Evinizin Yaza Hazır Olduğundan Nasıl Emin Olabilirsiniz?





Yaz ayları piknikler ve plajda geçirilen uzun saatler için ideal mevsim olmakla birlikte, evlerin serin konforu her zaman cazip bir alternatif olarak tüketicileri bekliyor. Ancak evleri çekici bir alternatif haline getirmek için de teknolojiden destek almak önemli. Yenilikçi akıllı ev teknolojileriyle evler hızla daha keyifli ve kullanışlı hale geliyor. LG Electronics (LG), tüketicileriyle, evde en iyi yazı yaşamak için bazı hızlı ipuçları ve püf noktaları paylaşıyor: Yaz ayları piknikler ve plajda geçirilen uzun saatler için ideal mevsim olmakla birlikte, evlerin serin konforu her zaman cazip bir alternatif olarak tüketicileri bekliyor. Ancak evleri çekici bir alternatif haline getirmek için de teknolojiden destek almak önemli. Yenilikçi akıllı ev teknolojileriyle evler hızla daha keyifli ve kullanışlı hale geliyor. LG Electronics (LG), tüketicileriyle, evde en iyi yazı yaşamak için bazı hızlı ipuçları ve püf noktaları paylaşıyor:

Yatak Odanızı Nihai Yaz Kaçışına Dönüştürün

Bizi yazın sıcak ve uykusuz gecelerinden koruyan klimamız olmasaydı ne yapardık? Ancak klimaları gece boyunca çalışır durumda tutmak daha iyi uyumaya yardımcı olsa da, elektrik faturaları söz konusu olduğunda pek de iç açıcı bir durum olmuyor. LG ThinQ uygulamasının akıllı enerji izleme özelliğiyle, bağlı her LG cihazı için aylık kullanım bilgilerine anında erişim sağlanabiliyor, bu da kullanıcıların enerji tüketimini kontrol altında tutmasına yardımcı oluyor. Geriye sadece arkaya yaslanıp rahatlamak ve evin serinliğinin keyfini çıkarmak kalıyor.

Çamaşırda Zamandan ve Stresten Tasarruf Edin

Dışarıda güneşte daha fazla zaman geçirildiği için yaz mevsimi genellikle daha fazla çamaşır yıkamak anlamına geliyor ve bu da çamaşır yıkama gününü daha sıkıcı hale getirebiliyor. Oysa, doğru cihazlarla yıkamaya daha az, yaz mevsiminin tadını çıkarmaya daha çok zaman ayrılabilir. Günümüzde, çamaşır yıkarken tahminde bulunmayı ortadan kaldıran yenilikçi çamaşır makineleri ve kurutucular bulunuyor. Örneğin, LG'nin AIDD teknolojisine sahip çamaşır makineleri, kumaşın ağırlığını ve yumuşaklığını ölçtükten sonra en iyi döngüyü otomatik olarak belirleyerek zamandan ve emekten tasarruf edilmesine yardımcı oluyor. Dahası, LG ThinQ uygulaması, hafif pamuklu giysilerden polyester mayolara kadar her giysi için çok çeşitli indirilebilir yıkama alternatifleri sunuyor. Böylelikle kullanıcılar çamaşır yıkamaya daha az emek ve zaman harcamış oluyor.

Serinleten İçecekler

Sıcaklığı yatıştırmak için harika bir buzlu içecek güzel bir alternatif… Buzdolabının buz yapma ve dondurma fonksiyonlarını artıran Ekspres Dondurucu özelliği sayesinde buzdolabından çıkar çıkmaz buz gibi bir lezzetin tadını çıkarmak çok daha hızlı ve kolay. Hem buzdolabı panelinde hem de LG ThinQ uygulamasında bulunan bu özellik, uzaktan da etkinleştirilebiliyor.

Ayrıca, LG klimalar için kullanılan akıllı enerji izleme özelliği buzdolabı için de kullanılabildiğini bilmek, enerji tasarrufu anlamında fayda sağlıyor.

LG akıllı ev aletleriyle, evde geçirilen güneşli bir yaz öğleden sonrası bitmeyen şekerlemeler, TV karşısında dondurma keyfi ve serin havada güzel bir kitap okumak anlamına geliyor.

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