmak amacıyla sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi dördüncü yılını dolduruyor.

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesiyle, bugüne kadar yaklaşık 4.000 öğrenciye ulaşan LG Electronics Türkiye’nin bu yılki durağı ise Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Kırkağaç - Dualar İlkokulu, Kırkağaç - Dualar Köyü Sayalar Mah. İlkokulu, Kırkağaç - Söğütalan İlkokulu, Soma Avdan İlkokulu oldu. 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Kaymakamı ve LG Electronics Türkiye yetkilileri katıldı. Kız ve erkek öğrenciler için farklı renk ve içerikte hazırlanan okul çantaları ve kırtasiye setlerini dağıtan ilçe protokol üyeleri ve LG Electronics Türkiye yetkilileri hediyelerini teslim alan öğrencilerin mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu.

“Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesini 4 yıldır artan bir ivmeyle devam ettirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay “LG Electronics Türkiye olarak dört yılda farklı ilçelerden yaklaşık 4.000 çocuğumuzun eğitim yılına mutlu başlamalarına katkıda bulunmak bize büyük keyif veriyor. Hedefimiz, bu proje ile her yıl farklı il ve ilçelerdeki en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak.”

LG’nin yürüttüğü “Bir Fotoğraf Bir Mutlu Çocuk” projesi kapsamında ülkemizin önemli kariyer ve ilişki sistemi koçlarından Nuray Akmeriç tarafından, okuldaki yaklaşık 100 öğrencinin ailelerine veli-çocuk iletişimi konulu seminer verildi. Seminer kapsamında; takdir, güçlü yanlar, olumlu düşünme ve bunu çocuklarına nasıl yansıtacakları konularına değinildi.

Etkinlik ile ilgili konuşan ilçe protokol üyeleri, aileler ve çocuklar adına LG Electronics Türkiye’ye teşekkür ederken tüm öğrencilere yapılan bu yardımın çok anlamlı olduğunu ifade ettiler. Protokol üyeleri, çocuklarla da sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.