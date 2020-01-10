LG Electronics ve Luxoft’tan WebOs Auto İşbirliği

Ortaklık webOS Auto’yu Pazar lideri bir platform haline getirmeyi hedefliyor.

LG Electronics (LG) ve DXC Teknoloji Şirketi Luxoft, bu hafta üretime hazır sistemlerde webOS Auto platformunu ortaklaşa geliştirmek ve genişletmek için bir anlaşma imzaladılar.

LG Başkanı ve CTO’su Dr. I.P. Park ve Luxoft Başkan Yardımcısı, DXC Teknoloji Başkan Yardımcısı ve Luxoft’un Başkanı ve CEO'su Dmitry Loschinin anlaşmayı, dün Las Vegas'taki CES® 2020 Fuarı sırasında imzaladı. Yeni girişim, Kaliforniya, Santa Clara'da olacak ve 2020 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçecek. Yönetim ekibi ise şirketin faaliyete geçişi esnasında açıklanacak.

Yeni işbirliği sayesinde LG ve Luxoft, üretime hazır dijital ön konsol, araç içi bilgi-eğlence, arka koltuk eğlencesi (RSE) ve webOS Auto platformuna dayalı internet üzerinden araç çağırma sistemlerinin dağıtımını ilerletecek ve otomobil üreticileri, filo operatörleri ve ortak kullanıma sahip mobil servis sağlayıcıları için kullanılabilir hale getirecek. LG’nin webOs Auto platformu, yolcular ve sürücülere artırılmış konfor ve kolaylık sağlayacak multimedya işleme, çoklu ekran kontrolü, bağlantı, güvenlik gibi fonksiyon ve çoklu bileşenler sunuyor. Yeni girişim, Luxoft’un küresel mühendislik ölçekli dağıtım ağından yararlanacak.

Dünya genelinde 70 milyondan fazla akıllı TV'de bulunan webOS ile, TV endüstrisinde en iyi kullanıcı deneyimine sahip olan LG, oturma odalarında devrim yaratıyor. LG, Akıllı servis ve pazar liderlerinden içerik akışı hizmetleri sunan webOS Auto ile araçlarda benzersiz bir tüketici deneyimi sunarak uzmanlığını genişletiyor.

Loschinin konuyla ilgili “Bu yeni girişim, Luxoft’un açık platformlara dayanan büyük ölçekli dijital ön konsol ve bağlı mobilite çözümlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve devreye alınmasındaki yeteneklerini güçlendiriyor. LG ve Luxoft'un güçlerinin birleşmesi webOS Auto platformunu yaygınlaştırmak için paha biçilmez bir sinerji yaratacaktır” dedi.