LG, en son teknolojiye sahip TONE Platinum’la Bluetooth kulaklık ürün gamını genişletiyor

TONE Platinum kullanım kolaylığı, rahatlığı, pil ömrünü ve şıklığı en üst düzeye çıkaran tasarımın yanı sıra benzersiz özellikler ve Hi-Fi ses kalitesini de sunuyor.

LG Electronics, 22 – 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Mobil Kongresi 2016’da (MWC) TONE Serisi Bluetooth kulaklık ailesine eklenen en üst düzey ürününün tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni TONE Platinum şık tasarımının yanı sıra Harmon Kardon ile gerçekleştirilen işbirliğinin sonucu olarak rakipsiz şık tasarım ve üst düzey ses kalitesi sunuyor.

Harmon Kardon Platinum sınıfının tüm özelliklerine sahip en yeni TONE Platinum, hem profesyoneller hem de müzik tutkunları için özel olarak tasarlandı. LG, bu en yeni TONE Platinum modelinde, en son teknoloji kablolu kulaklıklarda bulunan Balanced Armature tasarımıyla ses bozulmasını da en aza indirgiyor. Bunun yanı sıra, sahip olduğu alüminyum kulaklık gövdesi ile çok daha üst düzey ses performansı sunmaya da yardımcı oluyor.

CD benzeri ses kalitesi

Kulaklığın sahip olduğu aptX™ HD Audio Codec özelliği ile Bluetooth üzerinden CD benzeri ses kalitesi sunuyor. TONE Platinum bant aralığını güvenilir bir şekilde çoğaltırken ses kalitesini etkilemeden belirgin bir şekilde bit hızını azaltarak gecikme süresini en aza indiriyor. Ürün aynı zamanda sunduğu gürültü engelleyici çift mikrofonla en gürültülü ortamlarda bile rahat konuşmaya imkan veriyor.

Üstün kullanım rahatlığı

TONE Platinum’un pürüzsüz alüminyum yüzeyi cihaza üst düzey bir görünüm ve dokunma hissi verirken ergonomik tasarımı ise kullanıcıların herhangi bir rahatsızlık duymadan uzun süreli kullanmalarını sağlıyor. Kullanım kolaylığını daha da ileriye taşıyan LG, eklediği Sesli Komut özelliği ile Voice Memo ve Find Me uygulaması olan her akıllı telefonda gelen aramaları da sesle yönetimini sağlıyor.

LG Electronics Yenilikçi Kişisel Cihazlar Bölümü Başkan Yardımcısı Michael Park LG TONE Platinum’un yenilikçi teknolojilerin bir vitrini olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: “Milyonlarca müşterimizin rahatlıkla kullanabileceğine inandığımız tasarım özelliklerinin yanı sıra üst düzey ses kalitesi de sağlamayı amaçlıyoruz. LG TONE’un sundukları, LG Mobil İletişim Bölümü için kilit büyüme alanı olan kablosuz Bluetooth dünyasında şu anda rakipsiz.”

Harmon Kardon’un İdari Başkan Yardımcısı ve Lifestyle Bölüm Başkanı Michael Mauser, LG TONE Platinum için LG Electronics ile yaptıkları işbirliğinden dolayı onur duyduğunu belirterek şirketlerinin sahip olduğu tecrübeye atıfta bulunuyor. “Harman Kardon’un yüksek kaliteli ses ve çığır açan teknolojiler yaratmak konusunda 60 yılı aşkın bir tecrübesi bulunuyor. LG TONE Platinum gibi bir ürün Harman Kardon ismini taşıyorsa bu, o cihazın sınıfının en iyi ses kalitesine ve rakipsiz bir tasarıma sahip olduğunun garantisidir.”

Ziyaretçiler, LG’nin en yeni premium Bluetooth kulaklıklarını Barselona’da 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) LG’nin Fira Gran Via 3. Holde bulunan fuar alanında deneyimleme fırsatı bulacak.