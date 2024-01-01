LG 2023 FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

LG, ev aletleri ve araç bileşenlerinde sekiz yıl üst üste büyüme göstererek tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etti.

LG Electronics (LG), 2023 yılı finansal sonuçlarını açıklayarak 84,2 trilyon KRW konsolide gelir ve 3,55 trilyon KRW faaliyet kârı elde ettiğini duyurdu. Bu, rekor düzeyde yıllık gelir elde edilen art arda üçüncü yıla işaret ediyor. Faaliyet kârı da güçlü bir seviyede olup, önceki bastırılmış talep döneminde görülen seviyelere yaklaştı.

Ekonomik yavaşlama ve azalan talep gibi zorlu dış etkenlere rağmen LG'nin ana faaliyet alanı olan ev aletleri ve gelişmekte olan otomotiv bileşenleri sektörü, sekiz yıl üst üste sürekli büyümeyi sürdürerek dikkate değer bir dayanıklılık sergiledi. Bu iş kollarının toplam geliri geçen yıl 40 trilyon KRW'yi aşarak 2015 yılındaki 18 trilyon KRW'den önemli bir artış gösterdi. Aynı dönemde, bu iki işletmenin toplam gelir içindeki oranı yüzde 32,5'ten yüzde 47,8'e yükseldi.

Bu performans, LG'nin iş portföyünü geliştirmeye yönelik stratejik adımlarının sonucu olarak yorumlanabilir. Şirket, pazarın dönüm noktalarını erkenden tespit ederek ve abonelik hizmetleri de dahil olmak üzere yeni iş modellerini mevcut çerçevelere entegre ederek B2B işini başarıyla genişletti. Ayrıca, LG'nin dünya çapında yüz milyonlarca üründen oluşan geniş kullanıcı tabanından yararlanan yenilikçi içerik ve hizmet iş modeli de güçlü kârlılığın sağlanmasına katkıda bulundu.

Geleceğe baktığımızda LG, olgun bir iş odaklı yapıdan geleceğe yönelik büyüme odaklı bir yapıya doğru sürekli bir dönüşüm gerçekleştirmeye kararlı. Bu yıl şirket, iş potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yeteneklerini sınırları aşmaya yoğunlaştıracak. Yeni kurulan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi'nin rehberliğinde LG, özellikle daha büyük büyüme fırsatlarının olduğu gelişmekte olan pazarlarda ek büyüme ve genişletilmiş ürün kapsamı için çaba gösterecektir.

LG Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi yıllık 30,14 trilyon KRW gelir elde ederek sekiz yıl üst üste büyüme kaydederek 30 trilyon KRW hacim dönemini başlattı. Abonelik hizmetleri de dahil olmak üzere yeni iş modellerinin tanıtılması ve HVAC, bileşenler ve ankastre çözümler gibi alanlarda B2B payının genişletilmesi bu büyümeye katkıda bulundu. Faaliyet kârı bir önceki yıla kıyasla yüzde 76'nın üzerinde bir artış kaydederek 2,08 trilyon KRW'ye ulaştı.

Önümüzdeki yıl Şirket, Doğrudan Tüketici girişimleri de dahil olmak üzere iş modelinde geleceğe hazır olma yönünde bir değişimi hızlandıracak. Ev aletleri işletim sistemlerinin dağıtımını genişletmeyi ve abonelik hizmetlerini uluslararası pazarlara yaymayı hedefliyor. Ayrıca, "Sıfır Ev İşçiliği" değerini yansıtan akıllı ev çözümlerinin oluşturulmasında hızlı bir mesafe kat edilmesi planlanıyor. Ürünler açısından Şirket, çamaşır makineleri ve buzdolapları gibi kilit ürünlerin premium liderliğini sağlamlaştırmaya yönelik stratejik yaklaşımını sürdürmeye ve bölgeye özgü ürün yelpazesini hızla genişletmeye çalışacak. B2B sektöründe, özellikle HVAC gibi alanlarda sürekli büyümeyi sürdürmek için Şirket, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerdeki belirgin elektrifikasyon trendlerine odaklanarak ürün geliştirme, üretim ve satışı kapsayan eksiksiz, yerel bir iş operasyonu kurarak yeteneklerini güçlendirmeyi planlıyor.

LG Otomotiv Bileşen Çözümleri Şirketi yıllık 10.1 trilyon KRW gelir ve 133 milyar KRW faaliyet kârı elde etti. Kuruluşunun 10. yılında Şirket, 10 trilyon KRW gelir hedefini aşmakla kalmadı, aynı zamanda 2015 yılında performans sonuçlarını açıklamaya başladığından bu yana sekiz yıl üst üste büyüme gösterdi. Toplam konsolide gelirdeki payı yüzde 12'ye yükseldi. Şirket bu yıl hem önemli bir sipariş birikiminden yararlanarak dış büyümeyi hem de faaliyetlerinde niteliksel büyümeyi hedefliyor. Araç içi bilgi-eğlence alanında ise Şirket, OEM'lerin ihtiyaçlarına yanıt olarak yazılım tanımlı araçlar alanındaki yeteneklerini güvence altına almak için çalışmalar yapıyor. Şirket, beyaz eşya ve BT sektörlerinde edindiği farklılaştırılmış teknoloji birikiminden yararlanarak, araç içi müşteri deneyimini daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapıyor. e-Powertrain alanında, müşteri taleplerine yanıt verebilirliği artırmak için ürün yeteneklerinin güçlendirilmesine ve denizaşırı üretim üslerinin erken stabilizasyonuna da odaklanılacak. Ayrıca, farlar alanında, premium ürün siparişlerini genişletirken aynı zamanda operasyonel verimliliği artırma planları da var.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi yıllık 14.2 trilyon KRW gelir ve 362 milyar KRW faaliyet kârı elde etti. webOS platformu tabanlı içerik ve hizmetler işi, bir önceki yıla kıyasla faaliyet kârında önemli bir artış göstererek yeni bir gelir kaynağı olarak konumunu sağlamlaştırdı. OLED gibi premium ürünlere yönelik talebin nispeten yavaş toparlanması nedeniyle gelir hafifçe azaldı. Bu yıl TV talebinde kademeli bir toparlanma beklentisiyle Şirket, premium pazara liderlik etmek için ikili bir strateji izleyerek hem üst düzey OLED serisini hem de QNED serisini güçlendirmeye devam edecek. Aynı zamanda Şirket, bir medya ve eğlence güç merkezine dönüşümünü hızlandırıyor. İçinde bulunduğumuz yılda, webOS platform işinin trilyonlar ölçeğinde önemli bir gelir getirici girişim olarak geliştirilmesi planlanıyor. İçinde bulunduğumuz yılda, webOS platform işinin trilyonlar ölçeğinde önemli bir gelir getirici girişim olarak geliştirilmesi bekleniyor.

LG İş Çözümleri Şirketi yıllık 5.4 trilyon KRW gelir ve 42 milyar KRW faaliyet zararı kaydetti. BT talebinin toparlanmasındaki gecikmeler ve önemli işletmelerin yatırımlarının azalması nedeniyle gelir bir önceki yıla göre hafif bir düşüş gösterdi. Robotik ve elektrikli araç şarjı gibi gelecekteki büyüme alanlarına yapılan yatırımların artması kârlılık üzerinde etkili oldu. Bu yıl Şirket, oyun monitörleri ve LG gram Pro dahil olmak üzere rekabetçi bir BT ürünleri serisiyle kendini konumlandırıyor ve aktif olarak devlet kurumları ve okullar gibi farklı dikeyleri hedefleyen iş fırsatları bulmaya çalışacak. LG'nin B2B işinde lider olarak, tek ürün tedarikinden entegre ve bitişik çözümler sunmaya geçişi hızlandırmayı hedefliyor. Organizasyon içindeki yeni işletmelerin önemli bir oranıyla, yatırımlar kısa vadeli yönetim performansından ziyade gelecekteki hazırlıklar doğrultusunda önceliklendirilecek.

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LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.